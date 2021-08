Confusión en la AUF: la Liga Profesional divide a Nacional y a Peñarol tras una votación sin marco definido

Nacional de un lado, Peñarol del otro. Nacional más cerca del gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Peñarol alineado con un grupo de clubes que toman distancia del ejecutivo que preside Ignacio Alonso y que entienden que este lunes aprobaron el nuevo estatuto de la Liga Profesional. Todo esto ocurre en medio de una confusa situación reglamentaria que conducirá a que una resolución del consejo de fútbol profesional termine en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, de Conmebol o de FIFA.

Este lunes se reunieron los 28 clubes profesionales de la AUF para votar el nuevo estatuto de la Liga de Fútbol Profesional, que fue creada en marzo.

Durante cuatro meses, representantes de los clubes trabajaron en la elaboración del estatuto para la Liga Profesional que dividió a los clubes, sobre el que no se pusieron de acuerdo y llegaron a la reunión en un hotel de Punta Carretas tan divididos como desde el primer día que se puso a consideración el texto del marco regulatorio de la nueva estructura del fútbol profesional de la AUF.

En el consejo participaron las 16 instituciones de Primera (con dos votos cada una) y las 12 de Segunda (1,16 cada una porque el ascenso reparte 14 votos entre 12 clubes).

El encuentro estuvo marcado por la indefinición del porcentaje de votos que necesitaban para aprobar el estatuto de la nueva Liga.

Según Peñarol y un grupo de clubes, necesitaban mayoría simple. De acuerdo a la interpretación de Nacional y otro grupo de clubes, mayoría especial.

Ante la imposibilidad de poner a votación el estatuto, la mesa puso a consideración "adhesiones" a favor, en contra o abstenciones al estatuto.

El resultado fue que 16 clubes estuvieron a favor del estatuto y 12 en contra o abstenciones, con un resultado que trasladado a votos fue de 25 a 21 a favor de aprobar el nuevo estatuto.

Ahora los clubes tendrán que recurrir al Ministerio de Educación y Cultura, Conmebol o FIFA para que dirima en torno a cuál es la mayoría que se necesita para aprobar el estatuto.

¿Cuál es el problema?

Debido a que en el estatuto que regula la AUF no se establece claramente cuál es la mayoría que se necesita para aprobar un nuevo estatuto, en este caso el de la Liga Profesional, existen dos interpretaciones.

Por un lado, el grupo de clubes que integra Peñarol, entiende que con mayoría simple (24 votos), era suficiente para que este lunes quedara aprobado el estatuto. Consiguieron 25 votos.

Por otro, el grupo de 12 clubes que integra Nacional, entienden que se necesita una mayoría especial, de 3/4 (34,5 votos) o 4/5 (36,8) para aprobar el estatuto, registros que no fueron alcanzados en la votación.

El departamento jurídico de la AUF explicó que existe un vacío reglamentario insalvable y que no será la AUF la que pueda resolver en este asunto.

La intervención del Ministerio de Educación y Cultura o de los órganos superiores (Conmebol y FIFA) podrán destrabar este conflicto.

Nacional: "No se aprobó el estatuto"

Enrique Campos, delegado de Nacional, explicó que este lunes “no se aprobó el estatuto” porque la cantidad de votos afirmativos “no fueron suficientes para que se considere aprobado”.

Camilo dos Santos

Enrique Campos, delegado de Nacional

Explicó que Nacional se abstuvo, no se opuso, y subrayó que se necesita una mayoría especial para aprobar el estatuto. “Se supone que deberíamos estar aprobando el estatuto de una asociación civil. ¿En qué cabeza cabe generar una asociación civil y que los integrantes no la voten? Apenas 55% a favor del estatuto y un 45% se abstuvo o votó en forma negativa. Así estamos haciendo nacer algo sin los cimientos adecuados”.

De todas formas, dijo en una charla con Hora 25 de radio Oriental AM 770, que le gustaría detenerse en los aspectos que pueden unir a los clubes.

“Somos todos clubes que tenemos los mismos intereses y tengo que hacer votos para sentarnos a conversar y, aún en el disenso, buscar los puntos que nos acerquen. Sin embargo, hoy en el consejo sentí que había muchos interesados en alejarnos y no en acercarnos. Nacional nunca dijo no quiero la Liga. Participamos en reuniones y manifestamos nuestra posición. Lo único que proponemos es que se zanjen los problemas y despejen dudas para empezar a construir de cero, y no generando esto en que no se aprobó el estatuto”

Peñarol: “El estatuto se votó”

Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol, dijo que “el estatuto se votó hoy (lunes) y logró una mayoría superior a la mitad más uno. Para nosotros está aprobado".

Leonardo Carreño

Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol

Luego agregó: "Ahora comenzarán los dimes y diretes para definir si es un nuevo estatuto, si es una reconsideración y por tanto una modificación que requiere mayorías especiales. Hay divergencias que hasta el asesor jurídico de la AUF, quien hizo un informe, entendió que no había un quorum exacto válido y entendía que desde la mitad más uno a la unanimidad es muy subjetivo de la persona que lo interprete (los textos del estatuto de la AUF). La idea es, luego de salir de esta situación, avanzar y consolidar y tejer acuerdo con los clubes para que la consolidación llegue a lo que todos queremos, la Liga Profesional. Buscaremos un camino de entendimiento”.

