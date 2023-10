Cónsul señaló ante la Justicia la rapidez con que Interior imprimió el pasaporte de Marset: "Es algo que yo nunca había visto"

Las indagatorias por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset continúan su curso esta semana y este martes será el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el que deba responder las preguntas del fiscal Alejandro Machado. El lunes fue el turno del subsecretario Guillermo Maciel mientras que la semana anterior lo hicieron distintos funcionarios de cancillería que participaron del proceso.

Uno de ellos fue la excónsul en Emiratos Árabes Unidos Fiorella Prado, que fue la funcionaria que manejó los contactos con la familia Marset en Emiratos Árabes así como también mantuvo comunicaciones con la defensa del narcotraficante Alejandro Balbi y fue la encargada de recopilar los datos, las huellas y la foto del narco en la cárcel para el documento de viaje.

Ante fiscalía, la funcionaria relató el miércoles 25 cada uno de los pasos que dio durante el proceso de entrega del pasaporte, al igual que había hecho en la investigación administrativa, y señaló que le llamó la atención la velocidad con la que el Ministerio del Interior procesó el trámite.

El 24 de noviembre de 2021, tras varias consultas a cancillería, Prado fue a la cárcel para tomarle los datos a Marset y sacarle la foto necesaria para el pasaporte. Ese mismo día cargó la información en el sistema y el 25 de noviembre el pasaporte estaba impreso.

El fiscal del caso se detuvo sobre ese punto y, según pudo reconstruir El Observador, recordó que el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, también había hecho mención a la velocidad con la que había avanzado el trámite en el Ministerio del Interior. Por eso, Machado le preguntó sobre su experiencia en otros casos y puntualmente en qué momentos entendía que el trámite había ido más rápido de lo usual.

"En mi experiencia consular ya sea en Emiratos y ahora la más reciente en San Francisco, cuando yo remito una solicitud de pasaporte en el sistema lo voy monitoreando todos los días para ver si fue suspendido, si todo fue bien, si las huellas fueron aceptadas y si la foto está bien. Eso más o menos demora entre cinco días a una semana, cuando me dice entregado a Cancillería. Es lo único que yo puedo ver, queda en amarillo y me dice entregado a cancillería, ahí yo ya digo perfecto este tramite ya cumplió su curso", explicó Prado ante el fiscal.

En ese mismo pasaje, la funcionaria de cancillería insistió: "Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto en mi experiencia consular". Por ser un trámite en el exterior, el consulado es quien sube los datos al sistema pero el organismo que expide el pasaporte es la Dirección Nacional de Identificación Civil, que es parte del Ministerio del Interior.

Ante esa intervención, el fiscal el consultó a Prado si eso le merecía alguna opinión. Si bien la cónsul dijo que no, sí resaltó que la velocidad inusual fue en el Ministerio del Interior. "Una vez que inicia el trámite ya no depende de nosotros así que fue más rápido en la órbita del Ministerio del Interior, no sé ni en qué oficina, pero lo que es cancillería lo solicitamos y luego recibimos el pasaporte, no veía yo ni veo que se pueda haber tenido ninguna influencia para agilizarlo en ese sentido", destacó.

Prado explicó además que el mismo 24 de noviembre, Alejandro Balbi le había escrito y le había solicitado que le avisara una vez que los datos estuvieran cargados para que él pudiera hablar en Montevideo para continuar con el trámite.

Para defender su accionar, Prado destacó que ella sabía que las valijas diplomáticas —que en este caso podría transportar el pasaporte hasta Emiratos— salían alrededor del 24 de cada mes, por lo que en este caso no llegarían a la del mes de noviembre y tendrían que esperar hasta diciembre.

"Por supuesto que yo estaba al tanto de que la valija salía todos los 24 más o menos de cada mes y eso también es uno de los motivos por los cuales yo no hice una gestión especial o un trato especial, porque podía haber ido a tomar las huellas días anteriores en caso de que quisiera ayudarlos, simplemente se me dio una cita para la cárcel el 24 de noviembre, fui y lo tramité", señaló.

