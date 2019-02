Danubio empieza a subir el repecho de la Libertadores

Cara de felicidad. Sentando en una silla del consejo directivo construía sueños. Marcelo Méndez era presentado como nuevo entrenador de Danubio cuando, inesperadamente, le tocaron la pierna y le dijeron al oído: “Debutamos con Atlético Mineiro en la Libertadores”.

Difícil imaginar. Duro de digerir. Pero fue lo que deparó el destino.

“Me enteré ahí, con los dirigentes al lado, en plena presentación. Es obvio que es un rival pesado, brasileño, que tiene un presupuesto mensual de US$ 5 millones o US$ 6 millones y nosotros tenemos US$ 4 millones anuales. Para que tengan otra idea, Terans, que era el goleador de Danubio en el Apertura, hoy alterna en Paranaense”, comento Marcelo Méndez a Referí para graficar el momento.

Pero después del impacto inicial, por dentro comenzó a procesar un cruce con mucho para ganar y poco para perder.

Danubio debutará en la Copa Libertadores este martes, a la hora 18:15 en el Estadio Luis Franzini, ante Atlético Mineiro de Brasil.El encuentro de vuelta está fijado para el martes 12 de febrero, a las 19:15, en Belo Horizonte.

¿Cómo se para Danubio de cara a su debut en la Copa ante un rival de semejante tamaño? Con el pensamiento de su conductor: “Yo siempre digo no morir con la mía sino vivir con la mía”. Y allá va a ir Danubio. A intercambiar golpes con el favorito. A ejercer el rol del retador.

“Y realmente no siento otra forma de jugar que con la mía, porque no hay una forma. A lo mejor te metés atrás y lográs el resultado pero nadie me asegura eso. Es lindo pararme y medirme, lo que no queremos es llegar el día después y lamentarme de lo que no hice. Es un lindo partido, no se juega siempre con estos rivales y por una Copa Libertadores. Es todo para disfrutar”.

La charla previa al partido tendrá connotaciones muy especiales, porque será la forma de llegar al corazón de los jugadores.

“No pensé la charla pero es el mensaje que damos día a día: disfrutar ser jugador de fútbol. Uno sueña esto, de jugar una Copa y un grupo de jugadores va a vestir la camiseta de Danubio con Mineiro, en un partido que va a ser televisado. Es para disfrutar”.

La baja del capitán

A dos semanas de iniciar la actividad el elenco de Maroñas se quedó sin su principal referente. Ribaír Rodríguez partió a Argentina, para jugar en Newell’s. Méndez asume que es una baja difícil de sustituir.

“Ribaír era un jugador importante no solo en lo futbolístico sino lo que implicada en el vestuario. Referente, capitán, es baja sensible, en lo futbolístico y a nivel de experiencia de imagen, de lo que representaba en Danubio”.

Respecto a quién puede asumir ahora el rol de Ribaír, el técnico respondió: “No lo definí pero está Grossmüller, Leandro Sosa, que son gente nacida en el club”.

Consultado sobre si para ser capitán de Danubio era requisito provenir de la cantera del club, Méndez dijo: “No, no, el capitán lo marca el grupo más allá de designarlo nosotros el grupo marca quien es el referente, el líder. Eso se lo da el día a día. Muchas veces el grupo tiene su referente el que entrena a muerte, el que aconseja a los más jóvenes”.

¿Por qué llegó Goñi?

La incorporación de Ernesto Goñi pasó por la lupa del entrenador. “Necesitamos pierna zurda, juego aéreo y salida clara. Para nuestra idea futbolística hay que tener buen pie desde el inicio porque eso facilita mucho y dentro de esas características Goñi entraba y se pudo dar. Es un jugador con experiencia, positivo que se involucró en el grupo rápidamente. No creo que lo miren distinto por venir de Defensor. No podemos seguir con eso del equipo que vende más entrada, del que tiene la bandera más grande, hay que madurar. Acá seguimos con la chiquita, mientras tanto sale campeón Nacional de Paraguay o Arsenal. Como sociedad hay que crecer un poco más, está bien el folclore, pero es para cierta parte y no todos podemos entrar en la chiquita”.

Para Danubio se inicia una semana muy especial. La que lo pondrá otra vez en el concierto internacional, en su debut en la segunda fase de la Libertadores.

Este partido reportará US$ 500.000 para los de Maroñas.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, enfrentarán a Defensor Sporting o Barcelona de Ecuador.

El partido de este martes será dirigido por el argentino Germán Delfino.