Cuarta suba consecutiva para los precios internacionales de los lácteos

El índice global de precios de los productos lácteos subió por cuarta vez en forma consecutiva, ahora un 4,2% en relación al evento anterior, en la segunda licitación de enero concretada en el marco de los negocios de este martes 15 en el evento N° 228 de la plataforma Global Dairy Trade (Fonterra).

Dicha instancia constituye una referencia clave en los mercados internacionales de este sector productivo de alimentos.

Esta suba de 4,2% sucede a las dos que hubo en diciembre (2,2% y 1,7%) y a la del 2 de enero de este año (2,8%) y es la más notoria de las cuatro mejoras de precio consecutivas.

La suba de 4,2% en relación a la licitación anterior (desarrollada el martes 2 del primer mes del año) ubica al precio promedio en US$ 3.057 por tonelada.

En la lectura por sub rubros, en el caso de la leche en polvo entera (WMP), que es el producto lácteo de mayor volumen en las exportaciones de Uruguay, el precio promedio ascendió 3% registrando un promedio de US$ 2.777.

La suba general y la que en particular hubo en ese producto es un factor que eleva el ánimo en los tamberos, como también lo hicieron las lluvias de los últimos días que en ese sector productivo fueron beneficiosas (salvo donde hubo daños por excesos).

Eso, se argumenta desde los tambos, sucede en un escenario que sigue siendo complicado, consecuencia de costos productivos elevados e ingresos bajos que no permiten que los productores de leche tengan la recompensa adecuada en función de sus esfuerzos.

Los contratos a futuro, para el caso de la leche en polvo, involucran un máximo de US$ 2.895 (junio de 2019) y un mínimo de US$ 2.750 (marzo de 2019), siempre por tonelada.

Otros precios promedio

La leche en polvo descremada (SMP) subió 10,3% a US$ 2.405 por tonelada. Esto, particularmente llamativo por el porcentaje de mejora del precio, deja a la leche en polvo descremada a un valor próximo al de la leche en polvo entera, a US$ 372 por tonelada, algo que no es habitual.

La manteca (B) subió 4,6% a US$ 4.262 por tonelada.

El cheddar (CHED) subió 4,2% a US$ 3.504 por tonelada.

La grasa butírica anhidra (AMF) subió 3,2% a US$ 5.294 por tonelada.

La lactosa (LAC) subió 7,9% a US$ 1.032 por tonelada.

La caseína renina (RENCAS) mostró, en cambio, una caída de 1,4% a US$ 5.047 por tonelada.

Finalmente, se indicó que en los casos del suero de manteca en polvo (BMP) y polvo de suero dulce (SWP) no hubo ofertas, por lo que no se señalaron referencias de valores.

En esta instancia, según informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale), participaron 191 operadores para la comercialización de 27.909 miles de toneladas.

La próxima licitación está programada para el martes 6 de febrero de 2019.