Finalmente, el 30 de noviembre Marset autorizó a Carlos Balbi, hermano de Alejandro y también abogado, a recibir el pasaporte en Montevideo.

La investigación en el Ministerio del Interior

En el Ministerio del Interior, al igual que en Cancillería, la investigación administrativa descartó que se hayan cometido irregularidades en el proceso de entrega del pasaporte. Sin embargo, en la cartera de Interior fue relevado de su cargo el subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, mientras que en cancillería fue la entonces subsecretaria Carolina Ache la que tuvo que dejar su cargo.

Ante la investigación interna, Lacoste contó que entre el lunes 22 y el martes 23 de noviembre de 2021 recibió a Balbi en su oficina quien le pidió adelantar trámites de un ciudadano que estaba gestionando el pasaporte desde Abu Dhabi mediante la oficina consular.

El objetivo era lograr que el documento pudiera ser enviado en la valija diplomática que salía los próximos días. No le dijo de quién se trataba, según relató, y Lacoste le especificó que hasta que el trámite no fuera enviado por la Cancillería ellos no podían hacer nada.

La solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como relató Prado, llegó el jueves 24 en la mañana. Ese día, Balbi se volvió a comunicar con Lacoste, le facilitó el número de trámite y el jerarca derivó el pedido al equipo de la DNIC que se encarga de enviar la solicitud a la Policía Científica.

“Yo le expliqué que en la DNIC la confrontación de la identificación se hacía en el día, pero que la dificultad era la solicitud de un Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) que por lo general se contesta de un día para otro por parte de Policía Científica. Eso es todo”, dijo Lacoste.

Los funcionarios que trabajan en la oficina reconocieron en la investigación que todos los días recibían pedidos de adelantos por diferentes razones, desde errores del sistema, urgencias o planteos de políticos.

Cautela

Prado, actual cónsul en San Francisco, aseguró que para cada paso que dio en el proceso pidió instrucciones específicas y defendió su accionar. Incluso, dijo que no comenzó a tramitar el pasaporte hasta el 18 de noviembre cuando Damián Molfino, director del Departamento de Viaje, le dijo que no existían impedimentos legales para tramitar el documento.

Prado tomó conocimiento de la situación de Marset, según declaró, el 14 de setiembre a través de la embajada de Paraguay en Emiratos Árabes, ya que el narcotraficante intentó salir de ese país con un pasaporte paraguayo falso.

Cuando se entera de su detención y el motivo, Prado asegura que preparó un informe para cancillería en el que, entre otras cosas, sugería que se le avisara al Ministerio del Interior por posibles causas abiertas en Uruguay.

Un par de días después hay una reunión, siempre según la cronología de Prado, de la embajada de Paraguay con la familia Marset de la que participa también una funcionaria de la embajada uruguaya. En ese entonces, la familia del narcotraficante no quería ayuda de Uruguay y estaba tratando de gestionar las cosas a través de la oficina paraguaya.

Es en ese entonces que la cónsul decide googlear por su cuenta el nombre de Marset y encuentra que había estado preso en Uruguay. Varios días después, la consul recibe el primer contacto del abogado. Es recién el 4 de octubre que Diego Marset, hermano de Sebastián, se pone en contacto con Prado para pedirle asistencia durante las audiencias judiciales. Sin embargo, la cónsul se limita a decirle que ellos lo único que pueden hacer es monitorear la situación.

A partir de entonces, tanto el propio Marset como familiares de él y Balbi comienzan a contactarse con la cónsul. El pedido inicial era por una nota en la que se dijera que el narcotraficante iba a recibir un pasaporte de parte de Uruguay, para poder usarlo en la Justicia, y luego también incluyeron la solicitud del pasaporte.