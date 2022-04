El Canario Álvarez, su festejo de gol polémico y un mensaje con tono de disculpas

El delantero de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, anotó un gol contra Liverpool a los 79 minutos luego de una jugada de Ignacio Laquintana y posteriormente, hizo varios gestos a la hinchada, primero, a la que estaba en la Tribuna Guelfi, y luego, hacia todo el Estadio Campeón del Siglo, debido a que llevaba cuatro meses y medio sin convertir.

Tras la conversión y en pleno festejo, el jugador se tomó la oreja como diciendo "¿ustedes me insultaban o me criticaban porque no hacía goles? ¿Y ahora?", luego surgió otro y con los dos dedos índices se tapó ambos oídos durante unos instantes y para terminar, hizo un gesto como que no escuchaba a nadie.

Pero minutos después, a instancias del Video Assistance Referee (VAR), el árbitro Leodán González se lo anuló.

De esa forma, el Canario aumentó su mala racha a 17 partidos sin poder convertir un gol, contando los cuatro amistosos de verano, entre ellos, dos clásicos.

Leonardo Carreño

Laquintana abraza al Canario Álvarez luego del polémico festejo

Peñarol terminó ganando en la hora contra Liverpool 2-1 luego de un gol de Laquintana de volea.

Horas después de terminado el partido y del polémico festejo del Canario, el mismo jugador subió un mensaje a su cuenta oficial de Twitter que sonó a una especie de pedido de disculpas hacia los hinchas.

El futbolista escribió: "Simplemente quiero agradecerles a ustedes por el cariño de siempre. Gracias por estar, apoyar y acompañar siempre. En Uruguay y en cualquier cancha. Con ustedes siempre todo es más fácil. GRACIAS!! Nos vemos el martes 💛🖤 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗘𝗡̃𝗔𝗥𝗢𝗟 👊🏼".

Simplemente quiero agradecerles a ustedes por el cariño de siempre. Gracias por estar, apoyar y acompañar siempre.



En Uruguay y en cualquier cancha.

Con ustedes siempre todo es más fácil.



GRACIAS!! Nos vemos el martes 💛🖤



𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗘𝗡̃𝗔𝗥𝗢𝗟 👊🏼 — Agustín Canario Álvarez (@alvarezcanario) April 9, 2022

Algunos comentarios de los hinchas a ese tuit del Canario Álvarez son críticas a ese festejo y a sus gestos, y a muchos hinchas le cayó muy mal.