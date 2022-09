Denuncia a representante Boselli genera consultas en Interpol por los pases de Espino, Piquerez y Vecino

Los pases de jugadores renombrados como Matías Vecino, Joaquín Piquerez y Alfonso Espino fueron motivo de consulta este mes en Interpol. La razón fue la denuncia que hizo el empresario Óscar Varela Chiolo, quien a fines de 2019 señaló al representante Pablo Boselli por haberlo estafado en varios negocios. Si bien el fiscal Ricardo Lackner inicialmente archivó el caso, el abogado de Varela pidió el reexamen y el juez del caso entendió que había méritos para continuar, por eso comenzaron las declaraciones en Interpol y ahora la investigación está a cargo de Enrique Rodríguez.

Se interrogó a Érika Graf (exnadadora profesional y esposa de Boselli), Rodrigo López (empleado en la empresa del acusado) y Juan José Quiñones (contador de Boselli). Si bien fueron escuetos y no brindaron demasiados detalles, más allá de negar cualquier irregularidad, surgió una contradicción entre las declaraciones. Boselli representa a más de 100 jugadores, 20 de ellos se desempeñan en Europa. También representa a Diego Alonso, director técnico de la Selección Uruguaya.

A Graf se le preguntó el 6 de setiembre cuál era su relación con con Global Business Group y Liblon S.A. Sobre la primera, respondió que era de su marido y sobre la segunda, que no la conocía. “De la empresa Liblon no tengo idea de quiénes la integraban” y "nunca había escuchado ese nombre", contestó y advirtió que ella no está en los detalles de los negocios de su marido, pero confía en él. Al otro día, a Quiñones se le preguntó lo mismo. La respuesta sobre la primera pregunta fue la misma, pero respecto de Liblon dijo que era de Varela y sus directores eran él y Graf, por lo que contradijo lo que la mujer había declarado el día anterior.

Sobre los pases de Vecino, Piquerez y Espino se les consultó cuánto le correspondía a cada uno –Boselli y Varela– y cuánto se les había pagado. Respondieron que eran porcentajes menores al 50% y que se les pagó lo que correspondía, a excepción de Piquerez que era un caso puntual.

Gabriel Santín, abogado de Boselli en el ámbito civil, dijo a El Observador que "cuando se dice que hay una denuncia por estafa, ya hay un condicionamiento (...) Para nosotros no es un tema penal, es un tema civil. Es una denuncia del 2019. Hemos estado hablando con distintos profesionales. Cuando nosotros somos los mismos y los que van cambiando son los del otro lado, por algo será. Ahí me quedo". El abogado se refirió a que los defensores de Varela dejaron de ser Ignacio Durán y Gumer Pérez (con quienes inició el proceso) y ahora asumió el caso Posada.

En enero de 2020 dijo a Tirando Paredes (1010): “No visualicé en ningún contrato ni situación ningún elemento que fuera incorrecto desde el punto de vista jurídico ni que estuviera debidamente escrito (…) No visualizo dentro de los contratos irregularidades que puedan ser catalogados como engaño desde el punto de vista civil, ni mucho menos penal”, expuso en ese entonces.

El mapa de la estafa denunciada

En la denuncia que realizó Varela, a través de su abogado Fernando Posada, describió los siguientes cuatro episodios en los que entienden que hubo irregularidades.

1. Vecino, Espino y Piquerez

En 2016, según el denunciante, se lo “indujo” a invertir US$ 450 mil en un negocio por el pase de Alfonso Espino, Matías Vecino y Joaquín Piquerez. Así, de acuerdo al relato de Varela, Boselli le “simuló un escenario de eventual rédito que no era tal”.

Por Espino se adquirió un porcentaje inferior al prometido y, además, no se garantizó la titularidad de esos derechos, afirmó.

En el caso de Vecino, "la comisión prometida no fue la real, sino sensiblemente menor".

En el caso de Piquerez, sostuvieron que Boselli afirmó que tenía la representación del jugador, pero había mentido. Cuando Varela quiso optar por él, según relató, se supo que no era así. Boselli prometió solucionarlo pero nunca lo hizo.

2. El “paquete” de jugadores en 2015

El negocio propuesto implicaba la adquisición del 50% de los derechos de cinco jugadores por US$ 1 millón. Varela y Boselli pagarían el costo a medias. Ellos eran Pablo Olivera (River Plate), Yonatthan Rak, Cristhian Colman (Miramar Misiones), Joaquín Lemos y Andrés Barboza (Cerro).

Varela depositó su parte en el Cambio Gales a través de la sociedad Exclusive Brands International INC. (EBI) de la que eran con Boselli socios igualitarios. No saben si ese dinero llegó a destino, pero los denunciantes sospechan que no por cómo fue la sucesión de hechos y sus fechas.

El denunciante hizo el depósito el 30 de enero de 2015 y Boselli, de acuerdo a la denuncia, retiró el 3 de febrero US$ 300 mil y el 10 de ese mes, el resto. Él se comprometió a agregar los recibos correspondientes. Pero a Varela le llamó la atención que el representante haya retirado el dinero en efectivo. “Nos deja graves sospechas de que los US$ 300 mil primero y los US$ 200 mil después no se los llevó el denunciado mediante montañas de billetes, sino que lo reasignó al pago de otras deudas o conceptos personales o comerciales”, señala el escrito.

Además, en los recibos que el denunciado entregó al Cambio Gales consta que se pagó al club Miramar Misiones US$ 100 mil el 30 de enero por Rak, la misma cifra el mismo día por Colman y otros US$ 20.000 por ambos jugadores. El 2 de febrero se pagó a Tidenal S.A US$ 200 mil por Pablo Olivera y el 10 de febrero la misma cifra a Cerro por Lemos y Barboza.

La denuncia cuestiona cómo hizo Boselli para pagar antes por esos jugadores cuando todavía no había recibido el dinero que depositó Varela. También señala la diferencia de costos entre lo que le comunicó a Varela que costarían (US$1 millón) y lo que se terminó pagando (US$ 620 mil). El denunciante estima que esos recibos son falsos y que los hechos no se dieron de esa manera.

Según el denunciante, el representante le informó un valor y proyección de éxito que eran falsos. Luego de la presunta estafa, constató que el valor de mercado de esos jugadores era “sobradamente inferior al establecido”.

3. Juventud de las Piedras

Se firmó a través de la empresa Liblon SA un acuerdo con Juventud de las Piedras para comprar el 70% de los derechos de 10 jugadores. En total, por la maniobra, pagarían US$ 300 mil cada uno.

Varela le pagó su parte para que Boselli lo transfiriera al club, algo que según el denunciante, nunca pasó. Lo que recibió el club fue un cheque diferido por US$ 266 mil.

4. Club Fénix

Se iba a comprar a un jugador y las opciones eran dos: Leandro Zazpe o Rodrigo Abascal. El costo del negocio era US$100 mil. Boselli y Varela pagarían la mitad cada uno. Lo transferido por el denunciante sería utilizado para saldar una deuda de Fénix con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y lo aportado por el denunciado iría a las arcas del club. Según expuso el abogado de Varela, no está probado que Boselli hubiera cumplido con su parte y sospechan que no lo hizo.