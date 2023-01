Con la vuelta de Ronald Araujo a la titularidad, Barcelona enfrenta a Real Sociedad por la Copa del Rey

Ronald Araujo vuelve a la titularidad en Barcelona este miércoles en el encuentro ante Real Sociedad por la Copa del Rey.

El zaguero uruguayo había estado en el banco de suplentes en el encuentro anterior de los catalanes que fue por LaLiga española.

Araujo, quien volvió a jugar luego de la lesión que experimentó con Uruguay ante Irán, previo al Mundial Qatar 2022, ya había regresado a las canchas con su club.

No obstante, el técnico Xavi Hernández, sostuvo que no quería que jugara muchos minutos si no estaba aún 100% físicamente.

Debido a ello fue que no estuvo en el encuentro anterior y que retornó este miércoles.