“Da orgullo decir que la Expoactiva brindó información de calidad”

Luego de dos años se pudo realizar la Expoactiva, su 25a edición, ¿qué balance hicieron en la organización?

Hay una primera evaluación muy positiva, esta Expoactiva superó todas las expectativas que teníamos que eran muchas, también había muchas ganas de que se pudiera hacer luego que no pudimos tenerla en los últimos dos años y la verdad es que nos sacamos las ganas, fue un reencuentro muy lindo, por un lado entre todos los que participamos de una u otra forma y a la vez del productor con la tecnología que se precisa. La gente acompañó, todo funcionó, quedamos muy conformes, fue la Expoactiva más grande, fue la mejor, ahora hay que trabajar para volver a mejorarla.

¿Qué dijeron los expositores?

Quedaron muy contentos. No les preguntamos si vendieron o no, les preguntamos cómo pasaron, si les sirvió y todos quedaron encantados, se hicieron negocios y se generaron contactos y vínculos con potenciales clientes. Hubo satisfacción, con un clima de buenos resultados. El sábado a última hora, cuando la gente va cerrando la exposición, había mucha gente en el predio, en un ambiente de camaradería, de fiesta, de alegría. Claro que el momento es bueno y eso hace su aporte. Todo se realizó muy bien. Hemos estado recibiendo llamados de conformidad y agradecimiento, entre ellos de la gente que vino desde Argentina. Esto es mérito no solo del equipo de la organización y de la ARS, es sobre todo mérito del expositor y del productor y eso hay que dejarlo bien marcado. Siento que tuvimos una Expoactiva que la disfrutamos.

¿Qué destacaría de lo que se pudo ver en la Expoactiva 2022?

Hubo mucho para ver, esa es la verdad, pero podemos mencionar los premios a la innovación. Kivoy presentó, por llamarlo de una manera simple, un mezclador de corrientes, un desarrollo muy importante que permite utilizar al mismo tiempo las corrientes alterna y continua. Si fuese un auto, es como si un coche híbrido funcionara mezclando y utilizando a la vez el combustible y la energía de una batería. Esto permite que, para hacer funcionar una bomba de riego por ejemplo, si la energía solar da para un 10% o 15% se aproveche toda y se complementa con la otra fuente que puede ser la de UTE o de un generador. El segundo premio fue para DeepAgro, que llegó con la gente de la provincia de Santa Fe, una empresa chica que participó por primera vez y presentó un ojo robotizado para la aplicación de agroquímicos que se coloca en los equipos de pulverización. Eso te permite aplicar solo cuando se detecta la presencia de la maleza. Permite un ahorro de producto muy importante y suma para el cuidado del ambiente, al realizar un tratamiento muy específico, aplicando solo lo necesario pero sin que deje de ser eficiente el tratamiento.

Juan Samuelle

Para 2023 la Expoactiva cambiará de campo.

El eslogan de la muestra, escrito bien grande en la carpa ubicada en el acceso al predio y hasta en el cuadro que le obsequiaron al presidente Lacalle Pou, dice “Con los pies en la tierra”, ¿por qué eligieron esa frase?

Estamos en un escenario de una enorme incertidumbre, que en muchas cosas es como el de una película, algo impensado que nos tiene que encontrar a todos con los pies en la tierra, como pedimos. Eso no quiere decir que no tengamos que invertir o que tengamos que quedarnos quietos, quiere decir que tenemos que estar bien plantados para tomar cada decisión, quiere decir que cada uno de los procesos que tenemos que desarrollar tienen que estar bien pensados. Hoy, con tanta incertidumbre, hay que ser más inteligentes que nunca. En ese escenario, a los expositores les tenemos que agradecer porque los hemos visto aportando tecnologías para que los negocios se desarrollen del mejor modo, todos ayudando al productor en un momento de costos elevados donde aumentando la productividad es como tenemos que lograr tener mejores resultados y mejores márgenes, porque de eso se trata. Es un escenario que no esperábamos y en el que tener la mayor cantidad de información es fundamental. En ese sentido, nos da orgullo decir que la Expoactiva brindó información de calidad.

El presidente de la República, intendentes, otros jerarcas de gobierno y autoridades de las instituciones estuvieron en el predio. ¿Qué les pareció?

Nos alegra muchísimo que ellos nos hayan visitado, que hayan compartido momentos con nosotros, lo sentimos como un respaldo, como un apoyo. Nos gustó que hayan participado en la feria de los agronegocios más grande del país, no porque la hagamos nosotros, nos gustó porque es la forma de conocer el agro, de saber qué piensa el empresario, qué está haciendo, qué precisa, qué le pasa. Estar presente, en contacto con los productores, nos parece muy bueno.

Juan Samuelle

Luis Lacalle Pou y Jorge Andrés Rodríguez.

Recién concluyó la de 2022, ¿pero que se sabe de la edición del año que viene?

Varias cosas. Se sabe que se hará del martes 14 al sábado 18 de marzo de 2023. También que nos mudamos y que nos vamos a ir a un predio que nos permita desarrollar mejor las cosas, que sea una exposición todavía mejor armada, tanto para los expositores como para los visitantes y también para la organización. Se está trabajando en definir el lugar, creemos que en mayo lo vamos a poder tener resuelto.

Por lo que dice, se puede hacer una exposición aún mejor que la de los 25 años.

Es un gran desafío, creo que la vara esta vez quedó muy alta con la de ahora, pero creo que eso lo podemos lograr, hay equipo. Nos dará trabajo, pero eso no nos asusta. Hicimos después de dos años la más grande, hubo una convocatoria enorme, concurrieron unas 40 mil personas, el último día hubo de 18 mil a 19 mil visitantes, todo eso fue un récord, el número total y lo del sábado y fue un récord la cantidad de expositores, hubo 350. Se pusieron a prueba todos los servicios y se respondió. Incluso el día que llovió (el viernes) hubo gente recorriendo la exposición. Fue una muy buena Expoactiva pero acá el pensamiento es que siempre la podemos mejorar.