Créditos blandos de $ 25.000 para micro y pequeñas empresas: cómo se accederá y desde cuándo

Entre las medidas de apoyo que el gobierno presentó días atrás para las empresas afectadas por los efectos de la pandemia se anunciaron dos nuevas herramientas crediticias. Una de ellas prevé que micro y pequeñas empresas (mipymes) dedicadas al transporte escolar y turístico, clubes deportivos, salones de fiestas y eventos, junto con restaurantes, parrilladas, rotiserías y otros servicios de comida, podrán acceder a préstamos de hasta $ 25 mil a tasa 0%.

¿Cómo se accede a esos préstamos? La presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez, dijo a El Observador que todavía no están operativos y que quedarán habilitados en el correr de mayo. De todas formas adelantó cómo se van a instrumentar.

Según explicó, se está trabajando en la base de datos de empresas comprendidas por la medida y en el pasaje de información a las redes de cobranza. “Cuando esté listo, las micro y pequeñas empresas que estén comprendidas en estos rubros van directamente a una red de cobranza y con el número de cédula y RUT pueden cobrar sin hacer ningún trámite previo”, precisó Sánchez. Esos préstamos se podrán pagar en 24 cuotas en pesos a partir de febrero de 2022. Se estima que son alrededor de 7 mil la cantidad potencial de empresas de todo el país que podrán acceder.

La otra herramienta anunciada para los sectores mencionados anteriormente son préstamos por hasta $ 100 mil con tasa 1% (en unidades indexadas). Estos préstamos ya están operativos y son otorgados por instituciones de microfinanzas con subsidio de tasa por parte de ANDE, lo que permite que el crédito llegue más barato al beneficiario. Se estima en 5 mil la cantidad de empresas que podrían beneficiarse.

Además, en este caso, quienes ya recibieron en 2020 un préstamo de ANDE podrán reperfilarlo y no pagar intereses ni cuota de capital durante los primeros seis meses. A partir del séptimo mes empezarán a pagar intereses y, recién en el mes 13, comenzarán a pagar el interés más capital.

El año pasado ANDE otorgó 6.400 créditos en esta modalidad por US$ 30 millones en total, lo que implicó un subsidio de parte de la agencia de casi US$ 5 millones.

Líneas SIGA

En SIGA Emergencia hasta el 31 de marzo ANDE había garantizado unos 19.600 créditos por un monto de US$ 514 millones, lo que significa US$ 700 millones en créditos otorgados. La presidenta de ANDE señaló días atrás en la comisión de Hacienda del Senado que la medida ha tenido “un impacto sumamente importante en las pequeñas y medianas empresas”, y también una distribución geográfica “bien interesante” con un 60 % de las garantías otorgadas en el interior del país. Esta línea estará vigente hasta setiembre de 2021.

En el caso del SIGa Turismo, al cierre de marzo se habían otorgado 150 préstamos por un total de US$ 8 millones en créditos y más de US$ 5 millones en créditos garantizados. Ahora se amplió a sectores afectados por la pandemia y estará disponible también hasta setiembre.

Y para la línea SIGA Plus a marzo se llevaban otorgados 227 créditos por un monto de unos US$ 75 millones, lo que implica un total garantizado de casi US$ 25 millones. Esta línea es específica para empresas medianas y grandes que facturen por encima de US$ 1,1 millones.

Extienden facilidades para deudores