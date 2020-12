Cuánto cuesta la escapada a Buenos Aires, y un viaje a Europa en plena pandemia

El coronavirus era algo lejano, de lo que no se sabía mucho, que aparecía en las noticias que llegaban desde China. Mónica Morales estaba en Costa Rica junto a su hija sobre fines de enero, cuando la palabra más escuchada del año empezaba a sonar. Al volver a Uruguay sobre mediados de febrero, y sin saber lo que iba a pasar, se compró un nuevo pasaje: volaría a Europa, con un amigo, en agosto.

Después de tener el pasaje en mano llegarían las noticias trágicas desde Europa: la expansión del virus, el aumento de casos a diario, el colapso en los hospitales, las muertes. Y el 13 de marzo se confirmaron los primeros casos de covid-19 en Uruguay. Entonces Morales tuvo que esperar para ver qué pasaría.

Desde la agencia de viajes le dieron la tranquilidad de que podrían viajar y la incertidumbre se despejó cuando el 1° de julio la Unión Europea decidió abrir las fronteras para 15 países, entre ellos Uruguay, el único de América Latina. Recién en diciembre este grupo de países europeo decidió prohibir los ingresos desde Uruguay ante el repunte de casos.

Así, en plena pandemia, Morales paseó por los principales lugares turísticos de Madrid con las características de la nueva normalidad: filas con distancia, tapabocas, alcohol en gel, límite de personas para el ingreso a los lugares.

Morales había reservado un tour por Sevilla, Málaga, Marbella y Granada con la agencia de viajes, pero como el resto de los pasajeros habían cancelado sus paseos, el recorrido por la ciudad no lo hizo en un ómnibus acompañada de 25 personas, sino en un auto con su amigo y un guía.

“Recorrimos todo y fue un placer. En otro tiempo no se hubiera podido hacer. Se siente un poco de pena, pero lo disfrutás muchísimo. No tenés riesgo ninguno: está vacío todo”, comentó a El Observador.

Gentileza Mónica Morales

Las fronteras en Uruguay están restringidas para el ingreso, pero desde el aeropuerto de Carrasco hay opciones para ir al exterior, incluso para hacer turismo. Pero pese a que durante gran parte de la emergencia sanitaria las fronteras estuvieron abiertas para el turismo, los viajes con este fin de los uruguayos han sido “muy tímidos”, según Carlos Pera, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes (Audavi).

Pera dijo a El Observador que los viajes de los uruguayos por turismo han sido, mayoritariamente, al Caribe y a Europa, pero el número de viajes vendido ha sido bajo. Para ejemplificarlo, el empresario comentó que uno de los operadores más grandes que organiza viajes al Caribe vendió 15 pasajes en tres meses.

La expectativa de las agencias de viajes es que con el comienzo de la vacunación se pueda reactivar el turismo, un proceso que parece avanzado porque algunos países, como el Reino Unido, ya empezaron con las dosis a las poblaciones de riesgo. Pero en Uruguay se comenzará con la vacunación probablemente en abril.

La vuelta de los viajes masivos al exterior es aún lejana y, entonces, muchas agencias de viajes apostaron a ofrecer paquetes de turismo interno. Pero sostuvo que hubo meses de movimientos “bien interesantes”, como setiembre, octubre y noviembre, pero el avance del coronavirus provocó un “parate”.

Morales y su amigo también recorrieron Évora, Oporto y Lisboa, donde terminó el tour. A diferencia de España, en Portugal el uso del tapaboca en la calle no era obligatorio. El viaje finalizó en Palma de Mallorca, donde vive su hija. Había muy poca gente y negocios cerrados que generaban angustia, pero los paisajes y las playas se disfrutaban al máximo en una época del año de temporada alta en Europa.