Un poco de historia

Desde 2018, cuando el nuevo estatuto de la Asociación que exigió FIFA le quitó poder a los clubes profesionales en las decisiones de la Asociación (de tener el 94% de los votos de la asamblea pasaron a 60% en el nuevo congreso), impulsaron la creación de la Liga Profesional, prevista en el nuevo estatuto de la AUF.

Esto implica que la Liga Profesional funcionará con autonomía en su organización, pero bajo los lineamientos de la AUF, tribunales y pautas que establece el estatuto general de la Asociación.

Sin embargo, los clubes quisieron manejarse con independencia de la AUF, en el aspecto económico (y el relacionamiento con Tenfield), fundamentalmente, y se encontraron con la negativa del ejecutivo que preside Ignacio Alonso que entiende que debe custodiar los intereses del fútbol uruguayo.

El gobierno de la AUF considera que es quien debe negociar los contratos de televisión y que debe brindar parte de la organización (tribunales, árbitros, personal de recaudación, entre otros asuntos que dividen las posiciones).

C. Dos Santos Jorge Barrera y José Decurnex

Durante el gobierno de José Decurnex (Nacional) y Jorge Barrera (Peñarol), los grandes no apuraron pasos para la nueva estructura del fútbol profesional aunque clubes ambos entendieron siempre que es el camino a recorrer.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Sin embargo, desde la llegada de Ignacio Ruglio a la presidencia, Peñarol quiso tomar distancia de Nacional y se posicionó en otro nivel político. Impulsó la Liga, que nació en marzo, lideró este nuevo marco para la AUF y la votación del estatuto este lunes, que no contó con el apoyo de los tricolores.

¿Lo que dice Decurnex?

Nacional está a favor de la Liga, pero no en las condiciones actuales y no está dispuesto a empezar a negociar por los estatutos. Decurnex entiende que hay etapas anteriores que deben cumplir.

“Creo que el tema de la Liga es algo muy interesante de analizar. Creo que empezamos por los estatutos, que no es por lo que se empieza, me parece que hay temas bastante más complejos, como el funcionamiento de la Liga, cuáles son los contratos de servicios que se hacen con la AUF, en términos de jueces y seguridad, qué producto vamos a tener… Creo que hay muchas cosas antes de ir a votar unos estatutos, esa es la posición de Nacional”.

José Decurnex, presidente de Nacional

Además, aclaro que no le preocupa que Peñarol tenga una posición distinta a Nacional. “Cada uno acá tiene su postura. Nacional no es que esté en contra de la Liga. Está en contra de la forma en la que se articularon los distintos pasos. Pero creo que hay espacio. Si queremos hacer un producto distinto y mejor, hay que discutir las cosas de fondo. Una de ellas es el estatuto, pero no hay que empezar por ahí, porque los problemas del fútbol uruguayo no están en armar un estatuto de la Liga. Los problemas del fútbol uruguayo están en el producto que tenemos, en las canchas, en darles a los árbitros que puedan seguir profesionalizándose y creciendo, el marketing, quién va a dirigir la Liga, quién va a ser el gerente general… Son muchas cosas, muy de fondo, que hasta que Nacional no las tenga clarificadas, obviamente no va a entrar en un colectivo, que la verdad no entendemos que tenga sentido, para que sea más de lo mismo”.

¿Cómo sigue?

Empantanado una vez más, el ejecutivo de la AUF tiene que zurcir en medio de una Asociación dividida por los intereses políticos y económicos que marcan la vida cotidiana de la institución, entre los clubes que están alineados con la empresa Tenfield, que tiene los derechos del fútbol uruguayo hasta 2025 y los demás, que impulsan al gobierno de la Asociación y su aspiración de impulsar un nuevo escenario de comercialización de los derechos con AUFTV.

C. DOS SANTOS

Sebastián Bauzá, Alejandro Domínguez e Ignacio Alonso

En ese lugar de indefinición, tras el consejo de fútbol profesional de este lunes, el ejecutivo debe definir qué pasos dar.

Todo apunta a que el tema llegará al Ministerio de Educación y Cultura, a Conmebol o FIFA.

Por lo pronto, la Conmebol avisó que los representantes de Uruguay en las copas Libertadores y Sudamericana serán de la AUF no de la Liga Profesional. Un aviso para Peñarol y para los clubes que apuran la puesta en marcha de la nueva Liga Profesional.

Hace 100 años la AUF estuvo envuelta en un enfrentamiento político que tuvo como protagonistas a Nacional y a Peñarol, que derivó en el cisma del fútbol uruguayo, con Nacional alineado con el gobierno de la AUF y con Peñarol tomando distancia y generando su propia liga. En estos tiempos no están planteadas las condiciones para establecer un nuevo cisma, pero lo que sí está instalado y no tiene salida a corto plazo es la división del fútbol uruguayo por asuntos políticos e intereses económicos.