Con los Cuestas, los maratonistas comenzaron la recta final para sacar pasaje a Tokio 2020

Los mellizos Nicolás y Martín Cuestas entraron en la recta final para buscar la marca clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y este domingo corrieron el Maratón de Sevilla, España, con el objetivo de alcanzar ese registro, algo que no lograron.

Los atletas, que fueron olímpicos en Río 2016, lamentaron no poder mantener el ritmo de carrera en los últimos kilómetros.

Nicolás hizo su mejor marca personal, con un tiempo de 2h13'30'', mientras que Martín corrió los 42,195 kilómetros en 2h19'49''.

La marca clasificatoria masculina para Tokio es de 2h11’30”.

“Hoy he conseguido mejorar mi marca en maratón, debería estar contento pero no lo estoy, estoy triste y decepcionado. Pero el maratón es así, corres 35 kilómetros a ritmo de mínima olímpica y de un momento a otro todo se viene abajo, de repente te quedas sin fuerzas, y tienes que aguantar como sea”, comentó Nicolás tras la prueba.

El atleta agregó que al ver que no lograba la marca, se propuso como segundo objetivo intentar bajar el récord nacional de Néstor García, logrado el 7 de junio de 1975, con 2h:12’:48”.

“Hasta el kilómetro 40 venía en tiempo, pero una vez más en el 41 ya no pude más, y llegué con lo que me quedaba”, comentó.

Nicolás recordó que desde abril del año pasado ha corrido cuatro maratones y en tres de ellas bajo su marca personal.

En Rotterdam, en abril pasado, corrió en 2h15’23”. Luego, en el Panamericano de Lima en julio de 2019, bajó su marca a 2h13’59”. Tras el infernal calor en el Mundial de Doha, Nicolás corrió en Sevilla y bajó 29 segundos su registro, pero pese a eso le falta para buscar la marca directa.

“¡Por lo que me anima a seguir por más!”, señaló. “No me rindo nunca por eso en unos meses volveré a intentar buscar mi cupo a Tokio”, agregó el atleta, quien, como anunció, buscará una nueva maratón para ir por la marca, ya en los últimos meses clasificatorios.

Por su parte, Martín, que volvía a correr la distancia reina luego de una serie de lesiones, manifestó que no pudo mantener el ritmo en los tramos finales.

“Otra vez la maratón me ganó físicamente. Podes venir bien y de un momento a otro te aparece todo junto. Me siento un poco frustrado porque casi sale algo decente, pero no pudo ser”, expresó y también dejó abierta la posibilidad de hacer un nuevo intento. “No voy a rendirme con esta prueba tan dura”, comentó.

¿Cómo están los uruguayos?

Para los Juegos de Tokio la World Athletics (como ahora se llama a la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo,IAAF) ajustó las marcas clasificatorias, bajándolas notoriamente, lo que hizo que sea más exigente el nivel.

Para clasificar directamente, los hombres deben correr en 2h11’30” y las mujeres en 2h29’30”.

En Río 2016, cuando además de los hermanos Cuestas en la maratón también estuvo Andrés Zamora en representación de Uruguay, algo histórico al contar con tres maratonistas celestes en la línea de largada, la marca masculina fue de 2h17’00” y la femenina de 2h42’:00”.

Ahora la vara está más alta para clasificar de forma directa.

De todas formas, hay otra vía para llegar a Tokio y es mediante el nuevo ranking mundial por puntos. “El objetivo es que sea un sistema dual y está diseñado para que el 50% entren por mínimas y el otro 50 por sistema de ranking”, dijo la IAAF cuando anunció las marcas.

El plazo para buscar el registro clasificatorio vencerá a fines de mayo de este año y se espera que en los Juegos corran 160 maratonistas, mitad hombre y mitad mujeres.

Los Cuestas tienen en sus planes hacer una última maratón para buscar la marca clasificatoria.

Otros maratonistas uruguayos también están en la búsqueda.

Pablo Gardiol, que iba a correr en Sevilla junto a los Cuestas este domingo pero se bajó por una enfermedad que contrajo mientras se preparaba en la altura de Medellín tras correr el medio maratón en Barranquilla, correrá antes de que cierre el plazo.

“El plan b es hacer un maratón en abril o mayo que sería el último intento. Es muy difícil hacer la marca directa, es una marca muy dura. Y la otra instancia de clasificación es por ranking y eso está muy peleado. Pero creo que por esa vía lo vamos a intentar la mayoría de los sudamericanos”, señaló a Referí.

Otro de los atletas jóvenes que hizo sus primeras experiencias en maratón, Cristhian Zamora, dijo a Referí que por el momento la distancia no está entre sus objetivos.

Además, se espera que Andrés Zamora, su hermano y olímpico en Río 2016, haga su intento para estar en Tokio.