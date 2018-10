Cuatro jóvenes frenteamplistas y una charla sobre "las luces y sombras" del gobierno

Sebastián y Fabiana tienen 32 años, Santiago tiene 34 y Alejandro 38. Los cuatro son representantes de una generación de “relevos” en el Frente Amplio, ocupan cargos en el gobierno y pertenecen a distintos sectores del oficialismo. Santiago Soto (Partido Socialista) es subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); Alejandro Sánchez (MPP) es el diputado más votado de Montevideo; Fabiana Goyeneche (Casa Grande) es directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IMM); Sebastián Hagobian (Asamblea Uruguay) es asesor de la oficina de Desarrollo Económico en la comuna capitalina.

Este martes, los cuatro coincidieron en un comité de base de Asamblea Uruguay en Malvín para hablar sobre “renovación y programa del Frente Amplio”, pero las intervenciones derivaron en un ida y vuelta con los presentes en el que se puso en tela de juicio la estrategia política de la izquierda.

El momento de mayor discusión y catarsis se dio a partir de las palabras de Goyeneche, que en su discurso alertó acerca de un “nuevo escenario” electoral en el que confluyen “nuevos actores, como la sociedad civil de derecha”. La jerarca citó como ejemplos de esa nueva “sociedad civil” al movimiento Un Solo Uruguay o las iglesias neopentecostales, que –según afirmó– “están aprovechando un espacio que abandonó el Frente Amplio”.

La jerarca de la IMM fue interrumpida entonces por una exdocente que se identificó como “militante de la época de Seregni” y pidió incluir en el programa una “autocrítica” por “los errores gravísimos que se han cometido”.

“Me duele en el alma lo que está pasando con el Frente. Entonces no le echemos la culpa a los adinerados, a la derecha, o a las iglesias. Veamos la realidad, se han perdido valores y lamentablemente la gente se ha desilusionado por los errores y la burocracia”, señaló. Como ejemplo, la mujer cuestionó las políticas sociales y la gestión de la educación. “No se trata de darle viviendas a los más pobres, sino de educarlos. De decirles: muy bien, usted necesita una vivienda, ¿por qué no trabajar ocho horas y hacerla? Así valora el trabajo y no damos todo en bandeja”, argumentó.

Goyeneche respondió que la “crítica es parte esencial”, aunque también reprochó algunos de los cuestionamientos que se suelen hacer a las políticas sociales. “¿Desde cuándo el FA dijo que para dar una vivienda tenía que pedir algo a cambio? Eso remueve discusiones ideológicas”, afirmó. Según Goyeneche, “se cuestionan las políticas sociales que apuntan a los más pobres”, pero “nunca” se pone el acento en otras políticas “como la devolución del Fonasa”.

Lo que sí admitió la jerarca es que el Frente “ha tenido problemas importantes de corrupción”, y señaló que “los más importantes no son los que se han visibilizado”. Por ejemplo, contó que cuando ingresó como directora a la Intendencia recibió “cientos de mensajes y llamadas de militantes” que reprochaban no haber conseguido un cargo. “Eso pasa muchísimo”, manifestó.

El que también recogió el guante fue Santiago Soto, quien manifestó que ese tipo de cuestionamientos le hacen sentir que está “en el lugar correcto”.

“A mí me encanta que el Frente Amplio sea así, con sus luces y sombras. Podemos decirnos a la cara lo que nos indigna, nos calienta y nos pone mal. Para mí eso es fantástico. Cuando vengo al comité y me dicen las cosas de frente me doy cuenta que no me equivoqué”, señaló.

Asimismo, dijo que en esta etapa de “precalentamiento” de la discusión programática hay que “tener claro” que en la próxima elección “se estará poniendo arriba de la mesa la continuidad del proyecto frenteamplista”. En ese sentido, reivindicó el “proceso intenso en reformas” de los últimos años, del que considera que el general Líber Seregni “estaría orgulloso”.

