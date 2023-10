De los mensajes y festejos cruzados entre Marcelo Bielsa y Luis Suárez, a la reserva para volver a la selección de Uruguay ante Argentina

Ya pasaron seis meses llenos de expectativa acompañada de la sensación que genera la ausencia de los ídolos en cada citación. Seis meses de mensajes y festejos cruzados entre el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y el goleador histórico de Uruguay, Luis Suárez, que terminaron esta semana con la reserva del Pistolero para los partidos de Eliminatorias ante Argentina y Bolivia, que se jugarán los días 16 y 21 de noviembre, respectivamente.

Desde que en mayo se oficializó la llegada del entrenador argentino a la selección uruguaya el tema se posicionó en un asunto excluyente: ¿Luis Suárez y Edinson Cavani serían convocados?

Desde que fue presentado hasta la actualidad transcurrieron seis meses, Uruguay jugó seis partidos y los dos goleadores históricos no fueron convocados para ninguno de los encuentros.

No estuvieron ante Nicaragua ni Cuba, en los amistosos de junio.

Luis Suárez, goleador histórico de Uruguay

Tampoco en el estreno de las Eliminatorias frente a Chile y Ecuador, en setiembre, ni en los partidos del clasificatorio mundialista ante Colombia y Brasil, en octubre.

Sin embargo, los dos salteños, el Pistolero y el Matador están en la lista larga de reservas que hizo Bielsa para esta doble fecha de Eliminatorias que cerrará el año 2023.

Suárez en mayo: elogios a Bielsa como DT de Uruguay

El 25 de mayo, Suárez elogió la llegada de Bielsa a la selección uruguaya.

"Es bueno para la selección como para el fútbol uruguayo que se vea que un entrenador de la trayectoria como la de él (Bielsa), haya venido a dirigir al país y (que pueda) sacarle el mejor jugo posible a toda la generación que viene", dijo Suárez entrevistado en el programa La mesa de los galanes de Radio Del Sol FM.

Bielsa en mayo: "Corresponde hablar, escuchar y ser escuchado"

En la primera conferencia de prensa, el 17 de mayo, en su presentación como entrenador, Bielsa fue consultado sobre el caso de los historicos.

“No he hablado con cada uno de ellos”, respondió el DT, quien adelantó que mantendrá un diálogo con ellos.

“Creo que sí, que corresponde hablar, escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo”, dijo.

“No tengo una posición previa establecida y en el caso de los jugadores claramente identificados por su edad, hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente”, dijo sobre Suárez, Cavani y Fernando Muslera, jugadores que están en los últimos años de su carrera.

¿El resultado? No fueron convocados para los primeros dos amistosos de su ciclo, frente a Nicaragua y Cuba, porque su idea era observar jugadores para probar y que no habían tenido minutos en la selección.

Bielsa en setiembre: No habló con Suárez ni Cavani

En su presentación ante la prensa en setiembre, previo al inicio de las Eliminatorias, luego de ser consultado acerca de si pudo conversar con Fernando Muslera, Luis Suárez y Edinson Cavani, como anunció en mayo que podría hacerlo, el entrenador respondió: "Usted sabe que yo no he hablado con ellos y por ese motivo públicamente fui descripto como un mentiroso . Entonces usted sabe que yo no he hablado con ellos porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos".

En esa charla con los medios el 2 de setiembre en el Estadio Centenario, Bielsa explicó: "Tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la condición de ídolos. Primero, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos por los que algunos jugadores se convierten en ídolos: porque producen alegrías muy importantes y por algo que pocas veces es descripto pero que tiene mucho peso. El aficionado cuando idolatra a un jugador siente que lo que el jugador consigue lo está haciendo él mismo (…) Si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Siempre tuve clarísimo que hay que ser respetuoso con los jugadores que llegaron a ese lugar".

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay

"Cuando hablé en la primera ocasión dije lo siguiente: 'voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuche de ellos, también les pediré que escuchen mi opinión'. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que yo quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos informaciones que yo no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos, o no, cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, se convierten en jugadores seleccionables, por antecedentes, por actualidad, y porque quieren seguir jugando, y a partir de ahí yo tengo que decidir cuándo los convoco y cuándo no los convoco".

Suárez en setiembre: El festejo para recordar en qué lugar está el "9"

El 3 de setiembre, el día siguiente a la conferencia de prensa de Bielsa, Suárez jugó con Gremio frente a Cuiabá y el salteño anotó un golazo para el transitorio 1-0.

El festejo de Suárez en su gol fue diferente al habitual. En vez de besarse los tres dedos, como hace siempre, salió a festejar de espaldas y señalándose el número 9.

Una vez que culminó el encuentro, el delantero subió la foto a su cuenta de Instagram, con un mensaje: "Suárez 9, respeto".

Todo esto ocurrió luego de conocerse que no fue citado por Bielsa para el debut en las Eliminatorias, en las que iba por el récord de jugar cinco clasificatorios mundialistas. El salteño jugó cuatro hasta el momento, los de 2010, 2014, 2018 y 2022.

Suárez en octubre: pidió que no le avisaran si lo citaba

Suárez le pidió a Gremio que no le avisaran si Bielsa lo reservaba porque entendía que debía recibir una comunicación del entrenador.

De todas formas, las reservas de la AUF a los futbolistas para la selección se realizan por mail a la federación, al club y al jugador.

Bielsa en octubre: Habló del cambio generacional

El 6 de octubre, el entrenador argentino expresó: "Uruguay se desprende de cinco, seis o siete jugadores y tiene que encontrar cinco, seis, siete jugadores que sirvan para que los que dejen de estar puedan ser sustituidos con alguna dosis de acierto. Todo ese proceso hay que hacerlo sin entrenar. ¿Cómo convencen los entrenadores? Con la palabra, con el ejemplo, con la imagen y con la práctica. Hay un elemento que es significativo, ¿cuánto tiempo ensaya una orquesta para que suene bien? Como decía Menotti. Hay un camino que es para que un equipo funcionen más o menos bien, sin ensayar es más fácil la especulación".

Suárez en octubre: un enigmático tuit

El 1° de octubre, cuando se confirmó que no sería reservado para jugar ante Colombia y Brasil, Suárez publicó un enigmático tuit en respuesta a sus destacadas actuaciones en Brasil.

Una vez terminado el partido, la página especializada en estadísticas, Sofascore, posteó los números realmente destacados del uruguayo.

"Luis Suárez (36 años) entre los 649 jugadores de campo del Campeonato Brasileiro: 1º en tiros realizados (63) 1º en tiros al arco (32) 1º en tiros afuera (31) 1º en tiros al palo (6) 1º en asistencias (6) 2º en participaciones de goles (14) 4º en la clasificación Sofascore (7,22)".

Y en pocos minutos el uruguayo contestó con un emoji.

Seis meses después del debut de Bielsa, luego del resonante triunfo ante Brasil y con Uruguay segundo en las Eliminatorias Sudamericanas, el argentino les abre las puertas a los históricos para la última doble fecha de Eliminatorias de este año 2023.