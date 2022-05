Cristian Olivera sobre su salida de Peñarol: "La parte mental me jugaba en contra; mis problemas me sobrepasaban"

Cristian Olivera, quien fue separado del plantel de Peñarol y ni siquiera está en la lista de 50 jugadores de la Copa Libertadores, mientras entrena en Miramar Misiones, habló de su presente y por qué no continúa en el club aurinegro.

"Tuve problemas familiares que me jugaron en contra, me dieron ganas hasta de dejar el fútbol, pero con el nacimiento de mi hija -que cumplió un mes-, voy a salir adelante", expresó el futbolista pasado el mediodía de este domingo al programa Punto Penal de canal 10.

El jugador admitió: "Estoy en deuda con Peñarol por todo lo que me pasó, pero cuando te pasan estas cosas, uno no piensa. Estoy muy agradecido con Ruglio, Bengoechea, Cedrés y mis compañeros. Alguna vez volveré y les pagaré esa deuda que tengo con ellos".

Diego Battiste

En los aurinegros jugó 20 partidos y no convirtió goles

Kike Olivera disputó 20 encuentros desde su llegada a los aurinegros luego de ser campeón con Rentistas y de defender a Almería de España, aunque no pudo convertir goles.

"Me venía sintiendo bien físicamente, pero la parte mental me jugaba en contra. Mis problemas me sobrepasaban", dijo.

Olivera, de 20 años, dijo que tuvo la ayuda de su representante Edgardo Lasalvia, del club Almería, del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio y también del propio club aurinegro, debido a este problema personal que atraviesa desde hace ya al menos dos meses.

Además le agradeció a Miramar Misiones "que me ayudó a mantenerme en forma física en las últimas dos semanas. Los compañeros me recibieron de la mejor manera y me preguntaban qué pasaba en Peñarol y les dije que es un tema mental y que estoy en tratamiento".

Instagram

Desde hace dos semanas entrena con Miramar Misiones, aunque tiene contrato con Peñarol

Olivera dijo que entrena en Miramar y espera "relanzar mi carrera. No es un paso atrás, es un volver a empezar".

Insistió acerca de que "el nacimiento de mi hija me dio muchísima fuerza, es mi motor".

Kevin Dawson, Walter Gargano, Agustín Álvarez Wallace y Damián Musto son los que más se interesaron en su salud y normalmente lo llaman o le envían mensajes para ver cómo se encuentra. También sus excompañeros de Rentistas y Almería. "Me escribieron varios y por ellos voy a salir adelante", agregó.

Leonardo Carreño

Kike Olivera jugando ante Montevideo City Torque

Debido a sus problemas de salud mental, tuvo un parate de dos meses antes de llegar a Miramar Misiones en donde se está poniendo al día en lo físico, aunque no puede defenderlo ya que aún tiene contrato con los aurinegros..

Kike Olivera explicó además: "Gargano me veía triste y me preguntaba qué me pasaba y yo le explicaba mi situación".

El dueño del pase del jugador es Almería de España y luego de ponerse a punto físicamente, habrá que ver cuál será el destino de Olivera en el próximo período de pases.