Con las “expresiones de la renovación”, Talvi busca votos en tierras blancas

Roberto “Tato” Vidiella hacía fuerza para no lagrimear, aunque su voz entrecortada evidenciaba que la emoción lo había desbordado. A Karina Priore le temblaban las piernas. Los dos estaban nerviosos y para colmo de su angustia el micrófono no funcionaba. No paraban de agradecer y contar que “nunca” antes habían hecho algo así. Un acto político que los tuviera como candidatos a diputados.

Los dirigentes, que se estrenaron en una campaña, decidieron lanzarse a la política pensando en sus “hijos”, esperanzados en el proyecto de Ciudadanos, y creen que ya ganaron. Saben que la elección será muy difícil. El departamento de Treinta y Tres es comandado por el Partido Nacional y los resultados de la interna muestran que tienen un duro trabajo por delante para obtener una de las dos bancas a la Cámara de Representantes. Los blancos obtuvieron más de 12.000 votos, mientras que el Frente Amplio sacó casi 2.500 y los colorados 1.800.

Gentileza Ciudadanos

Pese a esto, tienen confianza. “Cuando arrancamos con esto éramos tres”, dijo Priore, oriunda de Cerro Chato, el pueblo que decidió no decidir y pertenece a tres departamentos: Florida, Durazno y Treinta y Tres.

Es la anfitriona en una fría noche en el bar y parrillada El Galeón, en un acto organizado en conjunto con referentes de Lavalleja y Cerro Largo. Hasta el lugar llegaron los candidatos a diputados Ana Hunter (Durazno), Pablo Lanz (Florida), Roberto Bouvier (Lavalleja) y John Kennedy Rodríguez (Cerro Largo).

Habla con orgullo de su pueblo, el primero que permitió a las mujeres votar en Sudamérica y dice que ahora nuevamente hará historia. Aunque breve, su discurso está bastante alejado del tradicional de los políticos, una característica que comparte con Vidiella, que terminó pidiendo que los “vagones empujen la locomotora para sacar al país adelante”.

Gentileza Ciudadanos

Talvi los escuchó con atención en primera fila y unos minutos después les agradeció por apoyarlo en las elecciones internas, en las que compitió con Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle. La gira también sirve al economista para lanzar la 600, la lista que encabezará Vidiella y tendrá a Priore como suplente en Treinta y Tres.

El candidato los considera como la “expresión genuina” de Ciudadanos, el sector que fundó para “renovar la política”.

“Tato y Karina son las expresiones de la renovación. Nosotros dijimos que no queríamos armar una organización que fuera un rastrillo, una cooperativa para juntar votos, sino que queríamos armar algo pequeño”, señaló antes de cumplir con "el pedido" de Jorge Batlle y empezó a hablar sobre lo que los ciudadanos “necesitan oír”, por más que no estén de acuerdo.

En Cerro Chato,localidad que comparten 3 deptos y en la que votó la 1er mujer en sudamérica, hicimos la 8va parada para lanzar la #Talvi600, la lista de Ciudanos. Mil gracias a Tato Vidiella y @PrioreKarina nuestros referentes en Treinta y Tres y a la mucha gente que nos acompañó pic.twitter.com/FL4OYmVgEn — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) August 22, 2019

Reforma en los primeros tres meses

Talvi repitió que el país necesitaba dos transformaciones: una educativa y una productiva, y que para eso los colorados tenían al “educador y el economista”, en referencia a su especialidad y la de su compañero de fórmula, Robert Silva, que es profesor y abogado.

“Vamos a tener que ser bomberos y arquitectos en educación. Bomberos para apagar el incendio por la situación que se vive actualmente, y arquitectos para construir la reforma vareliana del Siglo XXI”, dijo luego.

En caso de llegar al gobierno, anunció que quiere implementar la reforma educativa, que incluye modificar la ley de Educación votada en 2008, en los primeros noventa días. Sabe que tendrá resistencias de los sindicatos, a los cuales acusó de haberse adueñado del gobierno de la educación. “17 de los 19 directores del Codicen son militantes sindicales o están afiliados a los sindicatos", señaló y agregó que la educación es una empresa "enormemente compleja" que debía estar dirigida por los "mejores".

Sobre la transformación productiva, afirmó que es necesario volver a poner la economía de pie: “volver a traer inversiones al país, crear fuentes de trabajo, salir a la conquista de los mercados” porque “un país chico precisa mercados grandes”. Pero se ganó los aplausos recién cuando comenzó a destacar la importancia del agro en su propuesta económica. “Somos un país de granjeros, agricultores, un país agropecuario y agroexportador. Por allí empieza, si el campo anda atrás vamos todos".

En el final del discurso, ya cuando el olor a choripán se colaba en el ambiente, planteó abandonar la diplomacia de cóctel y reorganizar el Ministerio de Relaciones Exteriores para transformar a las embajadas en grandes oficinas de venta de los productos uruguayos.