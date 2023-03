¿Cuánto costó el acto que organizó la Intendencia de Montevideo para recibir a Lula?

El acto realizado el 25 de enero, en el que la Intendencia de Montevideo (IM), recibió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y le entregó la distinción "Mas Verde" debido a sus políticas ambientales, costó $1,5 millones, informó El País y confirmó El Observador a través de un pedido de informes realizado por el edil nacionalista, Fabian Bravetti.

Según la respuesta de la Intendencia a ese pedido de informes, la mayoría de ese costo fue generado por arrendamiento de generadores eléctricos, carpas y gradas para la delegación brasileña y la prensa, el servicio audiovisual y streaming, la proyección en pantalla gigante; servicio de traslados y la ambientación.

"Se cumplieron satisfactoriamente con las medidas requeridas y exigencias propias de un evento cubierto por prensa nacional e internacional", sostuvo la IM en la respuesta.

Por su parte, la Intendencia señaló que $150 mil fueron destinados a los gorros que se entregaron a los asistentes al acto, que eran de color verde y tenían el logo de la Intendencia de Montevideo.

“Electo democráticamente en tres oportunidades, durante sus mandatos Lula da Silva demostró en su país, la región y el mundo, su fuerte compromiso con el cuidado del ambiente […] Ha implementado políticas públicas sectoriales y transversales que integraron a toda la sociedad civil, a los sectores productivos y a las instituciones de su país”, enfatizó la Intendencia de Montevideo en su página web cuando determinó la entrega de la distinción.

La visita de Lula y el acto que realizó en la Intendencia de Montevideo generó disputas internas dentro del Frente Amplio, sobre todo ante las declaraciones críticas que realizó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Orsi, en diálogo con Doble Click de Del Sol FM (99.5), fue el primero en expresar que la presentación de Lula en la intendencia pareció un "acto" y no la entrega de un reconocimiento. "El error o el ruido, no del todo conveniente, es que desde nuestras filas formalmente por redes se estuviera convocando a eso que terminó siendo un acto". Y agregó, que dentro de los ámbitos Frente Amplio, nunca se debatió si se debía invitar o no a través de las redes sociales partidarias. "Quizás genere esa confusión no muy conveniente", indicó.

Ante esas declaraciones, dirigentes del Partido Socialista, más afines a la intendenta de Montevideo, salieron en apoyo de Cosse mientras que dirigentes de otros sectores pidieron por mensajes de unidad y evitar las peleas internas.