Decurnex: “No siento para nada que lo que declaré haya incitado a la violencia”

El presidente de Nacional, José Decurnex, se desmarcó de la suspensión de la actividad del fútbol uruguayo durante este fin de semana por la medida adoptada por la gremial de árbitros debido a faltas de garantías en materia de seguridad.

“No siento para nada que lo que yo declaré haya incitado a la violencia ni mucho menos, ese no es mi proceder ni es el de Nacional”, enfatizó el titular de los albos este lunes por la tarde en declaraciones al programa Último al Arco que se emite por Sport 890.

Sus palabras fueron realizadas horas antes de que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) se reuniera por la noche y decidiera levantar el paro, en una asamblea en la que se responsabilizó a Decurnex y al vicepresidente tricolor Alejandro Balbi por sus dichos posteriores al empate del tricolor con Fénix correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Apertura, los que, consideraron, generaron reacciones de los hinchas, entre ellas la irrupción de los integrantes de la agrupación “Guardianes de Nacional” en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol el pasado viernes, horas antes de que los jueces adoptaron su medida de paralizar, lo que llevó a la suspensión de la fecha.

Este lunes, Decurnex también se refirió a una posible sanción a los integrantes de la agrupación Guardianes de Nacional, que irrumpieron en AUF el pasado viernes para manifestarse. “Apenas la AUF nos comunique la identidad de los involucrados en el episodio del viernes en la noche, vamos a imponer las sanciones estatutarias correspondientes. Es un grupo que no representa a Nacional ni tiene vínculo institucional alguno”, señaló.

También en Sport 890, declaró: “Hay gente que ha dicho que la reacción de esos hinchas el viernes fue provocada por mí, pero ese grupo ya había querido ir a la AUF el 14 de marzo, por la misma razón, con el mismo objetivo. Y la AUF estaba alertada de que se habían congregado en las redes sociales para ir a la sede”.

“Nacional va a tomar medidas. Vamos a analizar los hechos ocurridos, a ver qué relación tienen con Nacional y vamos a revisar el estatuto para ver qué haremos con estas personas”, agregó.

“Te genera mucha frustración, Nacional venía de un éxito deportivo espectacular, teníamos el foco en la parte deportiva. Es gente que quiere al club pero efusivamente llegó a la AUF sin mucho criterio. Nosotros somos muy cuidadosos de las cosas, monitoreamos y hacemos un seguimiento de lo que pasa en las redes sociales, pero a veces es imposible controlar todo”, declaró posteriormente en Fox Sports radio.

Consultado sobre si sentía que Peñarol estuvo detrás de la suspensión, declaró: “Yo hablo cuando tengo datos y no tengo sustento alguno de que Peñarol estuviera detrás de esto, esta fue una decisión de los jueces que no comparto. Ellos esgrimen que quieren más garantías. En los últimos años no recuerdo un problema con un juez en el Parque. Nacional ha demostrado que el comportamiento de su hinchada es muy bueno, no sé qué más garantías pretenden. Además, la AUF les ofreció garantías personales para el fin de semana, pero suspendieron la etapa, sus razones tendrán pero no estoy de acuerdo. Por estas mismas razones se podrían suspender muchas etapas utilizando el mismo criterio”.

Cambio en el Colegio

Decurnex se mostró enfático en que Nacional buscará un cambio radical en la conformación del Colegio de Árbitros. “Traigamos gente de afuera que hay muy valiosa y que puede venir a capacitar jueces y a dedicar su tiempo”.

“La aplicación de la tecnología es un paso inevitable para dar porque si no estas discusiones van a ser permanentes y no vamos a poder avanzar. Por algo cuando fuimos a Asunción para el sorteo de la Libertadores nos reunimos con Alejandro Domínguez pidiéndole el VAR para la final de la Supercopa”, dijo Decurnex.

El titular de los albos hizo una autocrítica de las declaraciones realizadas tras el partido contra Fénix aunque manifestó que las causas que generaron su molestia contra los arbitrajes que han perjudicado a Nacional son reales y objetivas.

“Estructuralmente y de fondo las cosas cuando las digo las pienso y no me arrepiento de lo que hice, pero aprendo de mis errores, porque es algo que hice toda mi vida. Lo que dije fue producto del momento. Esas expresiones como que ‘ningún árbitro da garantías’ o que ‘el campeonato está digitado’, estoy de acuerdo que fueron por las pulsaciones del momento. Pero le venimos dando un seguimiento al tema arbitral hace tiempo, presentamos documentación además de un escrito; nos preocupa y nos debe ocupar mucho, y también le debe preocupar a todo el fútbol uruguayo”.

“También entiendo que Nacional puede estar molesto o muy molesto, perdimos el Uruguayo del año pasado por un horror arbitral y ahora van varias, por eso todos tenemos que hacer un mea culpa”, expresó.