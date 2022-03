Defensores cuestionan que muertes violentas de mujeres deban presumirse femicidio, como establece guía de Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación lanzó su guía de actuación para fiscales sobre investigación y litigio de femicidios, en la que pidió que toda muerte violenta de una mujer se presuma femicidio hasta que se demuestre lo contrario. El planteo se hizo al amparo del Modelo del Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que impulsa esa medida. Sin embargo, en Uruguay ya se han alzado voces discordes y tanto representantes de los defensores públicos como privados marcaron sus reparos con este aspecto de la guía.

"Como hipótesis inicial se debe considerar que la muerte violenta de la mujer que se investiga corresponde a un femicidio, con el fin de incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos. Esta hipótesis puede ser probada o descartada de acuerdo con los resultados de la investigación", cita la guía parafraseando a Allison Petrozziello en "Género en marcha: trabajando el nexo migración desarrollo desde una perspectiva de género: guías de aprendizaje", publicado por ONU Mujeres.

La jueza argentina Leticia Lorenzo, en la exposición de presentación de la guía, justificó que es importante comenzar con esa teoría porque si al momento de la recolección de la prueba se pierden evidencias pertinentes quizás el crimen no puede probarse. “Esta tendencia a recomendarlo tiene una explicación jurídica, práctica desde la investigación y social, no solo en general sino de la socialización jurídica”, señaló.

En el plano local, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, señaló a El Observador que se encuentran analizando el tema, así como la ley 19.580 (ley de Violencia de Género) que "es un poco la base jurídica de todo eso". De hecho, están en proceso de crear una comisión de análisis para debatir sobre esa ley y el nuevo Código del Proceso Penal. A partir de ese proceso, si lo creen necesario, harán recomendaciones de modificaciones. "Hay un derecho que es que no se pueden soslayar derechos en base a políticas que pueden tener una guía pero que no pueden afectar los derechos de las personas", expresó.

Por otra parte, compartió sus dudas sobre la recomendación de presumir femicidio ante la muerte violenta de una mujer. "En una investigación vos tenés que hacer un abordaje que no descarte nada, pero no sesgar una investigación desde el comienzo. Me parece que en vez de colaborar puede interrumpir el tratar de ver los hechos desde un punto de vista no ceñido a una hipótesis que puede nublar una investigación".

Más allá de eso, algunos operadores plantean que la guía puede traer problemas. Ese es el caso de la defensora pública Mael Rodríguez Nader, quien en un intercambio a través de Twitter con el fiscal de Homicidios Carlos Negro señaló que han tenido "absoluciones por este motivo".

"Si ya empezamos así, entonces toda muerte de mujer tiene q ser investigada con esa mirada. Eso implica fijar como regla una hipótesis, cosa que no es adecuado dado que hay que ver el caso concreto. Y asimismo va a ser investigada de pique por fiscalía de VD (violencia doméstica)", argumentó la abogada. El fiscal Negro replicó que "la hipótesis de femicidio no es un capricho ni una moda", sino "una estrategia de preservación de la prueba que sin ella se pierde". "Y de ahí muchas de las absoluciones (...) Seguro el fiscal de especializado sabe discernir y abandona la hipótesis a poco de iniciar y deriva (si resulta no ser un femicidio)", agregó.

En declaraciones a El Observador, Nader, que también es integrante de la Comisión de Género de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), desarrolló por qué cree que se trata de un problema. En primer lugar, aclaró que el femicidio no es un delito, sino un agravante del homicidio. Para que se impute la figura de femicidio debe haber semiplena prueba de que la causa de muerte de la mujer estuvo vinculada al odio o desprecio por su condición de tal.

"Cuando intentamos exonerar a personas de este agravante intentamos probar eso, que no todos los homicidios se dan por causas de odio y desprecio contra la mujer. Si una mujer participa de una riña muere por ella, no se me puede decir desde la Fiscalía que eso se va a investigar como femicidio. Que se investigue como femicidio no nos deja el lugar para hacer un acuerdo abreviado, para negociar una pena, porque estamos hablando de un delito que tiene una pena mínima de 15 años", explicó. No es posible realizar un acuerdo abreviado en casos de femicidio.

"Lo lógico es arrancar de menos a más", expuso Nader, dado que es posible modificar la imputación inicial conforme va avanzando la investigación. Además, destacó que los femicidios son tratados por la Fiscalía de Violencia Doméstica que se encuentra sobrecargada. Esto significaría aumentar su volumen de casos.

La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, una de las principales impulsoras de esta guía, destacó que se trata de una recomendación que tiene antecedentes en el mundo y cada vez gana más terreno. Además, expuso que se decidió este proceso por el cual primero se aplica la guía, luego se monitorearán los casos y luego se decidirá si toma vigor de norma o no.

El ejemplo en un caso concreto: Ahielén y la mujer asesinadas por el taxista

El caso del taxista que mató a la adolescente Ahielén Casavieja y a otra mujer es un ejemplo de la diferencia que explicaba Nader (quien además es abogada del agresor). La fiscal de Violencia Doméstica Sandra Boragno solicitó imputarlo por homicidio simple y declaró a la prensa que aún no tenía claros los motivos del crimen. Esgrimió que podría tratarse de un femicidio, un problema de drogas u otras opciones.

Al no tener semiplenamente probado ninguna de las posibilidades, decidió solicitar un homicidio simple. Si luego obtuviera pruebas de que se trata de un femicidio, podría pedir que se lo impute por tal agravante.