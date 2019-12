Con Nández y Oliva, Cagliari es la revelación de la Serie A

Gran revelación en el primer tercio de la temporada de la Serie A, Cagliari prosiguió este lunes su hermosa aventura con un increíble triunfo 4-3 ante la Sampdoria que le permite recuperar su puesto en el Top 4 al término de la 14ª fecha en Italia.

El equipo sensación del calcio italiano cuenta en su plantel con los volantes uruguayos Nahitan Nández y Christian Oliva, quienes han alternado en la zona media.

Este lunes ambos fueron al banco de suplentes. El ex Peñarol ingresó a los 64’, para la remontada de su equipo, mientras que el ex Nacional no tuvo minutos.

EFE

El festejo de los jugadores de Cagliari tras ganarle a Sampdoria

Fue un partido con suspenso, alternativas y goles excelsos: el equipo de Cerdeña y el genovés ofrecieron un verdadero espectáculo, con Cagliari perdiendo 3-1 a un cuarto de hora del final.

Pero dos remates de volea en dos minutos del brasileño Joao Pedro, recordado por su paso por Peñarol en la temporada 2011/2012, permitieron a los locales igualar a tres, y en el quinto minuto del tiempo extra Alberto Cerri envió el balón a la red con un magnífico cabezazo para cosechar tres puntos tan valiosos como inesperados.

Cagliari recuperó así el cuarto puesto, el último en ofrecer boleto a la próxima edición de la Liga de Campeones.

El equipo dirigido por Rolando Maran está igualado a puntos con la Roma (5º), y cuenta con dos menos que Lazio, dos equipos que ganaron el fin de semana.

Además de los dos goles de Joao Pedro, el veterano delantero Fabio Quagliarella firmó un doblete para los visitantes, con el otro gol de la 'Samp' obra del uruguayo Gastón Ramírez.

EFE

Gastón Ramírez celebra su gol pero no le alcanzó a Sampdoria

Nández y Oliva

Los uruguayos integran la línea de volantes de Cagliari, donde se destaca el belga Radja Nainggolan, quien regreso al equipo tras su paso por Roma e Inter de Milán.

Nández, de 23 años y uno de los mediocampistas de la selección uruguaya, llegó a mitad de año para comenzar su primera experiencia europea y ya suma 14 partidos, 11 de ellos como titular, y marcó un gol.

En tanto, Oliva pasó al club italiano a principios de 2019 y tras estar sin jugar en el primer semestre, en esta temporada tuvo su debut en el principal equipo y suma cinco partidos, tres de ellos desde el vamos, con un gol anotado.

EFE

Christian Oliva

En el equipo se destaca el brasileño Joao Pedro, quien es el goleador con 9 conquistas y está tercero en la tabla por detrás de Ciro Immobile, de Lazio, con 17 tantos, y de Lukaku, de Inter, quien tiene 10.

Con base en AFP