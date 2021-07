Cosse en la caravana por la entrega de firmas contra la LUC: "Es una señal" de que "no está bueno que en Uruguay las leyes se impongan de pesado

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió al anunció de las 795 mil firmas alcanzadas para promover el referéndum en pro de derogar 135 artículos de la ley de Urgente Consideración. "Estoy orgullosa de que se haya logrado esta adhesión, que es la adhesión para tener la oportunidad de discutir, de votar, de que el pueblo decida. Me parece un hito histórico en el Uruguay y me parece un ejemplo de primer nivel de política para la región", afirmó en conferencia de prensa en la puerta del PIT-CNT y agregó que esto "fue una señal". "No está bueno que en Uruguay las leyes se impongan de pesado. Es un llamado a la democracia. Al diálogo. A no tratar a la ligera temas que son sustanciales para la vida del país".

Mientras los gritos de "¡presidenta, presidenta!", resonaban, Cosse recibió la bandera de Uruguay en 18 de Julio, a metros de la plaza Independencia, y la flameó antes de subirse al auto y luego en la caravana a la que se sumó junto a otros dirigentes del Frente Amplio. Cosse dijo que apoyó "esta iniciativa siendo senadora" y que la siguió "apoyando como militante de base" tras acceder a su cargo en la intendencia. A su vez, aseguró que los artículos que se pretenden derogar son los que "dañan los conceptos más profundos de la libertad y el estado de derecho del Uruguay batllista y democrático" y los "aspectos que tienen que ver con la concepción de la educación". Además de Cosse, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi también se acercó a participar de la caravana que partió desde la sede del PIT-CNT hasta la Corte Electoral. El jerarca dijo que a partir de ahora "hay una ventaja" y "es que la ley se va a discutir" dado que el gobierno decidió no discutirla antes de que se alcanzaran las firmas necesarias. "Ahora se va a discutir y la ciudadanía va a tener que decidir. Ahora se va a poner sobre la mesa y se decidirá", aseguró. Consultado sobre si este referéndum puede ser visto como una crítica a la gestión de Lacalle Pou, Orsi señaló que podía ser una posibilidad pero "que habría que analizarlo mejor". "A veces los plebiscitos o referéndums son opiniones con respecto a la gestión pero en este caso creo que fue esta ley la que no nos gustó", afirmó. "A mi me preocupa el mecanismo en si, nunca había habido una ley donde 14 o 15 aspectos de la sociedad uruguaya son considerados en una sola ley y con un tratamiento de urgencia", agregó. Otros dirigentes del Frente Amplio también expresaron su felicidad por las firmas alcanzadas. El senador del Movimiento de Participación Popular, Alejandro "Pacha" Sánchez escribió en su cuenta de Twitter que "esta hazaña es de todas y todos los anónimos que militan con el corazón y nunca salen en la foto". "Si no hay amor que no haya nada y acá lo que hubo fue amor", dice nuestro compañero Fernando Pereyra.



Esta hazaña es de todas y todos los anónimos que militan con el corazón y nunca salen en la foto.#HabraReferendum — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) July 8, 2021 Por su parte el senador comunista, Oscar Andrade expresó: "Que me reviente el corazón. Arriba el pueblo que no se resigna a retroceder". Que me reviente el corazón

Arriba el pueblo

Que no se resigna a retroceder.#HabraReferendum — Óscar Andrade (@Oandradelallana) July 8, 2021