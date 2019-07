Con la Copa América el VAR dio un paso atrás

Cada torneo tiene su particularidad. Es habitual que quede marcado en la retina de la gente por un hecho en particular.

La Copa América de 2011 fue por el penal de Carlos Tévez que contuvo Fernando Muslera. La de Chile 2015 por el dedo del chileno Gonzalo Jara contra Edinson Cavani. Una actitud fuera de lugar que recorrió el mundo. El torneo de 2016 no se olvida por el rostro de Lionel Messi tras perder una nueva final con Argentina. Y la Copa de Brasil 2019 quedará marcada para toda la vida por la polémica intervención del VAR.

Las quejas fueron el común denominador de un torneo cuyas repercusiones y consecuencias recién comienzan.

Argentinos, uruguayos, colombianos, chilenos y paraguayos se quejaron de la aplicación del VAR a lo largo del campeonato.

Las protestas fueron desde hechos puntuales hasta el criterio de aplicación del sistema de videoarbitraje.

En ese sentido apuntó el salteño Luis Suárez cuando expresó que la aplicación del VAR en la Copa no fue clara y que la Conmebol va a tener que dar explicaciones por los errores.

“Obviamente que es totalmente diferente cómo se aplica en esta Copa a lo que se hace a nivel mundial. En España jugamos con diferente mecanismo, en la Champions también. La Conmebol va a tener que dar explicaciones y corregir los errores. Nosotros también nos podemos quejar del gol de Edi (en referencia a la incidencia donde anotó ante Perú por cuartos de final y le anularon el gol por fuera de juego)”, expresó en Canal 12.

Y agregó: “Hay mecanismos que no son iguales, en Europa no se mira el VAR por una amarilla como pasó en la Copa América. Allá –en Europa– es adentro del área (cuando se consulta el VAR) o si vas a evitar una situación manifiesta de gol. Además es por una tarjeta roja, no por una amarilla o infracciones fuera del área como pasó en esta Copa América”.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, expresó: “No entiendo todavía el criterio del VAR, no lo entiendo. O el criterio es malo o no se ponen de acuerdo o no la tiene clara, que es lo que a mi me parece, que no la tienen clara.

Y concluyó diciendo: “Algunos se toman tres o cuatro minutos para decidir algo, otros lo deciden al segundo. Me parece que están tan verde esto que la Copa no era el momento indicado para hacerlo, lo utilizaron cuando quisieron. El VAR está para ayudar, acá no ayudó, es preocupante”.

El técnico de Colombia, Carlos Queiroz, tras la victoria ante Paraguay se quejó por el gol anulado de Luis Díaz pero también acciones de penal a favor en los juegos contra Paraguay y Catar, formaron parte de sus reclamos.

Paraguay también se molestó porque el golero argentino Franco Armani no fue expulsado tras agredir el delantero paraguayo Derlis González. La jugada se sancionó con amarilla y el portero, después, terminó atajando un penal.

Es evidente que este VAR no es el mismo que se aplicó en el Mundial. Que el tiempo de apreciación se vio incrementado y que, tal vez, los jueces no contaron con la misma calidad de tecnología para evaluar jugadas.

El VAR así dio un paso atrás y levantó en Sudamérica las mismas críticas que tuvo en su fase experimental en el Mundial sub 20 2017 o en la Copa Confederaciones de Rusia de ese año.

El único que no dijo nada fue Brasil, el campeón.