Corredora "ocultó información" e indujo a "engaño" a sus clientes mientras perdía unos US$ 100 millones, dice BCU

El Banco Central del Uruguay (BCU) concluyó que Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) incurrió en "graves incumplimientos" y "contravenciones a las normas legales y reglamentarias" en la operativa de altísimo riesgo que llevó a que centenares de clientes perdieran cerca del 90% de sus activos.

A través de una resolución firmada el 4 de julio, el BCU decretó la intervención de la compañía –y su hermana United Brokers SA– a raíz del irregular manejo de su cartera, que llevó a que varios clientes la denunciaran por estafa y apropiación indebida, tal como informó El Observador este martes.

Según la información proporcionada por CVM al BCU, las cuentas afectadas pasaron de un saldo total de US$ 110 millones al cierre de junio de 2021 a US$ 18 millones al cierre de mayo de 2022, lo que implica una pérdida de US$ 92 millones que –tal como advirtió la propia corredora– puede ser mayor.

Si bien la compañía encuadró las pérdidas en ese lapso, los clientes no vieron nada raro en sus estados de cuenta hasta junio de este año, cuando de un momento a otro se "cayó" el sistema informático que les permitía hacer un monitoreo de sus activos. Recién a raíz de un mail de CVM enviado el 21 de junio, muchos supieron que habían perdido casi el 90% de sus ahorros, cuando tampoco nunca se les había informado debidamente el nivel de riesgo al que se asociaban sus cuentas.

En su resolución, el BCU indica que "el artículo 210 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores establece que los intermediarios de valores deberán proporcionar a sus clientes información clara, suficiente, veraz y oportuna acerca de los productos de modo que les permita tomar decisiones con conocimiento de causa; previéndose que en ningún caso se ocultarán elementos informativos significativos ni referencias inexactas o expresiones susceptibles de generar error o engaño respecto a los productos contratados".

Asimismo, se cita el artículo 212, que "establece que los intermediarios de valores deberán poner a disposición de sus clientes estados de cuenta detallando las transacciones realizadas, comisiones y saldo en efectivo y valores de sus clientes", algo que no ocurrió.

"Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia en oportunidad de realizar sus actividades de intermediación de valores, ocultándole a sus clientes información muy relevante y brindándole información errónea sobre sus posiciones en los estados de cuenta", expresa la resolución del BCU.

"Sin perjuicio que, con posterioridad a la detección de esta situación, Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. ha colaborado y cumplido con los requerimientos que se le efectuaron, ello no constituiría un atenuante respecto de las graves contravenciones a las normas legales y reglamentarias vigentes, así como a las prácticas de rectitud comercial y profesional, deberes de información y exigencias prudenciales en su actividad como intermediario de valores", añadió el directorio.

Según relata el BCU, Custodia de Valores Mobiliarios informó el 17 de junio acerca de sus problemas financieros y presentó una "propuesta de regularización" de las cuentas de los damnificados. Esa "propuesta" implicaba "reimputar retroactivamente las operaciones destinadas a esas cuentas y tomar como base la distribución existente al 30 de junio de 2021", señala la resolución. Esa misma operación fue manejada por abogados de la empresa en comunicaciones con clientes afectados, según supo El Observador.

El desembolso de US$ 25 millones

En su alegato ante el Banco Central pero también ante los clientes, la accionista de CVM Sara Goldring dijo haber volcado personalmente US$ 25,7 millones para paliar –o intentar paliar– las pérdidas millonarias.

El BCU entiende que "la asunción de pérdidas que habría realizado Sara Goldring principalmente para Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. pero también para United Brokers S.A. Agente de Valores, constituyen operaciones no admitidas a los intermediarios de valores, en tanto resultan en un financiamiento a sus clientes".

De hecho, el banco señala haber detectado ese tipo de operativa en United Brokers el 29 de junio, cuando días antes ya se le había pedido a CVM que notificara a sus clientes sobre el problema y ordenara sus números. Ese mismo 29 de junio, el BCU "instruyó a Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. que notificara fehacientemente y en forma inmediata a la totalidad de sus clientes".

Este lunes, El Observador se contactó con CVM para conocer detalles sobre su operativa, y entre otros asuntos sobre el supuesto desembolso millonario a cuenta de Goldring.

Consultados sobre por qué –si como dice la empresa, era todo parte del riesgo y responsabilidad de los inversores– Sara Goldring puso US$ 25,7 millones para tratar de paliar las pérdidas –una práctica que el BCU luego catalogaría como "no admitida"–, desde la compañía se contestó lo siguiente:

"Sara Goldring siempre tuvo la convicción de que los escenarios de caída del valor de las acciones que servían de activo subyacente a los puts eran fenómenos transitorios que luego revertían. En ese sentido, la asunción personal de las pérdidas permitía cubrir esos períodos transitorios hasta que se produjera la recuperación del valor de las acciones, ya que se trata de un mercado con una tendencia alcista. Los puts raramente eran ejecutados, ya que el valor de las acciones superaba el valor de los puts. La caída persistente en los mercados accionarios ha determinado que la reversión en la tendencia del mercado aún no se haya producido, no teniendo Sara Goldring la posibilidad de seguir asistiendo a sus clientes por encima de los USD 25 millones ya aplicados".