Dedicado asegura que gobierno busca “excluirlo” e impugnará decreto que autorizó subasta del 5G

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) enviará la próxima semana al Poder Ejecutivo el pliego de la subasta del 5G, un tema que se ha demorado más de lo previsto, y viene siendo seguido con atención por las autoridades ya que está generando controversias entre las empresas que operan en el país.

Este martes, representantes de Antel, Movistar, Claro y Dedicado –entre otros– participaron de una “charla informativa” organizada por autoridades de la Ursec en la que los integrantes del directorio y funcionarios del organismo que redactaron el primer borrador del pliego respondieron a diversas consultas.

En el encuentro, al que asistió El Observador, el abogado de Dedicado, Augusto Durán Martínez, anunció que la empresa impugnará el decreto que autorizó la subasta, algo que también se extenderá al pliego en caso que el gobierno mantenga las exigencias que impiden a la empresa participar.

El abogado –que es grado 5 en derecho administrativo, fue prosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y es padre del actual embajador de Uruguay en Estados Unidos– argumentó que el Poder Ejecutivo había decidido subastar solo una parte del espectro disponible y que algunos requisitos tenían como “único sentido excluir a Dedicado”.

Diego Battiste

La presidenta de la Ursec defendió el pliego de la subasta del 5G

El planteo fue rechazado por la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, que señaló que las exigencias no tenían “nombre y apellido” sino que eran “objetivas, razonables y muy similares” a las que solicitaron a las empresas para gestionar la base de datos de la portabilidad numérica.

El espectro disponible

En total, se subastarán tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz, de los cuales uno estará reservado para Antel, que pagará el promedio del valor al que se adquieran los otros dos. El precio base serán US$ 28 millones.

Durán Martínez mencionó que había “espectro disponible” en las bandas de 900, 1.700 y 2.100 MHz y en las bandas milimétricas de 26 GHz, y preguntó por qué no se subastaban, lo que fue respondido por Aramendía, que le aseguró que eso era una potestad del Poder Ejecutivo. “Nada impide que la Ursec pueda hacer una sugerencia para extender la subasta”, agregó el abogado y anunció que impugnarían el decreto “por ese tema entre otras cosas”.

El CEO de Dedicado, Arturo Vargas, que estaba al lado de Durán Martínez criticó que en 2020 la Ursec haya autorizado a los operadores a hacer pruebas en parte del espectro que no se subastará. “Llama la atención que después de dos años de la actual administración en la que se aboga la libertad, inversiones y el tema de tomar funcionarios, no se estén poniendo todos los espectros en subasta”, dijo.

Aramendía volvió a recoger el guante y expresó que se podía hacer “esta subasta” y luego “otra con otros fines”. “Esto no inhibe a que posteriormente se trabaje en otras bandas, no hay limitación legal ni reglamentaria de ningún estilo”, aseguró.

“Fachada de subasta abierta”

Si bien todos los operadores podían hacer consultas, la mayor parte de la sesión se consumió en el intercambio entre los integrantes de Ursec y los representantes de Dedicado.

Tras cuestionar el decreto, Durán Martínez criticó el borrador del pliego y acusó al gobierno de querer “excluir” a Dedicado.

“Me gustaría saber cuáles son los criterios que ha tenido el grupo de trabajo para establecer los requisitos del artículo 3 porque confieso que no le encuentro ningún sentido o mejor dicho uno solo: excluir a Dedicado de la subasta”, dijo.

Leonardo Carreño

La adjudicación del 5G será en abril

El economista de la Ursec, Luis González, le contestó que la subasta sería abierta y que el pliego no inhibe la participación de terceros sino que fija requisitos para poder presentarse al proceso competitivo.

Ese artículo señala que podrán precalificar los operadores que en los últimos cinco años hayan tenido una “experiencia mínima” de dos años dando servicios de telecomunicaciones móviles internacionales en “por lo menos” dos países de América del Norte, Central o Sur y/o Europa. A su vez, les exige que presenten los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2020 y 2021 y demuestren que facturan más de US$ 50 millones anuales.

Según Durán Martínez, estos requisitos son para quitar “adrede” a Dedicado de la subasta. “Es ilegítimo y si subsiste lo vamos a impugnar”, anunció.

Aramendía le contestó que en las subastas abiertas anteriores –en 2001 y 2004, cuando ingresaron Movistar y Claro– también hubo requisitos, aunque Vargas –el CEO de Dedicado– señaló que eran “exigencias menores” como tener dos años de experiencia en telecomunicaciones.

“El gobierno quiere que la subasta sea abierta pero queremos que quien se presente sea una empresa con experiencia y determinada solidez tanto financiera como operativa porque partimos de la base de que el espectro es un recurso escaso”, respondió la presidenta de Ursec.

Camilo dos Santos

La Ursec organizó una reunión para despejar dudas

Los comentarios no satisficieron a Durán Martínez, que dijo que presentaría observaciones por escrito. “Vamos a decir que esto no es una subasta abierta, es una subasta cerrada con fachada de subasta abierta. Esto que se hizo no es transparente”, acusó. Vargas acotó que el gobierno buscó “todos los cerrojos existentes” para que Dedicado “no pudiera participar”, tomando en cuenta que “técnicamente” el llamado aparece como abierto pero “no lo es”.

A su vez, el abogado señaló que el Poder Ejecutivo estaba a tiempo de “recapacitar” y que las empresas multinacionales no podían “desplazar” a las nacionales.

La presidenta de Ursec le contestó que era correcto que el Ejecutivo tenía posibilidades de “modificar” el pliego y que incluso había antecedentes de que esto ocurriera.

Movistar y Claro (las dos empresas privadas de telefonía móvil que operan en el mercado uruguayo) analizarán el pliego para definir si participan.