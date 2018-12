Conmebol incrementa los premios de las copas, ¿cuánto se llevan los uruguayos?

El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez anunció durante el sorteo de la Copa Libertadores 2019 un fuerte incremento de los premios para los torneos internacionales de 2019.

El total de premios a pagar a los clubes entre Libertadores y Sudamericana asciende a US$ 211.100.000, un monto récord para el fútbol sudamericano, 50% más que el año anterior, cuando se repartieron US$ 141.050.000.

En 2019, la Libertadores, repartirá US$ 161.900.000 en premios a los participantes con un notorio aumento de US$ 58 millones, un 56% más con respecto a los US$ 103.850.000 repartidos en 2018. Por su parte, la Copa Sudamericana repartirá US$ 47.200.000, lo que representa un aumento de 31% con respecto a la edición de 2018.

“Nuestra administración está cumpliendo el compromiso de generar más valor para el fútbol sudamericano y de reinvertirlo en su desarrollo. En 2018 repartimos el doble de premios que en 2015, con ingresos similares, a partir de poner la casa en orden. Y ahora, en 2019 repartiremos tres veces más que en 2015, gracias a las reformas que realizamos desde el 2016 y a la estrategia de comercialización profesional que ejecutamos, incluyendo las primeras licitaciones competitivas en la historia de la Conmebol, proceso que nos garantizó ingresos brutos de US$ 1.400 millones para el ciclo 2019-2022”, dijo Domínguez.

Por segundo año consecutivo, Conmebol duplicará los premios de la final para el campeón y el vicecampeón, que en 2019 ascenderán a US$ 12 millones y US$ 6 millones, respectivamente, es decir, un 100% más que los US$ 6 millones y US$ 3 millones repartidos en 2018 y un 200% más que en 2017. El campeón de América 2019 ingresará a sus arcas US$ 20,4 millones mientras que el vicecampeón se llevará US$ 14,4 millones. Además, cada uno de los finalistas recibirá el 25% de la recaudación tras la deducción por pago de impuestos de la final única, cuya edición inaugural se disputará en Santiago.

Este mismo reparto de la recaudación se hará en la final de la Sudamericana a disputarse en Lima. El campeón de este torneo podrá acumular hasta US$ 6.750.000.

Lo que se llevarán los uruguayos

Defensor Sporting, primera ronda de Copa Libertadores, US$ 350.000

Danubio, segunda ronda de Copa Libertadores, US$ 500.000

Peñarol, fase de grupos de Copa Libertadores, US$ 1.000.000 por partido de local

Nacional, fase de grupos de Copa Libertadores, US$ 1.000.000 por partido de local

Cerro, primera fase de Copa Sudamericana, US$ 300.000

Liverpool, primera fase de Copa Sudamericana, US$ 300.000

Wanderers, primera fase de Copa Sudamericana, US$ 300.000

River Plate, primera fase de Copa Sudamericana, US$ 300.000

Premios de la Copa Libertadores 2019

Primera fase, US$ 350.000

Segunda fase, US$ 500.000

Tercera fase, US$ 550.000

Fase de grupos, US$ 1.000.000 por partido de local

Octavos de final, US$ 1.050.000

Cuartos de final, US$ 1.200.000

Semifinales, US$ 1.750.000

Vicecampeón, US$ 6.000.000

Campeón, US$ 12.000.000

La comparación

Primera fase, US$ 250.000

Bonus para el perdedor en primera fase: US$ 50.000

Segunda fase, US$ 400.000

Bonus para el perdedor en segunda fase: US$ 100.000

Tercera fase, US$ 400.000

Bonus para el perdedor en segunda fase: US$ 100.000

Fase de grupos, US$ 600.000 por partido de local

Octavos de final, US$ 750.000

Cuartos de final, US$ 950.000

Semifinales, US$ 1.350.000 (US$ 1.250.000 en 2017)

Vicecampeón, US$ 3.000.000 (US$ 1.500.000 en 2017)

Campeón, US$ 6.000.000 (US$ 3.000.000 en 2017)

Premios Copa Sudamericana 2018

Primera ronda, US$ 300.000

Segunda ronda, US$ 350.000

Octavos de final, US$ 500.000

Cuartos de final, US$ 600.000

Semifinal, US$ 800.000

Vicecampeón, US$ 2.000.000

Campeón, US$ 4.000.000

Premios de la Recopa 2019

Vicecampeón, US$ 750.000

Campeón, US$ 1.250.000