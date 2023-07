Cuáles son las medidas de fuerza que analiza Peñarol en Los Aromos y qué dijo Ruglio sobre Ignacio Alonso

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, explicó este lunes de tarde después de la reunión que mantuvo con Ignacio Alonso, que el domingo pensó declarar persona no grata al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo que en Los Aromos analizaron realizar una protesta ante de salir al segundo tiempo “para que el mundo se entere lo que pasa en Uruguay”, y que hasta diciembre será a “matar o morir”, en términos futbolísticos, con el ejecutivo de la AUF.

Después de la reunión entre los representantes de Peñarol y la AUF, este lunes asumió en la sede de la calle Guayabos el nuevo gobierno del fútbol que estará al frente de la Asociación hasta diciembre 2026.

Ruglio brindó una entrevista en Último al arco de Sport 890 y se refirió a la reunión con el presidente de la AUF: “Ya hablé bastante de este tema y creo que en el corto plazo no va a cambiar. Tengo la tranquilidad que siempre que me reuní con Alonso, Tealdi y el resto del ejecutivo siempre les dije lo mismo: que había algo de fondo, que no puedo probar, pero tengo el convencimiento de que hay una guerra de la geopolítica por los derechos del fútbol uruguayo, por la intervención y que Peñarol no fue condescendiente con el ejecutivo porque no creo en el camino que recorrieron desde la intervención a esta parte. Hay un combo generalizado con el poder de la AUF, que no creo que vaya a cambiar. Lo que sí cambió fue que a partir de ahora todo el consejo directivo de Peñarol se sumó a una pelea que vengo dando hace dos años y pico. Después de dos horas de reunión hasta el propio Evaristo (González), que era un poco el que buscaba la conciliación y demás, y cuando vio que íbamos a tener las mismas respuestas, le dijo a Nacho: ‘Al fin y al cabo le tengo que dar la razón al otro Nacho (Ruglio), que siempre son promesas y nunca hacen nada’”.

El presidente de Peñarol reconoció que va “escéptico” a las reuniones con el ejecutivo de la AUF.

“Conozco tanto el panorama que sé que las cosas no van a cambiar y que, como se dice en política, ahora es a matar o morir, porque a ellos no les sirve un presidente que no sea condescendiente”.

“Lo que digo es que ustedes (los neutrales) no le están haciendo daño a Nacho Ruglio, le están haciendo daño a un millón y medio de hinchas que están viendo la forma en que pasan cosas muy groseras”.

Explicó que Peñarol planteó remover a Marcelo De León, integrante de la cúpula arbitral, y recibió como respuesta una negativa porque es persona de confianza del comité ejecutivo.

Insistió Ruglio en que Peñarol y el gobierno de la AUF están en lugares diferentes.

“No hay nada malo, ellos están de un lado de la vereda, nosotros del otro, y para mi ellos persiguen un objetivo que es que Peñarol deje de tener la postura que tiene, que se haga afín al nuevo sistema de gobierno, y tener a Peñarol, Nacional y las SAD, y yo no estoy de acuerdo”.

Y dijo lo que le manifestó a Ignacio Alonso: “Lo mismo que digo acá se lo digo a ellos: ‘a mi entender ustedes van a hacer lo imposible para que Peñarol no gane el campeonato y a nosotros nos va a defender la cancha, nos vamos a reforzar en todos los puestos y ojalá lo ganemos’. Él (Alonso) jura que mi lectura no es así”.

“Vengo a estas reuniones sabiendo que de acá a fin de año lo vamos a sufrir porque nos lo van a cobrar, y porque van a intentar sacarnos el campeonato, y lo único que nos podrán defender son Darío (Rodríguez) y la cancha. Y si nos anulan dos tendremos que hacer tres, como hablé con Darío”.

Consultado acerca de si propuso declarar persona no grata a Ignacio Alonso, respondió: “Lo manejé y se lo dije a él. Creo que hay que ir por todo y por cosas grandes porque llegaron a la línea que me saturaron. Los jugadores están disgustados con todo. Y te salen a decir que Peñarol no se puede comer un gol así. Estamos de acuerdo, no podemos recibir un gol así, pero si vas ganando 2-0 te ponés 2-1. No hay mayor sistema táctico que el gol, y a Peñarol le anularon dos (ante Danubio)”.

Ruglio reconoció que retiró la opción de declarar persona no grata al presidente de la AUF porque no lo acompañaba todo el consejo directivo y porque quiere ir con una posición monolítica del club.

Por esa razón evalúa disminuir el tono de las medidas contra el presidente de la AUF y ahora analiza la posibilidad de retirar la confianza a Alonso.

“Agoté todos los recursos, no me queda otra que hacer algo de ruido. Fijate que el otro día en Los Aromos se manejaba la posibilidad de sentarnos en una escalera antes del segundo tiempo y no salir, y cuando el árbitro venga a buscarnos decirle que vamos a demorar cinco minutos para mostrarle al mundo lo que está pasando acá. A ese nivel estamos de fastidiados. Estamos buscando cómo llamar la atención afuera”.