“Me tengo fe para encontrarme allá con Seregni y contarle lo que hicimos y que nos sintamos orgullosos. Aunque no nos conocimos, estoy convencido de que el proceso de reformas le cambió la vida a la gente”, señaló el dirigente socialista, y agregó que el líder histórico del Frente Amplio “no podría haber imaginado” la serie de reformas que llegaron con las “nuevas demandas sociales”. “Seregni nunca imaginó la regulación del cannabis, o el matrimonio igualitario, y que esas iban a ser cosas que los frenteamplistas íbamos a tener tatuadas en el pecho como algo que nos enorgullece”, agregó.

Discusiones de programa

El diputado Alejandro Sánchez, el más veterano en el panel, opinó que la renovación no tiene que limitarse a las personas sino que debe tener su reflejo también en el programa. En ese sentido, reivindicó la posición de su sector, el MPP, que hace dos semanas presentó un documento programático exigiendo “no hacer más de lo mismo” y proponiendo, entre otras cosas, una “política de aceleración de la economía”, que incluya estímulos a la producción nacional.

El legislador afirmó que la izquierda “no debe dejar” que movimientos como Un Solo Uruguay le “disputen” la representación de los sectores más “desfavorecidos”, cuando en realidad son los "representantes de los terratenientes, que son los los verdaderos vagos”.

"En 2017 el sector agropecuario pagó US$ 250 millones de impuestos y más de US$ 600 millones por concepto de arrendamiento de la tierra. Entonces el problema del productor, que arriesga, que planta, que tiene una sequía o una granizada, ¿lo tiene con el Estado o con el terrateniente que es el verdadero vago que está sentado en una reposera en Punta del Este o en cualquier playa del mundo y se queda con una porción importantísima de lo que se genera a partir de los que verdaderamente trabajan?", comentó. "El problema lo tenés con ese, no con el Estado, que además te ha ayudado. Pero Un Solo Uruguay te quiere disputar que ellos representaban a esos pequeños productores agropecuarios. Nuestro programa tiene que disputar esto políticamente", agregó.

Por otra parte, negó que en materia educativa no se haya avanzado, y señaló que parte de las dificultades responden a que "se universalizó" la cobertura. “Los jóvenes no estaban en Secundaria. Si no hubiéramos integrado a las clases más bajas quizá nos hubiera ido mejor. Pero sería una educación solo para ricos”, sostuvo.

Asimismo, Sánchez aseguró que uno de los puntos centrales del próximo programa tiene que ser la política de vivienda. "Yo siempre digo en joda que así como antes era la reforma agraria, en el siglo XXI la bandera de la izquierda debería ser la reforma urbana", dijo el diputado, y comentó una persona que –como él– se muda "siete veces" no llega a generar un "sentimiento de pertenencia" con su entorno.

Hagobian, en tanto, centró su discurso en los aspectos del programa referidos a inserción internacional. El dirigente astorista, que representa a su sector en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), admitió que esa es un área que genera "diferencias" en la interna del oficialismo y aprovechó para cuestionar a los sectores que proponen establecer condiciones restrictivas a las negociaciones de tratados comerciales.

El próximo Congreso del Frente Amplio reeditará la discusión de la coalición respecto a las condiciones aceptables por Uruguay para negociar Tratados de Libre Comercio (TLC). El debate se centrará en dos propuestas: una más aperturista (que permitiría al gobierno analizar caso a caso) y otra más proteccionista (que obligaría a rechazar toda negociación que incluya ciertas cláusulas consideradas dañinas para el desarrollo).

Hagobian dijo que Asamblea Uruguay "no cree que Uruguay deba tener un formato negociador de antemano", y destacó que "los gobiernos del Frente Amplio ya han demostrado que cuando los tratados no son favorables no se votan". Como ejemplo, citó el caso del fallido TLC con Estados Unidos.