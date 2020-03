Defensor Sporting paró la fábrica y mandó a los chicos del interior a su tierra

Defensor Sporting paró la fábrica. Como consecuencia de la paralización de actividades por el avance del coronavirus, el club mandó a todos los juveniles del interior a sus lugares de origen.

En las divisiones formativas del club tienen varios jugadores del interior que viven en casas arrendadas atendidas por funcionarios de la institución que habitualmente se encargan de tareas domésticas como la comida y la limpieza.

El hecho es que, ante el avance del coronavirus, el club tomó como una de sus primeras medidas mandar a los deportistas a sus ciudades, según reveló el vicepresidente de la institución, Andrés Fleurquin a Referí.

El mismo camino siguió con los extranjeros que defienden a los fusionados en el equipo de básquetbol. El estadounidense Eric Dawson, quien nació en un barrio pobre, jugó en los Spurs y es el rey de las tablas de la Liga Uruguaya, y el venezolano Luis Bethelmy regresaron a sus países.

Pero no es la única medida que tomó el club. Por razones obvias la institución cerró sus puertas. Y Defensor Sporting, a diferencia del resto de los clubes profesionales, tiene el doble rol de competir a nivel profesional y brindar un servicio social. Ante esta realidad, ¿cuáles son los perjuicios que le causa cerrar la fábrica a los violetas?

“Tener el club cerrado implica desde el punto de vista económico y general un perjuicio grande. Y el hecho de no poder brindar al socio el servicio que por el que paga es una situación incómoda”, expresó Fleurquin a Referí.

Consultado sobre si algún socio solicitó que no se le cobre la cuota del mes de marzo debido a que el club no brinda el servicio, Fleurquin respondió: “No recibimos reclamos ni mensajes de gente que haya dicho que no paga la cuota. Espero que los socios sepan entender que son causas de fuerza mayor que nos las elegimos. Nos tenemos que ajustar a las directrices que dicte el gobierno y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública”.

Mantenimiento

Para atender las instalaciones sociales, que incluye gimnasios, canchas de básquetbol, voleibol, fútbol sala, musculación, piscina, entre otras cosas, se requiere de personal. El mantenimiento es diario.

Fleurquin reveló que, pese a que las puertas del club permanecen cerradas, las instalaciones requieren de mantenimiento.

“Un personal mínimo va a tener que ir por estos días. Pero todo queda supeditado a las decisiones de la directiva. Pero repito que en todo esto nos movemos de acuerdo a las decisiones de las autoridades de gobierno”.

Pagar los salarios

A pesar de que la fábrica cerró sus puertas momentáneamente, a los efectos de evitar que se propague el nuevo coronavirus, Defensor Sporting debe afrontar el tema del pago de los salarios de sus jugadores profesionales.

En eeste caso, los violetas también tienen diferencias con relación a otras instituciones: cuentan con fútbol y básquetbol como deportes más visibles.

“Como cualquier empresa tenemos que pagar los salarios y no sé si la televisión paga o no. Tenemos que ver el contrato con Tenfield para ver qué dice porque no se dio nunca una situación de estas. Entiendo que no van a pagar sino se juega. Pero esto es algo inesperado. El perjuicio es tremendo porque hay gastos que van a seguir corriendo e ingresos que dejan de entrar”, explicó Fleurquin.

La institución suspendió todas las actividades incluida la asamblea general prevista para el lunes 23 de marzo. A través la página web se informó a los socios que todas las instalaciones del club serán fumigadas. Al tiempo que se puso a disposición de su masa social y servicios en general a través de diferentes correos electrónicos que fueron comunicados en la página web del club. A saber:

Asistencia al socio: administracion@defensorsporting.com.uy

Tesorería: tesoreria@defensorsporting.com.uy

Compras: compras@defensorsporting.com.uy

Administración de fútbol: juveniles@defensorsporting.com.uy

Básquetbol: basquetbol@defensorsporting.com.uy

El vicepresidente del club del Parque Rodó concluyó diciendo: “Vamos a ver si con estos 14 días alcanza para estabilizar esta situación. Pero, ¿qué pasa el día 15? ¿Sale todo el mundo a trabajar? Estamos haciendo bien en prevenir con mucha fuerza antes de que la enfermedad se propague”.