Cuánto dinero movió la exportación de energía y cómo pesa en las tarifas de los hogares

En línea con lo proyectado, las ventas de energía a la región retornaron a niveles normales el año pasado, y fueron algo menos de la mitad en comparación a las ventas excepcionales que en 2021, y de la mano de Brasil, empujaron este rubro hasta alrededor de US$ 550 millones.

Los números de UTE muestran que al cierre de 2022 se colocaron 1.416 gigavatios hora (GWh), y en su amplia mayoría (94%) con destino a Argentina. Esa tendencia que se había comenzado a esbozar ya en enero, se consolidó luego entre junio y agosto cuando se registró la demanda más fuerte durante el invierno, según datos procesados por El Observador.

La semana pasada en diálogo con el portal de Presidencia, la presidente de UTE, Silvia Emaldi, señaló que hubo ventas por alrededor de US$ 222 millones.

Esos ingresos estuvieron por encima de la meta que había establecido la empresa en su programa financiero para este ítem, y que se había fijado en unos US$ 130 millones dentro de una proyección conservadora, dado que no existen contratos firmes de comercialización.

Los ingresos permitieron incrementar inversiones en la red de distribución de energía eléctrica (se prevén alrededor de US$ 115 millones en 2023), y que la tarifa de electricidad se ajustara 3,5% promedio este año, por debajo de la inflación proyectada (6,7%), según Emaldi.

¿Qué perspectivas tiente el negocio para este año? Para 2023 y en principio se proyecta un volumen menor de exportaciones de energía uruguaya, como consecuencia de las escasas precipitaciones que se prevén para los primeros meses del año. “Dependerá mucho de la situación de lluvias que se den en el país, que según los expertos en la materia se estima que en el mes de abril empezarán a tener un volumen dentro de los guarismos normales”, dijo Emaldi.

Durante gran parte del año pasado el precio de venta fue de US$ 80 MWh, el precio mínimo al que se vendieron excedentes (eólica, solar o agua). Los otros dos precios manejados estuvieron en la franja de US$ 125 MWh cuando era energía de lo que se conoce técnicamente como bloque 2 (agua embalsada) y de US$ 290 MWh cuando es energía de fuente térmica, había informado El Observador. Esta última opción se utilizó puntualmente cuando el país vecino declaró emergencia energética.

Asimismo, la fuerte volatilidad de los precios internacionales tras el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, había hecho que en marzo pasado y por algunos meses UTE decidiera limitar su oferta exportable únicamente a excedentes de renovables (eólica mayormente). Es decir, no se utilizaban usinas térmicas a gasoil con este fin y se priorizaba su encendido únicamente para cubrir necesidades del mercado interno.

Y a diferencia de 2021 cuando la sequía en Brasil disparó la demanda desde el país norteño, el año que pasó tuvo unas pocas operaciones hacia ese mercado que se concentraron en enero y en julio. También a mitad del año pasado se dio la particularidad de que Uruguay recibió energía eléctrica en tránsito desde Brasil y que tuvo como destino abastecer necesidades del mercado argentino. La operación se realizó a través de la conversora de Melo y Uruguay recibió un peaje de de US$ 28 por cada megavatio hora.