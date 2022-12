De Bad Bunny a Steven Spielberg, Barack Obama eligió sus favoritos del 2022

El expresidente estadounidense Barack Obama mantiene sus tradiciones y volvió a publicar las listas de sus favoritos del 2022, que incluye libros, películas y canciones.

"Siempre espero el momento de compartir mis listas de libros, películas y música favoritos con todos ustedes", escribió Obama en sus redes sociales. "En primer lugar, aquí están algunos de los libros que leí y disfruté este año. Díganme qué libros debería leer en 2023".

El primer título de la lista es cercano a su corazón: The Light We Carry, escrito por la ex primera dama Michelle Obama. "Soy un poco parcial en este caso", apuntó el exmandatario entre paréntesis.

También aparecen títulos como Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel, Trust del argentino Hernán Díaz, la novela debut de Jessamine Chan The School for Good Mothers y la biografía de uno de los "padres fundadores" de los Estados Unidos: The Revolutionary: Samuel Adams, escrita por Stacy Schiff.

Sea of Tranquility – Emily St. John Mandel

Trust – Hernan Diaz

The Revolutionary: Samuel Adams – Stacy Schiff

The Furrows: A Novel – Namwali Serpell

South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation – Imani Perry

The School for Good Mothers – Jessamine Chan

Black Cake – Charmaine Wilkerson

Ducks: Two Years in the Oil Sands – Kate Beaton

An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us – Ed Yong

Liberation Day – George Saunders

The Candy House – Jennifer Egan

Afterlives – Abdulrazak Gurnah

“Este año vi películas estupendas. Estas son algunas de mis favoritas. ¿Qué me perdí?”, escribió Obama en sus redes junto a una imagen con los 17 títulos que recomendó a sus seguidores.

Entre las preferidas de Obama están The Fabelmans de Steven Spielberg y Top gun: Maverick, la película más taquillera del año, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise.

También figura el documental Descendant, que cuenta la historia de los descendientes de las personas que fueron transportadas de forma ilegal en el Clotilda, el último barco esclavista del que hay registros, desde África a Estados Unidos. En relación a esta película, el expresidente también se reconoció "parcial" ya que el documental fue producido por Higher Ground Productions, fundada por los Obama.

Además incluyó películas internacionales como la española El buen patrón, del director Fernando León de Aranoa, y las iraníes A hero de Asghar Farhadi y Hit the road dirigida por Panah Panahi, así como Decision to leave, del cineasta surcoreano Chan-Wook Park.

The Fabelmans

Decision to Leave

The Woman King

Aftersun

Emily the Criminal

Petite Maman

Descendant

Happening

Till

Everything Everywhere All at Once

Top Gun: Maverick

The Good Boss

Wheel of Fortune and Fantasy

A Hero

Hit the Road

Tár

After Yang

En cuanto a la música, el expresidente escribió: "Siempre disfruto compartir mi lista de reproducción de música de fin de año con todos ustedes, y este año escuchamos muchas canciones geniales. Aquí están algunos de mis favoritos".

Entre las 25 canciones, la lista de Obama incluye algunos de los lanzamientos más grandes del año en géneros dispares. Desde Bad Bunny con Titi Me Pregunto o Rosalía con Saoko a Zach Bryan con Something in the Orange.

También aparece Kendrick Lamar con The Heart Part 5, Beyonce con el éxito Break My Soul de su último álbum Renaissance o About Damn Time de Lizzo, que es la única artista que aparece en la lista del expresidente por segundo año consecutivo.