Las semanas previas al vuelo a Europa, el miedo mayor de Morales era no contagiarse del virus, lo que no le permitiría hacer el viaje. Ella es alguien que está expuesta al covid-19 por su trabajo: como médica está en contacto con pacientes que tiene que visitar en su domicilio. Y ese miedo se repite ahora: el 23 de diciembre Morales viajará a Punta Cana para pasar la navidad en ese país. Se irá con su madre y con su hija a estar solas, en un hotel all inclusive, frente al mar.

Los viajes por el finde

Otra opción que hay para viajar al exterior son los viajes a Buenos Aires. Desde el 2 de noviembre el gobierno argentino dispuso la apertura de fronteras para los países limítrofes, pero la respuesta de los uruguayos tampoco fue masiva.

Para ir Argentina hay una única opción para hacerlo: los viajes desde el puerto de Montevideo al puerto de Buenos Aires a través de Buquebus. Las otras opciones –cruzar en Colonia Express, la lancha de Carmelo y los viajes en ómnibus– no están disponibles.

Los vuelos tampoco son una opción. Pese a que Aerolíneas Argentinas tenía previsto comenzar con los aéreos desde Buenos Aires a Montevideo en diciembre y con los viajes a Punta del Este en enero, la estatal argentina canceló estos servicios hasta marzo por baja demanda.

Pero a estos elementos que muestran la respuesta pasiva de los uruguayos para viajar a Buenos Aires, se le suma que Buquebus también bajó la oferta. Las frecuencias a Buenos Aires, que en parte de la emergencia sanitaria llegaron a ser tres semanales, bajaron a dos viajes.

“Los cambios de apertura no fueron acompañados con una mejora de la conexión”, concluyó Marcelo Peirano, el director de Creditravel, una agencia mayorista que se dedica a ofrecer paquetes turísticos para ir hacia la capital argentina.

Los viajes actuales a Buenos Aires no son las clásicas escapadas del mundo precovid: las visitas de dos o tres noches para ir de compras, al teatro, a recitales, a parque de diversiones. Los que viajan son quienes tienen que ir por motivos familiares o laborales, pero “no hay un volumen turístico”, explicó Peirano a El Observador.

Las solicitudes para viajar son de pasajes individuales y no hay demanda de personas interesadas en comprar paquetes hacia Argentina.

Ir a Buenos Aires en pandemia implica hacerse tres hisopados (uno para llegar a la ciudad, otra para volver a Uruguay y otro a los siete días) y tener que cumplir una cuarentena de al menos siete días al regreso.

Los viajes a Buenos Aires por Buquebus incluyen el costo de los hisopados, lo que hace que los pasajes sean más caros al valor que tenían previo a la pandemia. La tarifa económica del pasaje de ida a la capital argentina vale $ 7.740 y la vuelta cuesta $ 7.708, lo que suma un total de $ 15.448, según constató El Observador.

Diego Battiste

El buque Francisco tiene dos frecuencias semanales de Buenos Aires a Montevideo

Estos precios para viajar a Buenos Aires son superiores a los que se podían conseguir en marzo, previo a la pandemia. En ese mes, comentó Peirano, habían ofertas para viajar en ómnibus por dos noches con pasaje ida y vuelta por US$ 95 por persona.

Otra de las limitantes de estos viajes es que las escapadas por los fines de semana tampoco son posibles porque las fechas de ida y vuelta de Buquebus no coincide con los fines de semana. Es decir, para ir es necesario hospedarse al menos tres noches.

La reapertura de fronteras argentina no fue bien recibida por el gobierno uruguayo, que desestimuló este tipo de viajes por el estatus sanitario que en ese momento tenía la capital argentina. Pocos días después de anunciada la medida, el Poder Ejecutivo resolvió aumentar al máximo los controles a los uruguayos que viajen al exterior y decidieron ser “inflexibles” con la aplicación del decreto del cero kilo.

A su vez, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue enfático al recomendar a la población a no viajar en el programa Primera Mañana, de Radio El Espectador: dijo que no asumiría “una cantidad de riesgos sanitarios” por “un par de championes y un vaquero”.