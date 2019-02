Defensor Sporting analiza reclamar los puntos ante Atlético Mineiro

La noticia de que 21 equipos que participan en los torneos de la Conmebol actúan en forma antirreglamentaria, entre los que se encuentra Atlético Mineiro (rival de Defensor Sporting), tomó por sorpresa a los dirigentes de Defensor Sporting cuando aún sufrían el partido de ida de la Copa Libertadores en el Franzini.

Consumada la derrota de los violetas 2-0, la noticia corrió de boca en boca por las tribunas del escenario del Parque Rodó sobre la inhabilitación del equipo brasileño. El hincha se ilusionó con repetir el plato como pasó en el encuentro de segunda fase de la Copa ante Barcelona de Ecuador, cuando los violetas perdieron en el Franzini pero reclamaron y ganaron los puntos en la Conmebol por la inhabilitación del jugador Sebastián Pérez.

Referí consultó al presidente del club, Daniel Jablonka, sobre los pasos que seguirá la institución.

¿Está situación lo habilita a Defensor Sporting a pedir los puntos perdidos ante Atlético Mineiro? ¿Qué van a hacer los violetas?

“Le pedí a Neira (Eduardo, delegado del club que reclamó los puntos ante Barcelona) que estudiara el tema y vamos a hablar pasado el mediodía para ver cuál es la situación. La verdad que nos tomó un poco de sorpresa y no tenemos muy clara la situación”, expresó.

El presidente violeta agregó: “Lo que escuchamos ayer es que la Conmebol no sancionaría porque son muchos equipos. No me parece un buen argumento. Parece muy pobre el argumento, y además en ese caso se genera una injusticia hacia Barcelona”.

Jablonka agregó a Referí: “No puedo decir nada porque no tengo clara la situación. No puedo decir si vamos a reclamar o no, anoche intentaba ver en qué consistía el problema grave con los clubes chilenos y leía que los rivales de los chilenos van a reclamar”.

El presidente concluyó: “Vamos a estudiar la situación. Esto no quiere decir si reclamamos o no. No tenemos clara la situación. Es llamativo que se produzca esto, que tantos clubes hayan inscripto fuera de plazo es llamativo”.

Muchos dirigentes sostienen que se debe seguir una línea de coherencia y del mismo modo que reclamaron los puntos ante Barcelona deberían hacerlo ante los brasileños.

Los plazos para presentar el reclamo son relativamente cortos porque reglamentariamente se debe presentar la nota 24 horas después del partido.