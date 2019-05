De 25 bancos que había en la Zabala, quedan 12 y los vecinos denuncian descuido

Este lunes la emblemática reja que rodea a la Plaza Zabala se llenó de pequeñas notas que un grupo de vecinos colgó con mensajes en contra de la polémica intervención que llevó adelante la Intendencia de Montevideo (IMM) en esa zona de la Ciudad Vieja. "Plaza Zabala, estación de descanso since 1890", "flores sí, mamotretos no" y "Zorrilla de San Martín dedica versos a la Plaza Zabala" eran algunos de los mensajes que se leían en las notas que prendían de hilos de colores.

Los vecinos de la Ciudad Vieja no pierden la esperanza de que la IMM decida dar marcha atrás y retire las estaciones de descanso que instaló en el perímetro de la Plaza Zabala, sobre la Circunvalación Durango. El pasado 6 de mayo, para sorpresa de muchos vecinos y comerciantes, el personal de la empresa que ganó la licitación de la comuna comenzó a descargar el mobiliario de la discordia.

A partir de entonces, las críticas se hicieron cada vez más fuertes y las autoridades del departamento de Desarrollo Urbano se vieron obligadas a defender el proyecto, que se enmarca en uno mayor, llamado Ciudad Vieja a Escala Humana. La comuna ya explicó cual es su intención: desestimular cada vez más el uso del automóvil en este barrio de la ciudad y, por ende, ganar espacio en la vía pública para los peatones. Así fue que instaló 40 bancos y 20 maceteros en una parte de los alrededores de la plaza, con su correspondiente delimitación con pintura y bolardos. Todo eso, más las reparaciones de las veredas, jardinería y mantenimiento, costó unos US$ 426 mil dólares.

Este lunes los vecinos -que crearon un grupo más amplio llamado "Amigos Plaza Zabala"- participarán en un cabildo abierto en el que estará presente el alcalde del Municipio B, Carlos Varela. Aunque el tema de la Zabala no será excluyente, estará presente en la reunión. El martes pasado algunos de los integrantes de este grupo se reunieron con la directora de Desarrollo Urbano, Silvana Pissano, y el director de Espacios Públicos, Álvaro Paciello. Allí las autoridades de la comuna le confirmaron a los vecinos que no hay marcha atrás y que la intervención seguirá. Sin embargo, quedaron en responder en el plazo de una semana a los reclamos del grupo. Todavía no obtuvieron respuesta.

Una de las vecinas de la plaza, Beatriz Soulier, explicó a El Observador que la intendencia no sólo no detuvo las obras sino que las "aceleró". La comuna había afirmado que la intervención sobre la Circunvalación Durango tendría una etapa de evaluación, en la que se analizarían posibles cambios sobre el proyecto. Sin embargo, los vecinos no están dispuestos a esperar seis meses de "ensayo y error". "No es un espacio para hacer ensayo y error, porque es el lugar fundacional de Montevideo. Mientras hacen el ensayo y error los fondos se siguen gastando y hay mucho dinero involucrado", aseguró Soulier, que hace 17 años que vive en la zona de la plaza.

El director de Espacios Públicos, Álvaro Paciello, sostuvo recientemente en una entrevista con El Observador que por la Ciudad Vieja transitan por día más de 40 mil personas y que la intervención sobre la Circunvalación Durango tiene como objetivo atender a unas 4 mil personas que de forma diaria circulan por las seis manzanas que están alrededor de la Zabala.

Consultada sobre este último punto, Soulier aseguró que hace cuatro años en la Plaza Zabala había 25 bancos y hoy quedan apenas 12. "El espacio está acá. De 25 bancos hay 12 y ponen 30 afuera", remarcó. Otras vecinas también apuntaron a que la plaza no está bien mantenida, que los bebederos de época fueron quitados, así como unas placas de granito que también eran históricas y que fueron retiradas. Soulier explicó que quienes viven alrededor de la plaza se encargan de regar las pocas plantas que quedan porque no hay un sistema de riego ni nadie que mantenga la vegetación. El pasto, en algunas zonas, ya no crece.

"No estamos pidiendo que circulen autos o poder estacionar. Ese no es el planteo. Es el mobiliario y el diseño que es inadecuado para el patrimonio", agregó y destacó que el plan de la IMM para la Ciudad Vieja tiene "muchos aciertos", aunque este no es uno.

Por otra parte, la comuna informó hace algunos días que la instalación de estas estaciones de descanso alrededor de la Plaza Zabala se había llevado adelante en consulta con la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja, así como la Comisión de Patrimonio Nacional. La primera de las comisiones está integrada por representantes de varios organismos, entre ellos de los propios vecinos del barrio. Sin embargo, los vecinos no saben quién habló por ellos en esa instancia y tampoco si en ese ámbito la aprobación de este proyecto fue unánime, como afirma la comuna.

Entre las cosas que han cambiado desde que empezaron los trabajos en los alrededores de la Plaza Zabala, los vecinos denuncian la dificultad que presenta para el ingreso de los servicios que una de las vías de la Circunvalación Durango se haya eliminado. Por ejemplo, explicaron que hace algunos días una ambulancia se tuvo que parar en la mitad de la calle, en la intersección entre la Circunvalación Durango y Washington, porque no tenía lugar para estacionar. Esto provocó un pequeño caos en el tránsito y los vecinos se preguntan qué pasará cuando un camión de bomberos tenga que pasar o cuando alguno decida mudarse a otra parte de la ciudad.