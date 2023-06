"Dándome contra todo por vos": eran amantes y los imputaron por coordinarse para matar al esposo de ella

Martín salía de su apartamento, en Bulevar Artigas y Garibaldi, caminando hacia su auto, cuando un hombre vestido con un jogging oscuro, un gorro con visera y tapabocas, sacó un arma y, sin mediar palabra, le pegó un tiro en la cabeza. Eran las 15:33.

Ese día, Martín había estado intentando recuperar a Natalia, la madre de su hijo, que lo había ido a ver a su apartamento y se había ido unas pocas horas antes del crimen. Ella lo había denunciado por violencia doméstica y le decía a sus conocidos que no la dejaba en paz.

Días después del hecho, cuando una conocida le preguntó por qué no le había comentado nada de lo que había pasado con Martín, le dijo que lo habían matado para robarle.

Pero a Martín lo encontraron con todas sus pertenencias. Tenía 35 cartuchos 9 milímetros y 11,8 gramos de cocaína. También US$ 1.120. Además, el tiro que le dieron en la cabeza fue sin mediar palabra.

Fue el 30 de mayo de 2021 y el 1° de junio de 2023 la Fiscalía de Homicidios de 3o Turno –representada en audiencia por las fiscales adscriptas Alana Eccher y Alexandra González– solicitó imputar por la autoría del homicidio a Raúl, y a Natalia por la coautoría. Así lo aceptó la jueza Diovanet Olivera, quien además dispuso la prisión preventiva de ambos.

Para la fiscal Alana Eccher –quien leyó los fundamentos de la imputación– el plan homicida se selló en la madrugada del mismo día. Martín le había mandado un mensaje por WhatsApp a Natalia: "Che, andás con otro. El Feo tiene los días contados. Te aviso por las dudas. Qué te pensaste? Que me iba a ir con otra al telo? No amiga, no soy así. Solo quiero a mi mujer y a mi familia y vos me pagás así? Hasta mañana aguanto. Ya lo hice bastante. Hace un mes que quiero que vengas y vos no venís. O sea, se hace lo que vos querés".

Ese día, después de un mes, Natalia fue a verlo. Cuando se estaba yendo en un taxi, vio que él se estaba acercando a su auto, por eso le mandó un WhatsApp preguntándole por qué. Según la fiscalía, quería seguirle de cerca los pasos.

A las 15:21, Martín le mandó un mensaje diciéndole que estaba yendo con el hijo que compartían a la plaza. Pero según las antenas de celular, estaba en la zona de su apartamento. A Martín lo mataron a las 15:33.

A Raúl lo ubicaron por el auto. Vieron por las cámaras el número de matrícula del vehículo que lo llevaba. El auto era de Gastón, otro coimputado en la causa. Él declaró que Raúl le había dicho que Natalia le había dado información de que Martín tenía algo y por eso iba a ir a robarlo. Recién al otro día del hecho le dijo que lo había matado.

Pocos minutos después del crimen, con la Policía todavía en la escena, la madre de Natalia se metió al apartamento de la víctima y salió con más bultos de los que entró. Consultada por la fiscalía, dijo que no notó que hubiera habido un crimen y menos aún que el fallecido hubiera sido su yerno.

No hay conversaciones registradas entre Natalia y Raúl antes del crimen. Solo algunas después, cuando él ya estaba preso por otros cargos. Pero la Fiscalía está convencida de que la relación venía de mucho antes.

Por lo pronto, Eccher contó que mientras Martín, en la madrugada del 30 de mayo, le mandaba mensajes a Natalia desesperado por volver, ella pasaba la noche con Raúl en un hotel. Incluso llegó a pedirle a una amiga que le mintiera a su madre y, si preguntaba por ella, dijera que estaban juntas. Por eso es que recién le contestó el WhatsApp a las 8 de la mañana.

El 9 de junio de 2021, cuando detuvieron a Raúl por otro caso, cámaras del Ministerio del Interior tomaron a Natalia en la esquina de la Fiscalía –ubicada en Cerrito y Misiones– intentando saber qué pasaba con él.

El 27 de junio, con Raúl ya preso, se enviaron los siguientes mensajes:

Natalia: Te amo. Nadie tiene por qué saber nuestros problemas. Demostrándote todo para que te sientas seguro. Dándome contra todo por vos. Desde que nos conocimos vos no estás solo, Raúl. No tengo 15. Vos sabés muy bien como soy, haciendo la mía.

Raúl: Ya lo conseguiste. No sigas. A vos ni te toca y a mí sí. Vos no vas a estar sola y yo sí. Vos lo único que sentís por mí, es agradecimiento.

Natalia: Yo no te dejaba solo ni loca y siempre me preocupé y me preocupo por vos.

Para la Fiscalía, todos los involucrados en el crimen estaban acostumbrados a lidiar entre drogas, armas y barras bravas deportivas. Por eso para Martín, en condiciones normales, no hubiera sido tan difícil defenderse. Pero Eccher resaltó un detalle que, a su juicio, es clave.

Un día antes del crimen, él le había mandado un mensaje a Natalia que decía "no tengo" y acompañaba la frase de un emoticón de un arma de juguete. Hace varios años que el sistema que produce los emoticones eliminó el del arma de verdad, por lo que la única opción es enviar una de juguete.

En una de las tantas comunicaciones que tuvieron Natalia y Raúl mientras él estaba preso, ella le decía que tenía que lograr que lo sacaran del Comcar porque sino, por los vínculos de Martín, la barra de Nacional "se la iba a dar".

De acuerdo al relato fiscal, el crimen de la pareja no terminó ese día. En 2022, amenazaron de muerte a Gastón, quien había llevado al hombre a la escena del crimen. Tanto fue así, que tuvo que cerrar la barbería que tenía en un local en el Centro, vecino al de ropa que tenía Natalia.

No solo siguió después, si no que había arrancado antes. El 26 de marzo de 2021 –dos meses antes del crimen–, cuando Natalia y Martín iban en el auto por la zona de Casavalle, los interceptaron tres hombres que le dispararon a él y se llevaron a ella. Eccher transmitió que hay un audio de WhatsApp de la víctima a su madre en el que dijo que Natalia lo llevó hasta allí y le "hizo una cama" para que le "dieran unos tiros".

Aunque los abogados de Natalia y Raúl intentaron desmentir la relación y la participación de ambos en el crimen, la jueza Olivera, entendió que la evidencia no puede ser valorada individualmente en un crimen "tan orquestado y tan armado", sino que en su conjunto. Al valorarla en su conjunto, entendió que había elementos necesarios para imputarles preliminarmente el crimen.

Sin embargo, la Fiscalía pidió que Natalia vaya a prisión preventivamente y la jueza determinó el arresto domiciliario total. El abogado de ella había manifestado que Eccher buscaba "manipular los hechos" e "inducir a error" a la jueza. Con esta solución, buscaba que mientras tanto pueda hacerse cargo de su hijo.

Los nombres utilizados son ficticios para proteger la identidad de los involucrados.