La misión de Peñarol: arropar al Canario Álvarez de cara al partido ante Olimpia

Los últimos días de Agustín “Canario” Álvarez Martínez han sido movidos y han tenido de todo.

Lo que más lo atribula en su inconsciente, es la sequía goleadora tremenda que ya llegó a 17 encuentros, si se toman en cuenta los cuatro amistosos disputados por el club en la pretemporada de verano.

Nunca nadie se imaginó en Peñarol que esto podía pasar, sobre todo luego de un 2021 en el que convirtió 31 goles en todas las competencias -vale recordar que se disputaron algunas de 2020 en ese año debido a la pandemia mundial por coronavirus- y en el que, con solo 20 años, fue el goleador de la Copa Sudamericana con 10 tantos.

Pero el tema de la ausencia de goles, si bien es el más importante, es uno de los tantos que rondan por su cabeza en estos días.

En el camino también quedó un pase trunco a Fiorentina de Italia, club que llegó a ofertar hasta 20.000.000 de euros, pero que Peñarol no quedó convencido porque piensa que puede transferirlo mejor en una segunda venta.

El Canario Álvarez y la discusión con el técnico Larriera cuando lo sacó ante Colón

El pasado martes, como informó Referí, Álvarez Martínez le enrostró al técnico Mauricio Larriera delante de todos, por qué lo había sacado ante Colón de Santa Fe en el debut de la Copa Libertadores de América cuando iban 60 minutos.

De todas maneras, el entrenador sigue confiando en él y luego de que el presidente Ignacio Ruglio y el vicepresidente Eduardo Zaidensztat hablaran con el futbolista para que jugara más tranquilo, él también mantuvo una charla con el delantero.

A su vez, un allegado al futbolista dijo a Referí que estos “han sido meses muy difíciles para el jugador. Desde que le trancaron el pase al exterior, han sido casi todas malas. Tuvo otra vez covid-19, se desgarró y ahora esta racha”.

Leonardo Carreño

Parte de los gestos de Álvarez Martínez tras celebrar su gol ante Liverpool que luego el VAR anuló

El sábado, cuando a los 79 minutos ante Liverpool recibió una gran asistencia de Ignacio Laquintana, el Canario no perdonó y definió como en sus mejores épocas.

Pero en el festejo se excedió un poco, ya que se llevó la mano al oído izquierdo de cara a la Tribuna Güelfi, luego con los dos dedos índices se tapó ambos oídos, y para terminar, señaló a todas las tribunas. Era una especie de dedicatoria a los hinchas que hablaban de él.

Pero minutos después, el VAR desestimó el gol por unos centímetros en los que Laquintana aparecía adelantado.

Esto llevó a que por la noche del mismo sábado, tuiteara desde su cuenta oficial un mensaje que sonó a disculpas: “Simplemente quiero agradecerles a ustedes por el cariño de siempre. Gracias por estar, apoyar y acompañar siempre. En Uruguay y en cualquier cancha. Con ustedes siempre todo es más fácil. GRACIAS!! Nos vemos el martes 💛🖤 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗘𝗡̃𝗔𝗥𝗢𝗟 👊🏼”.

Seguramente en otras circunstancias, el futbolista no hubiera escrito nada.

Leonardo Carreño

Una parte del festejo del gol de Álvarez Martínez, luego de gesticular, con Ignacio Laquintana

Cuando terminó el partido con la victoria de Peñarol por 2- 1 sobre Liverpool, el Canario y el presidente Ruglio se abrazaron durante varios segundos.

El presidente salió del Estadio Campeón del Siglo, Ruglio dijo a las cámaras de Punto Penal de canal 10 que “de alguna manera, la mala racha del Canario, terminó con ese gol, por más que se lo anularon. Tiene que entender que es el ‘9’ de Peñarol y que solo uno de mil lo logran”.

Una semana fundamental

En Peñarol tienen muy claro que comienza una semana muy especial. Fundamental para lo que puede ser el futuro en la Copa Libertadores de América.

El martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo, Olimpia de Paraguay vendrá por puntos necesarios, luego de haber igualado en su debut del grupo 0-0 -como local- en el clásico contra Cerro Porteño.

Es dentro de ese contexto que en Peñarol cerraron filas para arropar al Canario Álvarez. “Queremos que se sienta protegido y que vuelva a ser el de antes”, explicó este domingo una fuente del club a Referí.

El mismo informante sostuvo que “el Canario está cuidado en el club y eso se lo hicieron saber en la charla del otro día. No salió el pase en enero, pero seguramente le saldrá a mitad de año. Por eso debe jugar lo más tranquilo posible, porque si se enloquece, será peor para él y para el equipo”.

Leonardo Carreño

Sale Viatri, entra el Canario y lo hace por primera vez como capitán de Peñarol

No fue algo casual que cuando salió Lucas Viatri y entró Álvarez Martínez ante los negriazules, este haya pasado a ser capitán del equipo por primera vez desde que debutó.

“Es un orgullo muy grande ser el capitán de un club tan grande como Peñarol. Siempre lo soñé, como todos los que venimos de abajo (de las divisiones inferiores). Es algo muy hermoso y quiero que esas oportunidades sigan para los que vienen de abajo”, dijo el Canario en una nota que el club subió a su cuenta oficial de Twitter.

🎙 “Los que venimos de abajo siempre soñamos con ser capitán”



✍️ @alvarezcanario pic.twitter.com/tq6GV80hpg — PEÑAROL (@OficialCAP) April 9, 2022

Larriera fue uno de los que salió en su defensa tras la victoria ante Liverpool. En conferencia de prensa dijo: “No me preocupa la falta de gol, me preocupa que no le generemos. Se habló, se aclaró todo, no ando con el palo bajo el brazo, porque siempre pasan cosas y acá no va a salir público nunca. Yo no lo miro al jugador cuando sale porque ya se cuando sale”.

El técnico, al igual que el presidente y el vicepresidente del club, como se esperaba, mantuvo una conversación con Álvarez Martínez luego de lo sucedido en Santa Fe. “Tuvimos una charla muy linda, enriquecedora, también con el plantel. Hoy (el sábado ante Liverpool) lo vi bien. Me hubiese gustado ganar con el gol del Canario”, agregó el DT carbonero.

AFP

Walter Gargano en el debut copero ante Colón; este martes, retornará contra Olimpia de Paraguay

Más allá de Álvarez Martínez, Larriera espera poder contar contra Olimpia con los futbolistas a los que le dio descanso. Entre ellos, volverán al mediocampo el argentino Damián Musto y el capitán, Walter Gargano, en tanto habrá que ver cómo evoluciona el Vasquito Matías Aguirregaray, quien debido a una bacteria, hizo fiebre durante varios días, se recompuso y volvió a recaer, perdiendo algunos kilos, por lo que tampoco pudo estar ante Liverpool.

A su vez, retornará Kevin Dawson al arco, mientras que se espera pueda llegar el Cachila Arias en la zaga. Pablo Ceppelini e Ignacio Laquintana, quienes entraron en el segundo tiempo el pasado sábado, también jugarán de entrada.

¿Y qué sucederá con el Canario Álvarez? “No hablé con Larriera, pero no tengo dudas de que ante Olimpia será titular”, expresó la fuente consultada. A esta altura, en Peñarol, nadie lo duda.