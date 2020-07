Coronavirus | "Durante algunos años la vida no va a ser la misma y simplemente hay que adaptarse": Ravi Gupta, profesor de microbiología de la Universidad de Cambridge

Cortesía: Ravi Gupta Ravi Gupta es profesor de Microbiología Clínica en el Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de Cambridge.

En junio, ya lo había anticipado: "Este virus probablemente va a estar circulando por años".

"Tomará mucho tiempo resolverlo", escribió el virólogo Ravi Gupta en un artículo publicado en la página web de la Universidad de Cambridge.

Cuando BBC Mundo le preguntó por qué hablaba de años, el profesor de Microbiología Clínica del Departamento de Medicina de Cambridge explicó que se ha visto "un resurgimiento de las infecciones cuando las medidas se han relajado".

"Y eso seguirá sucediendo hasta que tengamos una vacuna efectiva (y universal), cuyo efecto dure mucho tiempo".

Quizás pasará un año más antes de que se pueda contar con una vacuna "y eso, siendo optimistas".

Por eso, "al menos en lo que respecta al próximo año, la situación será de infecciones viniendo y yendo", señaló.

“Claro -dijo- depende de las medidas que se tomen, pero los confinamientos totales a nivel nacional (ya) no son realistas”.

El experto cree que se darán miniconfinamientos en diferentes partes, pero en algunos lugares quizás eso no se podrá hacer, por lo que la infección se seguirá transmitiendo.

"El virus estará circulando por un tiempo considerable", insistió. "Incluso en un nivel bajo, este tipo de virus seguirá existiendo".

"La nueva normalidad"

Las autoridades sanitarias de varios países creen que ya enfrentaron la primera ola de contagios de covid-19 y se preparan para una posible segunda ola. En otras naciones se cree que están ante la primera ola.

AFP Las mascarillas ya forman parte del día a día de decenas de países que han dejado el confinamiento.

"¿Habrá más olas?", le indagamos al profesor del Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de Cambridge.

"No estoy seguro de si tendremos olas, pero sí que pasaremos por altibajos. Esa será la nueva normalidad", respondió.

"Tenemos que vivir con el virus a nuestro alrededor".

De acuerdo con el experto, se trata de aprender a vivir tomando medidas de precaución y siendo conscientes de la forma como interactuamos.

"No es una manera ideal de vivir, pero quizás no va a durar mucho tiempo, quizás uno, dos, tres años".

"Pero eso va a ayudar, a largo plazo, a que la sociedad se recupere".

Una forma de tratar de asumir el control -indicó el doctor- es "decirle a la gente que se dé cuenta de que durante algunos años la vida no va a ser la misma y que simplemente hay que adaptarse".

Otro virus respiratorio

Este coronavirus, explicó el doctor, apunta a que será como otros virus respiratorios: que "van y vienen".

Getty Images Otros coronavirus que circulan entre los seres humanos causan síntomas como los del resfriado común y no hay vacunas para ellos, señala el periodista de salud y ciencia de la BBC James Gallagher.

Muchos de ellos "no han sido eliminados". De hecho, algunos alcanzan puntos álgidos y se presentan por temporadas.

"No hay razón por la cual este coronavirus vaya a ser diferente en ese aspecto".

"No hemos acabado con otros coronavirus”, como por ejemplo los que causan el resfriado común. "Eso me hace pensar que no se trata de algo que vaya a desaparecer (rápido)".

Como plantea el periodista de salud y ciencia de la BBC James Gallagher, hay cuatro coronavirus que circulan entre los seres humanos "y no tenemos vacunas para ninguno de ellos".

Actualmente, hay alrededor de 200 grupos de investigación en todo el mundo que están tratando de desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus.

"Una vacuna normalmente tomaría años, si no décadas, en ser desarrollada. Los investigadores esperan lograr la misma cantidad de trabajo en solo unos pocos meses", dice Gallagher.

¿Riesgo cero?

Gupta cree que hablar de “riesgo cero” es no ser realistas.

"Tenemos que encontrar una vía para reiniciar las economías al tiempo que minimizamos el riesgo (de contagios)".

Getty Images La ciudad de Melbourne, la segunda más poblada de Australia, ordenó a sus 5 millones de habitantes a que permanezcan en sus casas por varias semanas por un repunte de casos de covid-19.

"Esa es la única manera en que esto va a funcionar, porque claramente no podemos cerrar el mundo entero por más tiempo de lo que ya lo hemos hecho".

"Puedes ver en Sudamérica y en África que los confinamientos que vimos antes probablemente no volverán a ocurrir a un nivel nacional".

