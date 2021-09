Cosse sobre Antel: "No hay ningún proyecto"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este jueves a la situación de Antel tras el corte de internet reportado por unos 80.000 clientes residenciales de datos fijos el pasado sábado "Si uno no está todo el tiempo con equipos técnicos que estén llevando adelante proyectos, que estén motivados, si uno no está todo el tiempo revisando que todo esté funcionando bien empiezan a caerse cosas", señaló Cosse, que fue presidenta del ente entre el 2010 y el 2015.

"Me preocupa que Antel está en piloto automático, me preocupa mucho. No se por qué, no me voy a poner a interpretar intenciones pero no hay ningún proyecto", sentenció Cosse en conferencia de prensa.

La empresa explicó la situación ocurrida el sábado a través de un comunicado. Señaló que los inconvenientes experimentados entre las 20.00 horas y las 21:40 horas se debieron a "un fallo en la comunicación entre parte de los equipos que cursan el tráfico de Internet de todo el país".

"Realizado un primer análisis, podemos señalar que se afectó al 8% de nuestros servicios de datos fijos residenciales, unos 80.000 aproximadamente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los usuarios afectados", señaló la empresa.

Las declaraciones de Cosse van en sintonía con lo expresado por el PIT-CNT en el paro general parcial de este miércoles. La movilización fue convocada bajo la consigna “Con Artigas, por las grandes mayorías nacionales. Que los más infelices sean los más privilegiados”, y en rechazo “a la rebaja salarial de trabajadores públicos y privados y la aceleración de la entrega de Antel, el puerto y Ancap al gran capital trasnacional”, según decía la página de la central sindical.