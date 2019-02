Conde pensó que no se quedaba en Nacional pero fue el que puso el título 157 del club

El departamento de comunicación y marketing de Nacional no deja un detalle al azar. Con las cámaras prontas en la sala de prensa esperando al capitán Esteban Conde en el primer entrenamiento después de ganar la Supercopa, el golero llegó con un pegotín en la mano para colocarlo en la cartelera de los anuncios publicitarios. Era el número 157, la cantidad de trofeos oficiales que logró el tricolor el domingo tras vencer por penales a Peñarol. Una postal para los periodistas en tiempos en que cada vez hay más restricciones para filmar o tomar fotografías.

Conde, el Coco, fue el hombre del clásico. No solo tuvo una doble atajada formidable durante el partido, sino que después contuvo dos penales en la definición. Una actuación que echó por tierra las críticas (de los propios hinchas tricolores en muchos casos) referidas a que no estaba a la altura de atajar en Nacional después del error frente a Fluminense en el Gran Parque Central que le costó al equipo la eliminación de la pasada Copa Sudamericana.

Un desacierto, sumado a otros que tuvo en 2018, que hizo que el propio golero se replanteara su continuidad en el equipo del que es hincha. “No por decisión mía”, aclaró, sino del club: “Podría ser, porque cuando pasan un par de años que no ganás es lógico. De hecho pasó con muchos compañeros que terminaron contrato y no se les renovó, algunos muy identificados con el club. En definitiva cuando no se gana vienen los cambios y esta vez fue un cambio de dirigencia también, de pensamiento, de modo de apuntar de otra manera”, señaló. La diferencia entre él y los futbolistas que quedaron libres fue que Conde tenía su contrato vigente.

Y agregó: “Mi nombre estaba en boca de todos porque lo que queda en la retina del hincha es lo que pasó con Fluminense, un error mío que determina la eliminación de la Copa. Justamente esa situación hizo que me replanteara un montón de cosas y que en las vacaciones cuando se calma todo, empecé a mirarme a mí mismo y ver qué no está haciendo bien como para que pasen esas cosas. Soy un jugador con experiencia, con muchos años jugando al fútbol y tener ese tipo de errores no es tan común. En mi caso me sirvieron un montón las vacaciones, tomarme un tiempo, un respiro y volver por lo que pasó el otro día. Si bien no creo mucho en las revanchas porque cada situación es diferente, pero si una nueva oportunidad y que en este caso termina de otra manera”.

Los datos que constantemente circulaban en redes sociales o se repetían en los medios era sobre la estadística negativa del actual capitán frente al rival de todas las horas, pero él lo explicó: “No es una mochila que cargaba yo solo. Capaz que se apuntó a mi nombre, como que era el único que no había podido ganar clásicos y la realidad no es así, pero cada uno lo maneja como quiere. En mi caso personal siento que lo más lindo de todo es que todos nos pusimos sacar la mochila de no haber ganado los últimos clásicos, cambiar la pisada en ese sentido, darle una alegría a la gente que la necesitaba mucho al igual que nosotros, nos genera mucha tranquilidad”.

De todas formas, la Supercopa es solo un puntapié inicial: “Nos sacamos una mochila de arriba y estamos felices por eso, hay que darle la importancia que merece y también entender que es un punto de partida y no más que eso. Tenemos objetivo más grandes”.

Conde contó también sobre los penales que atajó el domingo y se lamentó por uno: “Hay un trabajo detrás de la gente que edita los videos, Leo Romay también estuvo con la lista de los que pateaban para tener una tendencia de lo que hacen, pero en el que me lamenté realmente fue el de Viatri porque lo teníamos estudiado y le pega al medio; en ese momento intuí otra cosa. Yo le doy mucha bola a la intuición y de un tiempo a esta parte no me venía saliendo atajar penales pero apareció en un momento muy lindo”.

Después el plantel realizó un entrenamiento suave, al menos durante los 20 minutos que se permitió observar a los periodistas. Los titulares por un lado y los suplentes por otro, con mayor intensidad. En este grupo estaban Octavio Rivero y Gustavo Lorenzetti, quienes quedaron afuera del clásico por molestias musculares. Pero por lo visto, ya entrenan con normalidad. l