Para el científico, la manera de "manejar los riesgos" es "aprender" a reducirlos con, por ejemplo, el uso de mascarillas, las medidas de distanciamiento social y la higiene.

Y al pensar en la reactivación económica también se debe ser muy cuidadoso: "Quizás no abrir en su totalidad los hoteles, los bares y los restaurantes", indicó.

Tres grandes desafíos

En su artículo publicado en el sitio de la Universidad de Cambridge, Gupta explicó que la pandemia de covid-19 plantea tres grandes desafíos simultáneos:

Uno de ellos es el desarrollo de pruebas rápidas que se puedan implementar a gran escala para hacerle seguimiento al virus y, así, poder controlar los brotes que vayan apareciendo.

Los otros dos son: crear una vacuna que funcione por un periodo de tiempo extenso y diseñar tratamientos efectivos contra la enfermedad.

Reuters El fármaco dexametasona fue aprobado por Reino Unido para tratar el coronavirus

"El virus probablemente va a estar circulando por algunos años, pero puede mutar. Entonces, si tenemos una vacuna, debemos asegurarnos de que siga funcionando", escribió.

Contar con tratamientos efectivos también es fundamental para poner a prueba las inmunizaciones.

En el caso de muchas enfermedades, "le podemos dar una vacuna a alguien y después infectarlo con la enfermedad para ver si la vacuna funciona. Pero mientras no tengamos tratamientos buenos para covid-19, no podemos hacer eso".

El coronavirus y el VIH

Muchos de los científicos que a nivel mundial están dedicando sus esfuerzos a estudiar y entender el coronavirus vienen de una escuela muy poderosa: la del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida.

Getty Images En la última década, Gupta se ha concentrado en estudiar el VIH.

Gupta es uno de ellos y, como él mismo señaló, se trata de un virus que todavía "genera mucho miedo".

Cree que su trabajo de años en ese campo le ha ayudado a prepararse para la pandemia de covid-19.

"Ambas, el sida y la covid-19, son enfermedades multisistémicas y el VIH sigue siendo enigmático después de 30 años", escribió en su artículo.

"A medida que descubrimos los efectos de la covid-19 en el cuerpo humano, como los pacientes que desarrollan problemas cardiacos y daño pulmonar, pareciera que (la enfermedad) tendrá implicaciones de largo alcance que tomará mucho tiempo resolver".

Gupta explicó en su texto que, junto a sus colegas, han creado "seudovirus" que "son parte coronavirus y parte VIH, pero que son muy seguros y no causan ninguna enfermedad, para intentar entender cómo los anticuerpos trabajan en las personas infectadas con el virus".

"Al mezclar muestras de sangre tomadas de pacientes con covid-19 y nuestros seudovirus, pudimos ver que estos pacientes tenían inmunidad, la cual evitaría que sus células fueran infectadas por nuestros virus".

Las lecciones del VIH

De acuerdo con el especialista, el estudio del VIH ha dejado importantes lecciones, algunas de las cuales tienen que ver con el funcionamiento de fármacos, con los anticuerpos y con la forma en que el virus se comporta dentro del organismo para adherirse.

AFP Comunidades que viven en situación de desplazamiento continuo o de hacinamiento además de pobreza son vulnerables a contagiarse con el coronavirus.

"Usamos enfoques muy similares para tratar la covid-19", le dijo a BBC Mundo.

Pero las enseñanzas van más allá del laboratorio.

"Otra semejanza entre ambas enfermedades es el hecho de que las dos se dirigen hacia los eslabones más débiles de la sociedad: a las poblaciones marginadas", reflexionó durante la entrevista.

En ellas, encuentran el "combustible para alimentar su fuego y expandirse en números".

"Piense en zonas muy marginadas, donde la gente vive hacinada y en condiciones de pobreza que las hacen potencialmente más susceptibles (a contraer el virus)".

Se trata de una realidad con la que Gupta se ha enfrentado en sus investigaciones con el VIH, que abarcan la última década, y es una lección clave:

"Para controlar una enfermedad realmente tienes que entender quién se está infectando y por qué".

"Aunque contamos con herramientas para el VIH, desgraciadamente se sigue transmitiendo y siguen muriendo personas, en muchos casos debido a circunstancias económicas y sociales".

"Puedo ver que lo mismo está sucediendo con el coronavirus debido a que hay sociedades que realmente no pueden confinarse porque su fuerza laboral necesita trabajar para sobrevivir. Es una situación muy difícil", reflexionó.

