Denuncia de abuso contra jugadores de Nacional: Fiscalía investiga caso "complejo" sin mayores detalles

La Fiscalía continúa investigando la denuncia contra tres jugadores de fútbol, dos del club Nacional, por posible abuso sexual en un caso que es catalogado como "complejo" en el que una menor quedó embarazada.

Si bien la denuncia presentada por el padre de la menor no presenta mayores detalles del caso y la joven asegura que fueron relaciones consensuadas, existe una importante diferencia de edad entre los denunciados y la víctima lo que podría presentar una "asimetría de poder", según dijo el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, a El País.

“El fiscal de Delitos Sexuales Maximiliano Sosa está investigando si se cometió algún delito o no”, agregó. Desde el momento que hay una denuncia el fiscal está obligado a investigar. El bebé ya nació y la joven ahora tiene 18 años.

La familia de la adolescente aclaro que busca esclarecer como se dieron los hechos y la paternidad del bebe.

Los tres jugadores no se manifestaron hasta el momento, dos pertenecen al plantel de Nacional actual, y el tercero no juega en el equipo en este momento. Desde el club no hay preocupación por el momento.