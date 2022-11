De Arrascaeta no jugará más por Flamengo en este año y se cuida para la selección y Qatar 2022

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, reciente ganador de los títulos de la Copa do Brasil y de la Copa Libertadores de América, con Flamengo, por las que el club cobró, entre ambas US$ 49 millones por haberlas conseguido, no será más tenido en cuenta durante lo que resta de 2022 por el club carioca, según anuncian medios brasileños.

"Con pubalgia, el mediocampista uruguayo lleva más de dos meses sin jugar un partido completo", informan desde Brasil. A su vez, el diario O Globo de Río de Janeiro, fue aún más allá en sus conceptos e informaciones sobre el nacido en Nuevo Berlín. "De Arrascaeta, el nombre en la lista que dará a conocer el técnico uruguayo Diego Alonso para el Mundial de Qatar 2022, no jugará más partidos con Flamengo en 2022. Es parte de la planificación conjunta entre el club y el cuerpo técnico de la selección uruguaya". Luis Acosta / AFP De Arrascaeta levantando el trofeo de la Libertadores ganada en Guayaquil sobre Athletico Paranaense Como otros medios, expresa que la lesión del jugador es "una pubalgia que lo aqueja desde hace más de dos meses", Y añade: "De Arrascaeta ha sido sometido a constante control de carga y minutos en los partidos de Flamengo y Uruguay, siempre con constante comunicación entre Márcio Tannure, gerente del Departamento de Salud y Alto Rendimiento (Desar) del club, y Bruno Maziotti, fisioterapeuta de la celeste". El medio termina explicando que "después de que Uruguay cooperó con Flamengo, poniendo a De Arrascaeta recién en la mitad de la segunda parte del amistoso con Irán y contra Canadá, ambos en setiembre, le toca al club rubronegro poner la contrapartida". De esta forma, el uruguayo se cuidará para lo que resta de la temporada para llegar lo mejor posible con Uruguay al Mundial de Qatar 2022.