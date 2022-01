Controlar la "peligrosidad" de Rondón, uno de los puntos que trabaja Alonso pensando en Venezuela

La selección uruguaya se medirá ante Venezuela este martes en el Estadio Centenario (20:00, VTV) por la 16ª fechas de las Eliminatorias para el Mundial Catar y el entrenador Diego Alonso ya trabaja para controlar al rival de turno, el segundo de su ciclo.

El momento de vinotinto tiene una doble mirada, porque está última en la tabla, pero viene de ganarle por 4-1 a Bolivia, en el comienzo de la era José Pekerman, jugando partidos sin ninguna presión al no tener posibilidades y ya pensando en el Mundial 2026.

Y ante los del altiplano, la figura venezolana fue Salomón Rondón, el histórico goleador que anotó tres goles, mostrando que está en un gran momento y que se adaptó muy bien al esquema del entrenador argentino.

AFP

Rondón festeja ante Bolivia

"Estoy muy contento de haber ganado (...) demostrar el potencial que tenemos, y bueno, hay que seguir creciendo (...) porque el objetivo es estar en el próximo mundial", dijo Rondón al finalizar el juego.

El delantero de Everton inglés, que no jugaba desde hacía un año y dos meses, volvió a vestir la camiseta vinotinto con tres golazos: el primero, un cabezazo soberbio a un centro de Roland Hernández, y luego, 10 minutos después, con un remate en la frontera del área chica. Y luego vino el tercero asistido por Rómulo Otero, con el que el estadio se vino abajo. Son 33 tantos con la selección de su país, de la que es máximo goleador.

Atento Alonso

El rendimiento de Rondón llamó la atención en la selección uruguaya, donde Diego Alonso y los defensores están al tanto del momento del atacante al que ya conocen bien.

AFP

Rondón festeja ante Bolivia

José María Giménez, en la conferencia de prensa de este domingo, reveló lo que ha hablado el DT celeste al respecto

“Lo que nos pide Diego, por lo que hemos hablado del partido y el video que hemos visto, primero es limitar la salida de ellos, aún sabiendo que van a jugar directamente con el punta que es grande, es fuerte. Lo tenemos muy claro, lo conocemos”, dijo, sin nombrar a Rondón.

El delantero venezolano ya tiene dos goles ante Uruguay.

Uno de ellos fue en la Copa América Centenario de 2016 en Estados Unidos, donde la vinotinto superó por 1-0 a la celeste. Su gol es recordado porque llegó luego de un tiro desde el medio de la cancha que sorprendió a Fernando Muslera, dio en el travesaño y luego definió el atacante con el arquero celeste intentando reponerse. Ese día los defensas fueron Josema y Diego Godín, con Gastón Silva también en el equipo.

El atacante nacio en Caracas también sabe lo que es marcar en el Estadio Centenario. Lo hizo en 2012, en las Eliminatorias para Brasil 2014, partido que terminó 1-1 con gol de Diego Forlán para la celeste. Ese día la dupla central fue con Godín y Diego Lugano.

“Los defensas que les toque jugar este partido tendremoss claro que va a ser su punta de referencia, de que van a intentar jugar con él”, agregó Josema sobre el delantero de 32 años que mide 1.89 de altura. “Ahí dependerá del jugador de poder limitarlo en ese aspecto, de que no gire, que juegue incómodo y de robar alguna pelota para poder atacarlos rápido”, agregó.

Josema prosiguió: “Y después, cuando ellos pasen a la parte ofensiva (…), saber que en el área uno siempre tiene que estar con él, porque es el delantero de referencia de ellos, es el goleador y es el más grande, por así decirlo, de ellos”.

AFP

Vecino ante Rondón

“Sabemos la importancia que tiene marcarlo, la peligrosidad que tiene dentro del área, y tenemos que limitarlo”, agregó.

El zaguero celeste también habló del juego aéreo del equipo. “Con la atura que tenemos, tenemos que convencernos y nos convencimos de que no podes recibir goles. Pasa por la concentración en cada pelota quieta, tanto en lo defensivo como defensivo”, dijo, tras valorar el buen trabajo hecho en ese aspecto en la victoria ante Paraguay del jueves.

“De los que fuimos a cabecear, mido 1.85 y era el más bajo. Hay que aprovecharlo”, agregó.

La presencia de Rondón, de 1.89 metros, hace pensar que el DT pueda repetir con Diego Godín (1.87) y Ronald Araújo (1.88) para la batalla aérea en el área celeste. Al respecto, Josema agregó que con la presencia del riverense de FC Barcelona por momentos jugaron con tres en el fondo.

Fernando Bizerra / Pool / AFP

Rondón ante Brasil

Para el zaguero de Toledo, en los envíos al área no hay secretos: “Tenés que concentrarte en tu marca y el de la zona en ir a sacar esa pelota. Si lo hacemos bien no deberíamos conceder goles. El equipo se dio cuenta que en esos detalles no puede fallar”.

Define el sustituto de Vecino

La selección uruguaya tendrá este lunes su último día de entrenamientos previo al partido ante Venezuela y Diego Alonso deberá definir quién sustituye a Matías Vecino, suspendido por doble amarilla.

Las opciones que tiene para ingresar en esa zona, con jugadores de características similares, son las de Mauro Arambarri, quien entró en el final ante Paraguay, y Fernando Gorriarán, quien fue convocado de apuro luego de que se confirmara el caso de covid-19 de Lucas Torreira.

También habrá que ver si el entrenador, de local y con la obligación de ganar, no apuesta por una propuesta más ofensiva y sorprende con otras variantes.