“Cuando no tenés conciencia del riesgo, difícilmente hagas algo para prevenirlo”

"En Uruguay nunca pasa nada”, es una idea que inconscientemente todos los uruguayos manejamos. No hay grandes desastres naturales (no hay erupciones volcánicas, ni terremotos, ni ciclones, ni tornados) salvo alguna inundación o incendio forestal; se cuenta con instituciones sólidas, y un sistema político y económico estable en comparación con la región. Esta falta de “crisis” es lo que explicaría por qué la mayoría de las organizaciones no cuentan con planes de prevención para afrontar eventos extraordinarios, como la llegada del covid-19 en 2020, según Mónica Arzuaga, profesora e investigadora del departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay y una de las responsables del estudio Latin American Communication Monitor.