Consejero de UTU: "No constan" las situaciones de bullying que denunció Fausto

La madre de Fausto Gabito, un estudiante de 12 años que va a la UTU de Ciudad del Plata, denunció la semana pasada a través de un video en Twitter los acosos que sufre su hijo en la clase de robótica y que lo llevaron a dejar de concurrir a clase.

Sin embargo, las autoridades de UTU dijeron que no están comprobadas las situaciones que relata Fausto en el video, en el que cuenta que lo quisieron apuñalar, le robaron el celular, y le pegaron entre tres en el piso. Un equipo multidisciplinario está analizando la denuncia presentada por Águeda Preza -madre de Fausto- para intentar que el estudiante retome las clases.

El consejero del CETP-UTU, Freddy Amaro, dijo a El Observador que solicitó a la UTU de Ciudad del Plata los informes sobre el caso y aseguró que "no constan las situaciones que denunció el estudiante".

"Había una denuncia del estudiante, que se verificó el horario con las cámaras, pero lo que él dice no se condice con lo que había sucedido", refiriéndose a la agresión con una navaja que denunció el niño. Según Amaro, este hecho "puntual" fue denunciado en la institución pero habría ocurrido en una parada del ómnibus, por lo que en las cámaras de la UTU no aparece. "Todos los informes dicen que no recibió esa agresión, si fuera así sería un hecho grave y las autoridades tienen todos los elementos para sancionar si es necesario", indicó.

Según Preza, las autoridades "nunca le dieron una respuesta" y la directora dijo que "eran cosas de adolescentes que las arreglan así, que tiene que defenderse". La directora de la institución, Silvia Silveira, manifestó que no estaba al tanto de ese intercambio.

El consejero explicó que según los informes que recibió desde la institución, la madre fue convocada por las inasistencias del alumno. En ese momento contó las situaciones que estaba atravesando Fausto en la institución que explicaban por qué no concurría a clase. "No era que el estudiante denunciaba primero, sino que cuando la llamaban, ella presentaba sus motivos", afirmó.

En el informe también hay "copias de las actas de los adscriptos cuando convocaban a la madre", que buscaban "brindarle soluciones para que asistiera a clases y no perdiera el año", según Amaro.

Estudiar desde la casa

Fausto estuvo internado por estrés a raíz de estas situaciones. Junto a su madre concurrieron a las Unidades Convivenciales de Acción Educativa (UCAE), que dependen de la UTU Central. Allí, según relató Preza, le recomendaron "estudiar desde la casa y después dar los exámenes" a fin de año, pero Fausto respondió que "era injusto".

Amaro también solicitó los informes escritos a la UCAE para corrobar esta situación aunque todavía no accedió a ellos. Sin embargo, aseguró que le parece "muy extraña" esa respuesta, ya que la unidad no busca "retirarlo del centro educativo sino que retome las clases y solucionar el problema".

El consejero explicó que el "bullying es una problemática real" pero "de ahí a que un joven tenga que dejar de estudiar porque le hacen bullying hay una distancia muy grande", sostuvo.

Amaro dijo que en caso de detectar alguna irregularidad en el procedimiento solicitará una investigación administrativa. "Si veo los informes (de la UCAE) y se verifica que no hubo una respuesta o fue como contó la madre, tengo que solicitar una investigación".

La directora general de UTU, Nilsa Pérez, dijo al programa Así nos va de Radio Carve que en esa institución "hay docentes, hay educadores, hay psicólogos, hay una dirección escolar ocupada y preocupada y hay una inspección que también es de primer nivel. Todos están trabajando para asegurarle las condiciones de continuidad educativa a Fausto", aunque no detalló los pasos que se siguen en este caso.

"La escuela va a estar dispuesta a que siga estudiando en la opción elegida por él. La ANEP está preocupada por la trayectoria de este niño y de todos los estudiantes que están transitando en distintos espacios educativos. Trabajamos para promover, Fausto incluido", agregó.