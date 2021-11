Corujo rompió el silencio, hizo mea culpa y destacó que le dejó dinero a Nacional

El exzaguero de Nacional, Guzmán Corujo, está por estos días en Estados Unidos, donde se sumó a Charlotte FC, su nuevo club, que comenzará a competir en la Major League Soccer en 2022.

En ese marco, el defensor de 25 años rompió el silencio y habló sobre su salida de los tricolores en agosto, la que sorprendió a hinchas y directivos porque firmó un precontrato con el equipo estadounidense a meses de finalizar su vínculo con los albos, en diciembre, y cuando los directivos querían realizar una transferencia y él también quería dejarle ingresos al club.

Corujo expresó que su salida tuvo “momentos bastante complicados”. “Me dolió que se dijera que yo no quería al club, o que no lo respetaba”, dijo en declaraciones a La Barra Charlotte Fútbol Club, un programa partidario de su nuevo equipo.

CharlotteFC

Corujo presentando en un partido de los Carolina Panthers de la NFL

El zaguero hizo mea culpa y reconoció su parte de responsabilidad en la salida. “Estuve mal en ciertas cosas que las hablé con el presidente (José Decurnex) porque mi intención era solucionar la situación y lo pudimos hacer”, señaló. “Yo tampoco quise hablar por respeto a la institución. Estaba dolido por todo lo que se estaba diciendo y a veces uno en ese estado de dolor o tristeza puede decir cosas de las que luego se va a arrepentir”, agregó.

Además, indicó que el asunto “quedó todo muy enredado”, si bien destacó que no actuó de mala fe con el club en el que hizo toda su carrera, desde las formativas.

CharlotteFC

Corujo en Charlotte FC

“Le dejé dinero a Nacional”

Corujo también dijo que entendió a los hinchas de Nacional que se molestaron por su salida, pero agregó que solo escucharon la versión de los directivos, ya que él no se manifestó. “Se dijeron cosas como que yo no le quería dejarle dinero al club, cuando yo hacía un mes había dicho que mi intención no era esa”, recordó.

“Pero la gente no sabe que le dejé dinero a Nacional, que resigné mucha plata que yo tenía en premios con el club más meses que tenía en mi contrato”, sostuvo. “Eso se lo dejé al club, y no porque se estaba diciendo que no quería dejarle nada, sino que lo hice realmente de corazón. Yo quería dejarle algo a la institución. Y por más mínimo que sea esa plata, capaz se podía arreglar un vestuario de juveniles o comprar materiales para las inferiores”.

CharlotteFC

Corujo presentando en un partido de los Carolina Panthers de la NFL

Corujo está “dolido” por lo que se habló sobre el dinero, tema del que en aquel momento prefirió no salir a dar su versión de los hechos, si bien su representante, Ariel Krasouski, dio detalles de la negociación y de una propuesta económica que anteriormente había recibido por el jugador, que le iba a dejar US$ 500.000 al club, y que no fue considerada por los albos, que pretendían una cifra mayor.

Luego de la salida del jugador, Nacional rompió vínculos con el empresario.

Agregó que no siente rencor por ningún hincha tricolor. “Porque como hubo gente que dijo cosas que quizás las dijo desde el dolor, hubo otra gente que me respaldó y bancó, y eso para mí también es importante”, señaló. “Haber generado ese cariño en el hincha y que te respeten por lo que hiciste dentro de la cancha o la imagen que dejaste como persona afuera, son las cosas con las que me quedo”.

CharlotteFC

Corujo presentando en un partido de los Carolina Panthers de la NFL

Varias ofertas

El zaguero también contó por qué eligió ir a jugar a la MLS, en donde tendrá su primera experiencia internacional y por fuera de Nacional.

“Me terminé decidiendo por Charlotte primero por la llamada del entrenador Miguel Ángel Ramírez”, comentó, tras indicar que tuvo varias ofertas “seductoras” de otros mercados, pero el contacto y el respaldo del entrenador español que brilló en Independiente del Valle fue determinante para su elección.

CharlotteFC

Corujo en Charlotte FC

Además, lo convenció la propuesta del club, al ser un equipo nuevo que va a “escribir la historia en Charlotte”.

“Es un desafío hermoso y creo que la vida se trata de eso, de desafíos, de cosas nuevas y de arriesgarse. Además, es un club muy organizado, con las cosas muy claras; que todo lo de afuera esté en orden facilita al momento de jugar”, añadió.