Conmebol mostró la revisión del VAR, por qué estuvo mal anulado el gol de Uruguay y por qué no fue expulsado Vecino

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) mostró este viernes la revisión del Video Assistance Referee (VAR) en el partido del jueves entre Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y allí se puede ver el error que se cometió en el gol anulado a Jonathan Rodríguez a los 23 minutos, así como también por qué se determinó que no expulsaran a Matías Vecino.

Por ese error, el máximo organismo continental suspendió "por tiempo indeterminado a Nicolás Gallo, árbitro VAR, y al segundo asistente que cobró el offside, Miguel Roldán.

"Minuto 23: el hecho de estar en posición fuera de juego no constituye infracción. En este caso, el jugador celeste, no interfiere, no participa, no gana ventaja de su posición, y no debe ser sancionado. El asistente realiza el procedimiento de levantar la bandera una vez que el equipo celeste convierte. El VAR, en este caso, debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar tanto la posición como la participación del jugador en posición fuera de juego a fin de determinar que no hay infracción. Decisión arbitral: incorrecta", explica el video de presentación de cómo decidieron los árbitros del VAR.

Aquí se observa cómo tomaron mal la decisión:

Con relación a la tarjeta amarilla que recibió Matías Vecino en el minuto 25 y que se chequeó la posibilidad de expulsarlo, explicó lo siguiente:

"Minuto 25: El jugador celeste, juega el balón y en una acción continua roza con su botín el rostro de su adversario en una acción temeraria. Se debe considerar en este caso que el jugador celeste recoge su pie, no impactando de pleno el rostro del rival. Asimismo, el VAR entiende que hay un potencial error claro y obvio y sugiere una revisión en campo. El árbitro, al revisar las imágenes, determina mantener su decisión de tarjeta amarilla por temeridad. Decisión arbitral: correcta".

Aquí se observa el audio y las imágenes de la revisión: