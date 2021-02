Coronavirus: científicos hallaron una de las nuevas variantes brasileñas en Uruguay

Científicos uruguayos que analizan el genoma que provoca el covid-19 en pacientes locales encontraron una de las nuevas variantes brasileñas del coronavirus en cuatro muestras tomadas en Uruguay, informó este miércoles El País. El ingreso de los casos ocurrió por Rivera y Rocha.

El hallazgo fue realizado por el consorcio de secuenciación genómica montado por la Universidad de la República (Udelar), el Institut Pasteur de Montevideo y la Udelar, y Fiocruz de Brasil, dijeron a El Observador fuentes científicas.

En el último tiempo hubo en Brasil distintas mutaciones genéticas del SARS-CoV-2 que aumentaron su transmisibilidad, aunque todavía no hay mayores detalles sobre la variante registrada en las muestras analizadas en Uruguay. Los informantes descartaron que se trata de la cepa británica, expandida por diferentes países y que generó alerta en la comunidad internacional por su capacidad de contagio. Esta variante no es más mortal ni extremadamente más contagiosa y, aunque presenta características diferentes a la tradicional, "no redundará en tomar más cuidados ni complicará más la pandemia", complementaron las fuentes.

Como medida de prevención, las instituciones trabajan en la instalación de un nuevo método que analizará los casos positivos para identificar qué variante se registra en los laboratorios de frontera.

Las autoridades sanitarias dispondrán, de ahora en más, de esa nueva herramienta para que, una vez detectados los casos positivos, se hagan otros tipos de PCR que detecten cuál es la cepa presente en la persona contagiada. De momento, este tipo de testeos se realizaron en determinadas pacientes y no en toda la población, por lo que podrían haber más contagiados con la cepa brasileña.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), la Udelar y el Institut Pasteur de Montevideo convocaron a una conferencia de prensa este jueves para informar sobre los hallazgos de la secuenciación genómica molecular del virus y brindar más detalles acerca del nuevo mecanismo.

Noticia en desarrollo.