Denuncias contra Carrera derivaron en renuncia de Calabria que Heber intentó evitar

Fue como una especie de boomerang, una carambola que salió mal. El Ministerio del Interior acababa de asumir la iniciativa contra el Frente Amplio y su senador Charles Carrera cuando, casi sin poder decir "agua va", Luis Lacalle Pou escuchó la renuncia de Luis Calabria.

No era cuestión solamente de haber compartido el mismo cargo, sino que el director general de Secretaría había incurrido en una práctica similar a la que le estaban reprochando a Charles Carrera, y por eso se sentía en la obligación de tomar una decisión tan fulminante como indeclinable que sorprendió hasta en su fuero más íntimo.

“¿Algún jerarca se atiende en el Hospital Policial?”, le habían preguntado al presidente el lunes, horas después de que El País informara que la exesposa de Carrera se trató en ese instituto. “No lo puedo asegurar... ¿Saben de alguien ustedes? Supongo que no, espero que no. Espero más que supongo”, contestó antes de decir que “está claro que todos los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que avenir a la Constitución y a la ley. Y la ley claramente marca lo que se puede y lo que no se puede”.

Las palabras de Lacalle Pou lo pusieron en un brete. En ese momento el mandatario no sabía que el número tres de Interior había realizado una consulta oftalmológica en el Hospital Policial en el mes de julio. Tanto fue así que el mandatario quedó apesadumbrado este miércoles con la renuncia de Calabria, en parte también por la alta estima que tiene sobre el dirigente de Alianza Nacional, quien fue uno de los que zurció para recomponer su relación con Jorge Larrañaga.

Según reconstruyó El Observador en base a fuentes del gobierno, Calabria primero se reunió con Luis Alberto Heber y luego con Lacalle Pou.

El ministro del Interior intentó que diera marcha atrás y convencerlo de que continuara en el cargo, pero no lo logró porque Calabria se mostró convencido de que había cometido un error y que lo mejor era dar un paso al costado.

“Por estos días se ha suscitado una polémica por la utilización de los servicios del Hospital Policial por parte de ciudadanos civiles, ajenos a la vida institucional del Ministerio, y también, por la utilización por parte de cargos políticos que si bien están relacionados al inciso, no dejan de tener esa condición de civil. En mi caso, el día 1 de julio de este año, tuve una consulta oftalmológica. Más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo”, escribió Calabria en la carta a Lacalle Pou.

El episodio se desencadenó al mediodía de este miércoles, algunas horas después de que TV Ciudad informara que Heber, su asesor Andrés Capretti, Calabria y su familia, se habían atendido en el Hospital Policial. El Ministerio del Interior señaló temprano en la mañana que lo único que hicieron fue hisoparse, lo que no significaba gastos ya que eran cubiertos por el Fondo Coronavirus.

Sin plazo pero con urgencia, Lacalle Pou definirá quién ocupará el puesto vacante de director de Secretaría del Ministerio del Interior. Heber se reunió en la tarde con el senador Carlos Camy, referente de Alianza Nacional, el sector de Calabria. Por cuota, el cargo corresponde a esta agrupación fundada por Larrañaga, aunque lo más probable es que se produzca un enroque en la administración y el lugar pase a ser ocupado por alguien de la confianza de Heber. En el Herrerismo –el sector del ministro– mencionan como uno de los posibles al abogado Edison Casulo, que ya trabaja en Interior como asesor de Heber y lo acompañó también cuando estuvo en Transporte y Obras Públicas, aunque fuentes del Partido Nacional dijeron que hay varias opciones arriba de la mesa y que la palabra final será del presidente.

Diego Battiste

Calabria era el número tres del Ministerio del Interior

Por decisión de Heber, Interior está realizando una investigación administrativa para indagar en el uso que dio el senador Charles Carrera y su familia al Hospital Policial en los años en que fue director general de Secretaría de la cartera de seguridad (2010-2017), tal como informó El País.

Esas indagaciones se dieron además en el marco de las denuncias por el uso del Hospital Policial que Carrera habilitó para una víctima de una bala perdida que presuntamente provino de la casa del subcomisario de La Paloma en el año 2012. Por ese caso, y la presuntamente irregular intervención del entonces director general de Secretaría del ministerio, el oficialismo acordó este martes iniciar una comisión investigadora en el Parlamento.

Lo que no imaginaban en la coalición, y menos en el Partido Nacional, era que esa bala perdida de 2012 y las denuncias contra Carrera se llevarían puesto de carambola a la figura del gobierno que ocupaba ahora el cargo del frenteamplista.

La vara

La renuncia de Calabria fue lamentada por todo el oficialismo, aunque se destacó su actitud y su trayectoria en la actividad política. “Dignificó la función con su actitud”, destacó la vicepresidenta Beatriz Argimón en diálogo con El Observador, mientras que Gustavo Penadés agregó que dejaba Interior en una actitud que lo “enaltece”. “La renuncia es una lección para todos”, dijo el senador del Herrerismo.

“Felicito a Luis Calabria por la actitud asumida. Digna de su persona y de un buen blanco. Lo conozco, sé de su honestidad y su capacidad. Tal vez por eso la decisión la sienta exagerada, pero resulta propia de un digno hijo del Partido Nacional”, escribió Camy en Twitter, mientras que Alianza Nacional publicó que enalteció la política y “honró la memoria de Jorge Larrañaga cada día de su gestión”.

Heber aseguró que el proceder de Calabria “deja la vara muy alta para los cargos políticos de confianza”, una respuesta que es también un tiro por elevación a Carrera, ya que el ministro entiende que los jerarcas tienen prohibido atenderse en el Hospital Policial.

El ministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña, lamentó la renuncia y llamó a "no partidizar" la discusión sobre seguridad mientras que el cabildante Guillermo Domenech subrayó que le “daba la impresión de que era una persona que estaba consustanciada con la tarea y que acompañaba en una tarea muy difícil al ministro".

Desde el Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez defendió la posibilidad de que los jerarcas políticos de Interior utilicen el hospital y recordó que el expresidente Lacalle Herrera se operó en esa institución en 1994. En diálogo con El Observador, el legislador del MPP dijo que lamentaba que la "persecución" a Charles Carrera se haya llevado a un hombre "serio y responsable" mientras que el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, agregó que no había “mérito" para la renuncia y la consideró "exagerada".