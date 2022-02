Delgado pidió disculpas por dichos sobre esquizofrenia: "Una cosa es la política y otra hacer referencia a un tema de salud mental"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aclaró este martes sus dichos acerca de la campaña a favor de la derogación de la Ley de Urgente Consideración, a la que se refirió como "esquizofrénica" durante un acto del sector nacionalista Aire Fresco, en Atlántida.

Delgado pidió disculpas por la referencia y reconoció que se equivocó al hacer alusión a una enfermedad de salud mental: "A veces uno se equivoca. Yo en esta me equivoqué y me parece que no hay que tener ningún pudor en decir 'me equivoqué'", reconoció en rueda de prensa.

"Primero, pedirles disculpas a los que sufren esta enfermedad. Segundo, me parece que no está bueno catalogar con enfermedades de salud mental situaciones de conducta que tienen que ver con lo político, por más erráticas que sean y que te digan una cosa hoy, otra mañana, te vuelvan a decir lo anterior al día siguiente y vuelvan a cambiar al otro día", insistió.

Sus afirmaciones generaron ciertos reparos en la comunidad médica. Algunos especialistas, como la psiquiatra de niños Natalia Trenchi, lamentaron la referencia. En su cuenta de Twitter, Trenchi escribió: "¿Cómo explicarle a la gente que los trastornos mentales no son insultos? ¿Cómo pedirles que respeten a las personas que sufren esas enfermedades?".

Como explicarle a la gente que los trastorno mentales no son insultos? Cómo pedirles que respeten a las personas que sufren esas enfermedades? pic.twitter.com/DS9yViQzVC — Natalia Trenchi (@nataliatrenchi) January 30, 2022

En la misma línea, el neurólogo Federico Preve sostuvo que, por un lado, el secretario utilizó una expresión de "forma despectiva y estigmatizadora" y, por otro, catalogó del mismo modo a "quienes piensan diferente". "Es una forma de hacer política ruin, sin debate de idea", dijo.

Delgado critica por “esquizofrénicos” y “esquizofrenia” la campaña del Sí.

1. Utiliza de forma despectiva y estigmatizadora un problema de salud mental.

2. Catalogar de forma despectiva a quienes piensan diferente es una forma de hacer política ruin, sin debate de ideas. — Fede Preve Cocco (@fepreco) January 30, 2022

Al ser consultado este martes, Delgado prefirió retractarse: "Una cosa es la política y las conductas y manifestaciones muy erráticas e incomprensibles de los políticos -en este caso de algunos actores y voceros del Sí-, y otra cosa es hacer referencia a un tema de salud mental que no estuvo bien y pido las disculpas del caso".