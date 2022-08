Crece el stock de terneros y se afirma la transformación de la cría vacuna

El stock ganadero se mantiene estable, pese a la extracción del último año, y rejuvenecido por el aumento del número de terneros y la disminución de novillos de más de 3 años.

Según la estimación del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), aumenta 3% el stock de terneros a 2,980 millones frente a 2,901 millones de un año atrás y sube 1% el stock de vacas de cría, de 4,32 millones a 4,35 millones.

A su vez, el salto del destete de un histórico 66% a 69% indica una tendencia que prácticamente asegura una cantidad récord de terneros destetados, bastante por arriba de los 3 millones, en el próximo otoño.

Si el año que viene se da el 70% de destete que sugieren los datos de preñez de INIA Treinta y Tres (arriba de 80% de preñez), en 2023 los terneros alcanzarían 3,048 millones, unas 50 mil cabezas más que este año.

La era de los tres millones de terneros como piso parece definitivamente instalada.

El stock vacuno estimado por el MGAP al 30 de junio es de 11,888 cabezas, prácticamente sin cambios respecto a los 11,911 millones registrados un año atrás.

También aumentó 1% a 6,266 millones el stock de ovinos, a pesar de la alta faena de 2021/2022.

La extracción se refleja en la baja de 10% para los novillos más grandes y 6% en las vacas de invernada.

Producción ganadera en campos de Uruguay.

Reposición firme

El mercado de reposición volvió a dar señales de firmeza esta semana en el remate de Lote 21, con media docena de categorías marcando récords.

En la recta final de la zafra de terneros la mejora de las pasturas estimuló la demanda. Se destacaron las terneras, que promediaron US$ 3,04 por kilo (suba de 14,3% respecto a julio) y casi empatan a los terneros a US$ 3,05. También mostraron precios inéditos los lotes mixtos de terneros y terneras, US$ 3,08, un aumento de casi 10%. Las vacas de invernada subieron 6% y promediaron US$ 2,25.

Con estas correcciones el mercado se muestra completamente afirmado, en contraposición a lo que sucede con las haciendas gordas.

Mercado del gordo

El mercado del gordo sigue desparejo en precios y entradas entre industrias, con escasa oferta.

Los novillos bien completos y terminados van desde US$ 5,05 hasta US$ 5,25 por kilo a la carne dependiendo de la planta, y con entradas cortas de una semana.

En vacas, los valores son más parejos, entre US$ 4,80 hasta US$ 4,90 por kilo. La vaquillona está muy demandada, cotizando entre US$ 5 y hasta US$ 5,10 los ejemplares de campo y de corral no cuota hasta US$ 5,20.

Para el último tramo de agosto se espera una mayor presión de la demanda que se refleje en los valores, una vez cumplida la faena para cuota de ganados de corral.

El mercado de lanares muestra plena firmeza, con precios que en la semana superaron hasta 10 centavos la última referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Corderos pesados se negocian arriba de US$ 4,80 por kilo.

EO

Precio de exportación

El Ingreso Medio de Exportación para carne vacuna perdió la referencia de los US$ 5.000 por primera vez desde fines de marzo. La tonelada exportada promedió US$ 4.917 entre el 31 de julio y el 6 de agosto, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El indicador muestra una tendencia a la baja que refleja el ajuste de valores en los mercados internacionales de abril y mayo, aunque se mantiene en valores históricamente altos.

El promedio para los últimos 30 días bajó ligeramente y es de US$ 5.275, unos US$ 300 menos que a principios de junio. En lo que va de año la tonelada de carne vacuna se exportó a un promedio de US$ 5.138, un valor 27,6% superior al del mismo periodo del año 2021.

El volumen exportado en 2022, casi 335 mil toneladas hasta el 6 de agosto, está 9,5% arriba del año anterior y la facturación creció casi 40%, que equivalen a US$ 396 millones adicionales.

La carne ovina, habitualmente más cara, está en valores muy parejos a los de la carne vacuna. El indicador semanal fue de US$ 4.899 y el de los últimos 30 días de US$ 5.116, ambos por debajo de los valores de las exportaciones de carne vacuna.

En el acumulado anual se mantiene por encima, con un promedio de US$ 5.205 por tonelada. Este valor está 6,2% arriba del de 2021.