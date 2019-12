Con pocos negocios concretados, sigue el ajuste en el mercado del ganado gordo

El mercado de la hacienda gorda culmina su sexta semana consecutiva de ajuste en los valores, con escasez de negocios concretados. Algunas industrias detendrán su actividad hasta la segunda semana de enero y otras reducirán su operativa. Mientras, el mercado chino genera incertidumbres agregando presión al mercado.

Hace varios días que el novillo gordo no llega a US$ 4 por kilo de carcasa y la referencia se ubica entre US$ 3,90 y US$ 3,95 por kilo en cuarta balanza. Para la vaca, los negocios fueron concretados esta semana en el eje de los US$ 3,70 por kilo.

De todos modos, en ambos casos los valores están entre un 20% y un 30% por encima que los de un año atrás.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano y Cía, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “la dinámica de los negocios nuevos mermó, no solo desde los compradores sino también del lado de la oferta”.

“Las lluvias pronosticadas pueden estabilizar el mercado en estos valores hasta al menos la segunda semana de enero”, agregó.

La corrección de precios en el mercado del ganado gordo se traslada en casi todas las categorías de la reposición. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado el promedio de los terneros se mantuvo en US$ 2,51 por kilo en pie, mientras que los terneros para la exportación en pie bajaron un centavo, a US$ 2,49. La vaca de invernada bajó tres centavos, a US$ 1,82 y con máximos de US$ 1,90.

Faena: 51.846 vacunos

La faena semanal de vacunos cerró el 21 de diciembre en 51.846 animales, alcanzando el mayor volumen desde mediados de abril, debido a una concentración de la actividad de cara a las fiestas. En la comparación interanual, la operativa fue 20% superior.

Las hembras –vacas y vaquillonas– tuvieron un 55% de participación, totalizaron 28.292 cabezas (también el mayor volumen en ocho meses), 2.400 más que las 25.889 de la semana anterior y 2.200 más que en igual semana del año pasado (26.134 cabezas). La faena de novillos subió levemente respecto a la semana anterior. Se faenaron 22.395 cabezas, 340 más que los 22.057 de la semana anterior y 6.500 más que en igual semana del año pasado (15.890 cabezas).

Lanares firmes, más que nada en categorías jóvenes

En ovinos se mantiene una clara preferencia por categorías jóvenes, puntualmente por corderos mamones como es característico a fin de año. Como consecuencia, la colocación en categorías adultas se ha enlentecido y los precios bajaron.

El cordero liviano subió dos centavos a US$ 4,08, el cordero pesado subió un centavo a US$ 4,10 y los corderos mamones cotizan en US$ 4,10. Los borregos bajaron ocho centavos a US$ 4, los capones bajaron nueve centavos a US$ 3,9 y las ovejas bajaron 10 centavos a US$ 3,86.

La faena de ovinos superó las 35.000 cabezas, 4.000 menos que la semana pasada (39.873) y 1.500 más que en igual semana del año pasado. Las ovejas representaron apenas el 12% de la faena con 4.201 cabezas, tres veces y media más que en igual semana del año pasado. Los corderos tuvieron una participación del 82% (29.423 cabezas).

Novillo tipo: valor de la hacienda está en máximos históricos

El valor del novillo tipo del Instituto Nacional de Carnes (INAC) aumentó 2,7% en noviembre frente a octubre, hasta US$ 1.314 por cabeza, alcanzando el valor más alto –en términos nominales– desde noviembre de 2014, impulsado por un incremento en el valor de hacienda que alcanzó el mayor valor de la historia.

En noviembre la participación de la hacienda dentro del valor total del novillo tipo fue de 86%. En términos nominales alcanzó los US$ 1.128 por cabeza. Mientras, el Valor Agregado Industrial –el dinero que le queda a las plantas frigoríficas para pagar todo lo que no es ganado después de vender la carne– aumentó respecto a octubre, pero se mantiene bajo, US$ 186 por cabeza (14%).

Según el informe presentado por el INAC, “el incremento en el valor del novillo tipo se explica por un aumento en el valor de los cortes de exportación y de la canal al mercado interno, compensado parcialmente por una reducción del valor de menudencias y subproductos, así como el precio del cuero fresco”.