"La pobreza desgraciadamente podría estar relacionada con la gente que se está viendo más afectada".

Meses concentrados en la covid-19

En más de seis meses tratando de entender a este nuevo enemigo, el virólogo indica que ha aprendido mucho desde diferentes perspectivas.

Reuters Uno de los retos frente a la covid-19 es encontrar un tratamiento efectivo. Remdesivir es uno de los pocos fármacos que ha mostrado algún efecto contra la enfermedad.

Una lección que parece evidente, pero que hay que recordar permanentemente, es que "si invertimos en investigación básica, ciencia básica, podemos tener herramientas a la disposición y hacer grandes progresos cuando una nueva enfermedad aparece".

Varios fármacos han nacido gracias a la investigación sobre el VIH, explicó.

"Teníamos remdesivir porque fue desarrollada para el ébola".

Remdesivir es uno de los medicamentos más prometedores en el tratamiento de la covid-19.

Otro aspecto interesante para el doctor ha sido ver cómo científicos y expertos de todo el mundo han estado trabajando en equipo para hacerle frente a la crisis del coronavirus.

"Ha sido maravilloso. Lo hemos visto aquí, en Cambridge, y globalmente: los científicos están haciendo lo mejor que pueden".

Y no se trata solo de especialistas dentro de los laboratorios, sino de los doctores y todo el personal médico que atienden a los pacientes y que están "ayudando a responder las preguntas que necesitamos esclarecer".

La prioridad no ha cambiado

Uno de los estudios relacionados con el coronavirus que Gupta y su grupo de investigadores realizaron fue ensayar una plataforma de pruebas rápidas llamada SAMBA II, la cual fue desarrollada por una compañía fundada desde la Universidad de Cambridge y que ya ha sido adoptada por varios hospitales de Reino Unido.

Getty Images El distanciamiento social es una de las medidas que han implementando varios países para evitar brotes nuevos de Covid 19.

Tras tomar una muestra de la nariz o la garganta, el resultado está listo en 90 minutos.

La idea es hacer esas máquinas accesibles no solo para los centros de salud sino, por ejemplo, para residencias de adultos mayores.

Así se evitan, por una parte, los retrasos propios de tener que transportar las pruebas y los resultados de un lugar a otro y, por la otra, tener que depender siempre de un laboratorio.

Y es que poder determinar con rapidez quién tiene el virus hace una "diferencia enorme".

"(Hacer pruebas) es la prioridad porque necesitamos limitar la transmisión (de la infección). Sabemos que muchos de los contagios suceden probablemente a través de personas asintomáticas. Y eso hace las cosas más difíciles porque necesitas someter a pruebas a muchas más personas y eso implica más tests. Pero ahora mismo, no hay otra opción".

Saber quién está infectado no solo permite concentrarse en esa persona, sino hacerle un seguimiento a su entorno y, de esa manera, bloquear una potencial propagación.

"Por el momento" -indicó el profesor- hacer pruebas "es la única forma de intervención que tenemos".

"No tenemos fármacos mágicos"

El objetivo es poder desarrollar lo antes posible fármacos eficaces y una vacuna, pero mientras eso se concreta, se debe evitar al máximo llegar a la etapa que amerita un tratamiento.

Getty Images Las pruebas para detectar quién está infectado con SARS Cov-2 son fundamentales para frenar su propagación, especialmente porque muchas personas son asintomáticas.

"Una vez las personas se enferman gravemente, no tenemos fármacos mágicos. Aunque algunos han mostrado ser prometedores, es una enfermedad que no quieres contraer".

"Considero que no ha habido suficiente discusión en términos realistas sobre cómo podemos hacerle pruebas a la población de países de ingresos bajos y medianos".

En su opinión, en ese aspecto no ha habido liderazgo por parte de las grandes organizaciones internacionales.

"En muchos de esos países, toma una semana obtener el resultado de esas pruebas (…) Eso es mucho tiempo".

De acuerdo con el experto, es fundamental discutir las opciones que existen de pruebas rápidas o encontrar la manera de usar las tecnologías existentes para ayudar con el diagnostico.

Y "pese a que ha habido muchas muertes", trata de sentir un poco de optimismo por todos los esfuerzos científicos que se están dando para luchar contra el coronavirus.

Pero "necesitamos prevenir más muertes", nos dijo.

En el futuro, quiere seguir dedicado a la covid-19 y al VIH, no solo porque hay mucho que investigar y que aprender de ellos frente a otros virus sino porque, como escribió:

"La próxima pandemia podría ser un virus relacionado, por eso necesitamos seguir esforzándonos y perseverando".

