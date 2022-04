Con las ganas de Laquintana y el fútbol de Ceppelini, Peñarol va por una victoria obligada ante Olimpia

El día más esperado de esta semana llegó para Peñarol. Se juega muchísimo en los 90 minutos en los que enfrentará en su casa, en el Estadio Campeón del Siglo a Olimpia de Paraguay, un rival duro, que viene de dejar dos puntos por el camino tras igualar 0-0 en su debut por el grupo de la Copa Libertadores en el clásico contra Cerro Porteño.

Por eso tampoco saldrá a especular y será un adversario de cuidado para el equipo que comanda Mauricio Larriera y el cual sigue sin encontrar su mejor faceta futbolística. Porque por más que le ganó en el último suspiro y con agonía a Liverpool, -luego de que el técnico realizara 10 variantes en el conjunto titular y se repusiera en el complemento con algunos cambios-, si bien mereció ganar, su actuación apenas fue aceptable.

A ello, cabe agregarle el mal debut que tuvo en Santa Fe perdiendo 2-1 contra Colón la semana pasada.

El club cuenta con individualidades que pueden torcer la balanza a su favor. Sin embargo, las sociedades entre los jugadores en las distintas líneas, pero sobre todo, de mitad de cancha hacia arriba, apenas aparecen.

@OficialCAP

Laquintana es otra de las armas ofensivas principales que tiene este equipo aurinegro

Ignacio Laquintana ha sido el más regular desde que comenzó esta temporada y el pasado sábado rubricó este momento liquidando el encuentro ante los negriazules en la hora. Su gran debe es no entregar bien la pelota luego de desbordar que es en lo que se destaca y siempre por derecha haciendo la diferencia.

Sin embargo, contra Liverpool mejoró mucho en ese aspecto y tanto fue así, que le cedió el gol a Agustín “Canario” Álvarez Martínez para lo que hubiera sido el 2-1 a los 79 minutos de no ser que el VAR luego lo anularía.

Justamente el delantero, quien atraviesa una racha ya interminable de encuentros sin poder convertir un tanto, -llegó a 17 juegos entre 13 oficiales y cuatro amistosos de pretemporada, incluyendo en ellos, dos clásicos-, ha tenido un trato especial en los últimos días en el club.

Tras haberle dedicado, molesto, algunas palabras en la cara al propio Larriera cuando lo sacó a los 60 minutos del encuentro ante Colón, este sábado entró y fue el capitán.

Después de aquel episodio en Santa Fe, hubo conversaciones del presidente Ignacio Ruglio junto con el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, y también del propio Larriera con el futbolista. No fue para poner la casa en orden ni para echarle nada en cara, sino para que jugara más tranquilo, que se sacara de encima la mochila de no poder convertir, algo que a cualquier goleador que no consigue goles, se le complica.

Leonardo Carreño

El Canario Álvarez y Gabriel Cedrés, el gerente deportivo aurinegro

Como informó Referí este lunes, en Peñarol decidieron arroparlo de cara justamente a este compromiso contra los paraguayos que el club tomó como el más relevante en lo que va del año.

Y no es para menos. Peñarol no puede darse el lujo de dejar unidades por el camino, luego de un comienzo tan poco alentador en Santa Fe, no solo por el resultado, sino por la imagen que dejó que fue muy mala desde lo futbolístico.

Después de Laquintana, el otro futbolista que viene siendo trascendente en el equipo es Pablo Ceppelini. Autor del golazo contra Colón el martes de la semana pasada, abrió la cuenta ante Liverpool el sábado por el Torneo Apertura y es el goleador mirasol en esta temporada.

Larriera lo ha hecho jugar en distintas posiciones y casi siempre ha cumplido. Porque alternó como doble 5, como volante externo y como volante más adelantado detrás de los puntas. Hoy, Ceppelini es fundamental en este plantel y es una de las apuestas de este Peñarol para tratar de vulnerar la valla del arquero uruguayo de Olimpia, Gastón Olveira.

Los elogios del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, hacia Pablo Ceppelini

El presidente Ruglio subió a su estado de Whatsapp unas palabras tras el triunfo ante Liverpool: "Llegó en silencio y con mucha gente en contra. Juega y hace jugar. Van dos períodos de pases que rechaza ofertas demasiado grandes para irse, por estar un tiempito más en el club del que es hincha. Pablo, por seguir peleando acá con nosotros!!!".

En la mitad de la cancha, volverán Damián Musto y Walter Gargano, luego de no haber tenido minutos el pasado sábado. También lo hará Kevin Dawson en el arco y se espera por la evolución de Ramón “Cachila” Arias para la zaga central.

Otro jugador que está en duda es Matías Aguirregaray, quien presentó un cuadro viral con una bacteria que lo hizo hacer fiebre en dos ocasiones, y perder kilos.

Si no llega, su lugar será ocupado por el juvenil Agustín Da Silveira, de buen presente en el torneo local, y quien ya tuvo sus primeros minutos el martes pasado en la Libertadores.

Diego Battiste

Tras no jugar ante Liverpool, Kevin Dawson, figura ante Colón, vuelve al arco carbonero

La alineación más probable será con Kevin Dawson; Aguirregaray o Da Silveira, Ramón Arias, Hernán Menosse, Juan Manuel Ramos; Damián Musto, Walter Gargano; Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini; Agustín Álvarez Martínez y Ruben Bentancourt.

El argentino Federico Carrizo, quien tuvo un comienzo de temporada aceptable, bajó muchísimo su rendimiento, en tanto que el volante Rodrigo Saravia es una de las dudas que tenía el entrenador para ponerlo o no como titular, según lo que pudo saber Referí.

Olimpia cuenta con otro uruguayo que es Alejandro Silva, quien puede jugar de zaguero, lateral o volante. En esta última posición lo hizo contra Cerro Porteño en el debut copero y es uno de sus principales jugadores por experiencia y buena pegada.

AFP

El uruguayo Gastón Olveira es una de las figuras de Olimpia

Normalmente su técnico, Julio César Cáceres, hace jugar al equipo con dos líneas de cuatro y dos puntas, Derlis González y Jorge Recalde.

El equipo más probable será con Olveira; Salazar, Zárate, Alcaraz, Gamarra; Silva, Gómez, Quintana, Cardozo; Derlis González y Recalde.

Peñarol está ansioso por demostrar que puede y está obligado a hacerlo ante Olimpia. Desde la hora 21.30, el Estadio Campeón del Siglo tendrá una gran concurrencia ya que los hinchas quieren ver la primera victoria en esta edición de la Copa, pero para lograrla, futbolísticamente deberá cambiar mucho.