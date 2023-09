Cosquín Rock Argentina: confirmaron la grilla con La Vela Puerca y Luana entre los artistas

El Cosquín Rock 2024 ya confirmó su grilla. Los artistas que encabezan los dos días en que se celebrará el festival, el 10 y 11 de febrero, en el Aeródromo de Santa María de Punilla de Córdoba abarcan múltiples géneros musicales, con rock, pop, electrónica, trap, reggae, cumbia, tango, jazz, y blues.

"Las figuras más destacadas de la música argentina y del mundo estarán presentes formando parte de estas dos jornadas inmensas, que quedarán en la historia de la música popular mundial, y en los corazones de quienes disfrutan la emoción de los shows y vibran frente a un escenario", anunciaron desde la organización.

Cosquín Rock Uruguay

La Vela Puerca en el Cosquín Rock Uruguay 2023

Entre los artistas confirmados figura la banda de rock La Vela Puerca, que el próximo 29 de octubre tocará en el festival Canelones suena bien, y la cantante de plena Luana Persíncula para la primera jornada. Ambos participaron de la última edición del festival en Uruguay el pasado 21 y 22 de abril en la Rural del Prado.

Esta será la primera presentación de Luana en Argentina, después que el 2 de diciembre haga su primer Teatro de Verano. La artista había anunciado en la noche del miércoles que hoy tendría novedades y este jueves hizo una emotiva publicación: sobre una foto en la que se la ve cantando cuando era niña escribió "lo estás logrando, chiquita. Te felicito".

"Lo que soñé está pasando. Estoy en shock, solo quiero agradecer para siempre a todas las personas que forman parte de esto, que creen en mí para poder compartir arte, caminar y experimentar este camino juntos. Gracias a la Dios por esta vida llena de música. Gracias a ustedes por apoyarme siempre con tanto amor. URUGUAY PARA TODO EL MUNDO, LA PLENA PARA TODO EL MUNDOOOOO CARAJOOOOO", escribió en su cuenta de Instagram.

Además Leo Rizzi, el cantante y compositor nacido en Ibiza que creció entre Uruguay y Valencia, cantará en la segunda fecha del icónico festival cordobés. Rizzi ahora vive en España, donde su carrera está en pleno crecimiento y grabó con Pablo Alborán, la francesa Zaz, Alex Ubago y Raphael, informó El País.

Entre los artistas de rock confirmados están Slash, Ciro y Los Persas, Divididos, Airbag, Babasónicos, Las Pelotas, El Bordo, Skay y Los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia y Bandalos Chinos, entre otros.

La sorpresa de esta edición fue el anuncio de Lali y Duki, entre otras figuras de la música urbana como Dillom, Tiago PZK, YSY-A y Milo J.

También estarán Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Usted Señálemelo, Miranda!, Los Pericos, Catupecu Machu, Estelares, Nafta, El Kuelgue y Dante Spinetta.

El precio de las entradas es de 49 mil pesos por día, o un abono de 95 mil. Se puede pagar en 3 cuotas sin interés con BBVA. Se venden en cosquinrock.net

Cosquín Rock Argentina 2024: la grilla completa

Día 1

Claptone - Babasónicos - Divididos - Tiago pzk - Lali - Airbag- Dillom - Skay y los fakires - Miranda! - La Vela Puerca - Los Auténticos Decadentes - Bandalos Chinos - Conociendo Rusia - Dante Spinetta - La Delio Valdez - Ke Personajes - Bresh - Sueño de pescado - Caras extrañas - Los pericos y amigos - Polenta - Nafta - Silvestre y la naranja - La chancha muda - Victoria Engel - Escalandrum - Sabor canela - La mississippi - 1915 - Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad - Winona Riders - Los Tabaleros - Natalie Pérez - Sara Hebe - Julieta Laso - Los Peñaloza - Ivan Singh y Alicia ya yah townsend - Wayra Iglesias - Blair - Ventiuno - Pedro Pastor - Leon Cordero - Broke Carrey - Melanie Williams - Isla de caras - Miau trio - Martin Giusta - Fiesta sabor - Villa diamante - La coneja china - Luana - Kamada - Agrupación Marlene - The Rockmen

Día 2

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators - Duki - Steve Aoki - Ciro y Los Persas - YSY A - Molotov - Catupecu Machu - Las Pelotas - El Kuelgue - Las pastillas del abuelo - Usted señalemelo - Alborosie - Milo J - Snow tha product - Cruzando el charco - Peces raros - Muerejoven - Koino Yokan - Neo Pistea - Damas Gratis - Los Caligaris - El Bordo - Estelares - El Zar - Paz Carrara - Alika - Don Carlos - Los Tipitos - Mimi Maura - Dancing mood - Ben Yart - Stailok - Odd mami - Leo Rizzi - Anita B. Queen - Yami Safdie - Rosa profunda - Nenagenix - Santi Muk - Simona - Pax and the baby boys - Army of dub - Ill Quentin - Boconas - Panal - Laretha Weathersby - Bourbon Sweethearts - Toyo + Taryn Spilzman - Camilu - Alapar- The last train - So - La golo’s band