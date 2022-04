Mauricio Larriera: "Álvarez Wallace no era el encargado de ejecutar el penal"

El técnico de Peñarol Mauricio Larriera dijo que Agustín Álvarez Wallace no era el encargado de patear el penal, que luego falló. "Hace muchísimos años que hice un cartel de pelota parada, donde se ponen las marcas, y al final dice penal y el o los que ejecutan, más el capitán. Después se dio esa situación, que se solucionó en el entretiempo como siempre, hablando y no levantando la voz. Lucas era el que tenía que patear", expresó el entrenador.

Leonardo Carreño

El penal atajado por Britos

Sobre los 10 cambios en el equipo titular, Larriera explicó: "Lo llamo optimizar los recursos humanos, por cuestiones sanitarias, recuperación de futbolistas; intentamos poner un equipo competitivo, darle minutos a los muchachos y tampoco por subestimar al rival porque estamos transitando un Apertura bastante malo. Se tomaron decisiones que tienen que ver con el partido del martes (frente a Olimpia por la Libertadores), aspectos sanitarios y cuando se gana sale bien, porque si se pierde sale mal".

Consultado sobre la reacción que tuvo Agustín Álvarez Martínez cuando Larriera lo reemplazó frente a Colón de Santa Fe, dijo: "Fue un caso muy típico de los futbolistas, yo lo viví cuando era futbolista, es algo normal, incluso la palabra de Agustín cuando sale, lejos de increparme algo. No me preocupa la falta de gol, me preocupa que no le generemos. Se habló, se aclaró todo, no ando con el palo bajo el brazo, porque siempre pasan cosas y acá no va a salir público nunca. Yo no lo miro al jugador cuando sale porque ya se cuando sale".

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera

Admitió que lo charló con el jugador después: "Son chiquilines también, tuvimos una charla muy linda, enriquecedora, también con el plantel. Hoy lo vi bien, quedé contento con Viatri también que no le habíamos dado posibilidades. Me hubiese gustado ganar con el gol del Canario".

Por último hizo una reflexión sobre las comparaciones que se hacen con respecto al equipo del año pasado que ganó el Uruguayo: "No es el mismo de antes, estoy cansado que se compare aquel equipo, porque hoy no es mejor ni peor, es distinto y como entrenador me tengo que adaptar a las circunstancias. La doble competencia, los cambios en el plantel, los cambios de los rivales y hay que reciclarse, hoy es otro Larriera, otro Peñarol y tenemos que llevarlo al mejor rendimiento posible", indicó.